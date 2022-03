L'oroscopo di giovedì 31 marzo ha in serbo tante sorprese inaspettate. La vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali verrà influenzata dai transiti planetari. Ci sarà chi avrà piena fiducia nel partner e chi farà fatica a lasciarsi andare.

Secondo le previsioni astrologiche, il Toro, lo Scorpione e il Sagittario verranno travolti dal fuoco della passione, mentre il Cancro, la Vergine e l'Acquario preferiranno procedere più lentamente. L'Ariete e il Leone saranno pronti ad ascoltare le persone care, al contrario dei Gemelli e del Capricorno che andranno per la loro strada.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 31 marzo.

Previsioni astrologiche di giovedì 31 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto disponibili nei confronti dei vostri affetti più cari. Cercherete di dare un contributo concreto alle loro richieste. Sarete uniti da un profondo legame emotivo, ma le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di riflettere bene prima di offrirvi di fare qualcosa: le conseguenze, infatti, potrebbero non essere molto piacevoli.

Toro: finalmente sarete certi di aver trovato la persona giusta. Vi sentirete più vicini che mai al partner. Non avrete dubbi sul vostro futuro e anche la persona amata sarà disposta a parlarne senza problemi. Sul posto di lavoro dovrete risolvere qualche piccola incomprensione con i colleghi.

Alla fine tutto andrà per il meglio.

Gemelli: non sarete disposti a dare molto ascolto ai consigli. Preferirete prendere da soli le vostre decisioni, in modo da non cadere in prevedibili errori. Questo vi spingerà a isolarvi un po' dai vostri affetti più cari. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di provare a non rinunciare totalmente al sostegno altrui: potrebbe rivelarsi molto utile.

Cancro: sarete fieri del legame di coppia, il partner, però, tenderà a correre un po' troppo. Il vostro obiettivo, al contrario, sarà quello di conoscervi lentamente, senza bruciare le tappe. Sul lavoro avrete molte opportunità, dovrete solo essere abili a coglierle. La vostra famiglia vi sosterrà in tutto ciò che farete. Anche gli amici saranno dalla vostra parte.

Oroscopo di domani 31 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi prenderete cura delle persone care. Sarete molto leali nei loro confronti e non avrete paura di esporre le vostre idee. Questo comportamento vi aiuterà anche a conquistare la fiducia del capo sul posto di lavoro. Purtroppo, in certi momenti della giornata, dovrete combattere contro i cattivi pensieri. Impegnarvi in qualcosa di nuovo vi sarà d'aiuto.

Vergine: nella giornata di domani avrete bisogno del supporto del partner. Le sue parole vi aiuteranno a ritrovare il controllo di voi stessi, ma ci sarà qualcosa nella vostra relazione che non vi convincerà. Avrete bisogno di prendervi un po' più di tempo per riuscire ad allontanare i dubbi.

Un amico speciale vi donerà tutto il suo affetto.

Bilancia: la routine quotidiana vi rovinerà la gioia per le piccole cose. Avrete bisogno di staccare la spina dalla vostra solita vita e di dedicarvi a qualcosa di diverso. Conoscere persone nuove o intraprendere un'inaspettata relazione romantica potrebbero fare la differenza. Attenzione, però, a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia.

Scorpione: il partner non riuscirà a resistere davanti al vostro carisma. Sarete così attraenti da ricevere numerose richieste. I vostri occhi, però, saranno per un'unica persona. Il rapporto che siete riusciti a costruire risveglierà qualcosa dentro di voi. Finalmente vi sentirete felici e appagati.

Dal punto di vista lavorativo, però, non ci saranno novità.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 31 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: nonostante il vostro carattere attivo, non riuscirete a fare a meno della costante presenza del partner. Le sue parole vi aiuteranno ad affrontare la giornata con la giusta grinta. Inoltre, dal punto di vista fisico l'attrazione sarà innegabile. Ci saranno delle piccole novità anche sul lavoro, ma non dovrete abbassare la guardia.

Capricorno: non sopporterete i giudizi altrui. Quando l'occhio dei riflettori inizierà a posarsi su di voi, inizierete a innervosirvi. Sarete determinati ad andare avanti per la vostra strada, anche a costo di commettere degli errori.

Il partner cercherà di starvi accanto, ma i suoi sforzi non porteranno a molti risultati, almeno per il momento.

Acquario: sarete molto riflessivi, neanche in amore vi lascerete andare. Vivrete i sentimenti in modo molto profondo. Sarete decisi a non ferire nessuno però, a vostra volta, vorrete evitare a tutti i costi eventuali delusioni. Sul lavoro ci saranno delle sfide interessanti, potreste avere l'opportunità di conoscere delle personalità di spicco.

Pesci: tenderete a essere molto emotivi. Cercherete di non perdere il controllo della situazione, ma non sarà sempre facile. Verrete messi a dura prova dal partner e dalla vostra famiglia. Inoltre sarete travolti da numerosi conflitti interiori. Per fortuna questo momento avrà vita breve. Nel giro di poco tempo sarete in grado di superare tutto.