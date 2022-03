Ultima giornata del mese di marzo che sta per prendere il via. Sta per partire un nuovo mese, vediamo quindi come si conclude quello in corso leggendo l'Oroscopo e le previsioni per tutti i dodici segni zodiacali del 31 marzo 2022.

Ariete: in amore con la Luna che sta per entrare nel segno situazione astrologica che porta a fare delle scelte importanti. Nel lavoro gli incontri di questa giornata saranno importanti, un cambiamento non mancherà.

Toro: per i sentimenti avrete la possibilità di dire come la pensate in questa giornata. Momento che è dalla vostra parte.

Nel lavoro, con diversi pianeti attivi avrete la possibilità di gestire più cose.

Gemelli: a livello sentimentale con il Sole favorevole a breve, saranno favorite le coppie nate da poco. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare ma si recupera ad aprile.

Cancro: in amore con Giove favorevole le sensazioni che vivrete ora sono positive e diverse situazioni andranno a migliorare. A livello lavorativo non mancano le nuove idee e le ambizioni sono diverse al momento. Troverete nuovi accordi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che vede la Luna favorevole, le relazioni per questo motivo sono da vivere al meglio. Nel lavoro siete pronti ad affrontare nuovi cambiamenti, non mancano le novità.

Vergine: a livello amoroso giornata non esaltante, con la mattina che porterà maggiore difficoltà rispetto al pomeriggio. Nel lavoro con queste stelle potete iniziare a programmare qualcosa, ma attenzione agli azzardi.

Previsioni e oroscopo del 31 marzo 2022: previsioni del giorno

Bilancia: per i sentimenti avete voglia di rivedere qualcosa visto che questi ultimi giorni hanno portato alcune difficoltà nei rapporti.

A livello lavorativo alcuni hanno voglia di fare di più ma il momento non lo permette.

Scorpione: in amore i conflitti potranno essere superati così da vivere al meglio i rapporti. Nel lavoro non manca qualche complicazione, un problema potrà nascere e incrinare i rapporti.

Sagittario: a livello sentimentale con Giove in opposizione non mancheranno difficoltà in un rapporto, ma nel complesso nulla di complicato.

Nel lavoro attenzione a qualche momento di caro, ma si recupererà da domani.

Capricorno: a livello amoroso stato di agitazione a causa di diversi pianeti in opposizione, per questo motivo potrete vivere dei momenti di difficoltà in una coppia. Nel lavoro, se qualcuno è contro di voi meglio tenersi lontani.

Acquario: per i sentimenti vi sentite più forti in questo momento, le energie non mancano e si noterà un maggior tranquillità nei rapporti. A livello lavorativo alcuni si stanno prendendo dei momenti di riflessione in vista del futuro.

Pesci: in amore momento interessante, periodo favorevole che vi invita a farvi avanti, in particolare per i single del segno. Nel lavoro con Giove favorevole avrete la possibilità di rivedere alcuni progetti.