L'Oroscopo di domani è pronto a dire la propria in merito al possibile andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di giovedì. In primo piano in questo contesto le previsioni zodiacali del 31 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati pertanto, in esclusiva, su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere chi la spunterà tra i sei simboli astrali in analisi?

Parlando di stelle e cieli astrologici, ecco spuntare all'orizzonte una splendida sorpresa, gradita soprattutto agli innamorati: il transito della Luna in Ariete.

La dolce "musa dei poeti" prenderà possesso del settore, appartenente al segno di Terra a partire dalle ore 11:30 della tarda mattinata, regalando una splendida "top del giorno" proprio all'Ariete. Periodo decisamente favorevole anche ai nati in Toro e Leone, entrambi considerati in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alle stelline del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 31 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 31 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 31 marzo prevede un giovedì ideale per mettere a profitto tutta la vostra capacità di comunicare. Grazie alla Luna nel segno, sarete più sereni dei giorni scorsi e pronti a iniziare una nuova fase di vita a due.

Si avranno così ottime chance per riprendere in mano eventuali situazioni affettiva in stallo, magari trascorrere una serata meravigliosa insieme al partner. Single, riuscirete ad individuare la soluzione a un determinato problema. In arrivo una piccola novità "salutare" nelle vostre abitudini quotidiane: una semplice passeggiata fatta tutti i giorni sarebbe ideale.

In generale tutta la sfera affettiva sarà finalmente in cima ai vostri pensieri: pronti per rimettervi in gioco senza esitare? Nel lavoro, la Luna vi regalerà entusiasmo e una sensibilità straordinaria. Potrete così soddisfare molte delle vostre ambizioni e per rendere inattaccabili i vostri progetti.

Toro: ★★★★★. Ottima giornata in arrivo.

In campo sentimentale, con l'appoggio di un cielo assolutamente fantastico, il periodo acquisterà energia e vivacità; favorite tutte le iniziative anche le più ardite. Vi attendono successi e serenità nella vita di coppia e per i fortunati, progetti di viaggio e di vacanza vedranno finalmente la luce, con delle splendide occasioni di svago insieme a chi vi pare e piace. Single, vi aspetta una giornata in cui tutto filerà liscio come l'olio. Ma è proprio questo che in fondo vi dispiace: vorreste un po' più di movimento, magari che vi tenga impegnati in modo piacevole o divertente. Pazienza, sappiate intanto che dalle stelle avrete un'intuizione, un lampo che vi consentirà di intravedere una soluzione per un problema spinoso.

La vita sarà dolce, intensa, così con l'aiuto degli amici trascorrerete un gran bel giovedì. Nel lavoro, socievoli, sciolti e brillanti, saprete primeggiare in tutti i settori. Se siete alle dipendenze altrui, si prospetta un giorno molto fortunato in relazione a situazioni progettate da tempo.

Gemelli: ★★. Il prossimo giovedì, baluardo senza ritorno delimitante la parte centrale della settimana e l'inizio della fine del periodo lavorativo. Il problema è che il frangente sarà interessato da fluttuazioni planetarie non compatibili con l'attuale quotidianità. In amore, sarà un giorno molto pensieroso, il che vi disorienterà e vi confonderà: mettete in conto una possibile delusione, per colpa vostra o del vostro partner, per cui avreste messo la mano sul fuoco.

Tentazioni, debolezze e bugie potrebbero aleggiare sul rapporto di coppia, tanto per rovinarvi la serata. Bisognerà rilassarsi evitando di fomentare alterchi. Single, se aveste motivo di risentimento verso qualcuno, tirate fuori il rospo e chiedete un chiarimento a viso aperto: vedrete che giungerete finalmente a una conclusione positiva. Al lavoro potreste essere interpellati per prendere decisioni di una certa importanza: non siate precipitosi, prendete il tempo necessario.

Oroscopo di giovedì 31 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, stare un po' di più in casa vi servirà a ricaricarvi fisicamente e mentalmente, ma anche a prendere decisioni che riguardano il vostro stile di vita, la famiglia e l'organizzazione quotidiana.

Anche se non mancherà qualche divergenza tra voi e il partner, riuscirete a chiarire tranquillamente ogni questione, dimostrando, fatti alla mano, la verità delle vostre osservazioni e la solidità delle vostre argomentazioni. Single, vi farete strada con il sorriso sulle labbra e l'entusiasmo nel cuore; non vi demoralizzerete nemmeno se doveste affrontare un piccolo imprevisto. Giorno ideale per migliorare il rapporto con il vostro corpo, perché a vostra disposizione avrete una buona riserva di energia che non vi lascerà mai a terra. Nel lavoro, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento che potrebbe portare risultati inattesi. Il successo dipenderà solo da voi stessi e dalle vostre potenzialità.

Leone: ★★★★★. Giornata meravigliosa per sentimenti e attività. In molti sarete raggiunti da una polvere di brillante positività che vi renderà scintillanti e seducenti. Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute insieme a chi amate, magari prendendo spunto da ricordi più emozionanti. In generale l'atmosfera in cui aleggeranno i sentimenti sarà veramente idilliaca. Il vostro cuore andrà all'impazzata e questa potrebbe essere una tra le migliori giornate dell'ultimo periodo. Il sorriso non abbandonerà mai il vostro viso. Single, impegno e creatività vi forniranno ottimi spunti per faccende pratiche e private. E se piace viaggiare, che si tratti di una breve vacanza o di vagabondaggi della mente alla ricerca di nuovi orizzonti da trasformare in realtà, di sicuro non rimarrete delusi.

Il tempo libero riceverà l'impronta della curiosità: andrete a caccia di stimoli inediti capaci di rendervi allegri e sereni. Nel lavoro, sarà una giornata produttiva con sorprese a livello finanziario. Avrete una maggiore autonomia decisionale e questo darà una spinta a fare meglio.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 31 marzo, annuncia un periodo routinario. In campo sentimentale la giornata potrebbe regalare piccoli sprazzi di passione. Alta sarà la voglia di ravvivare i legami, con proposte e progetti originali e stuzzicanti. La vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione. Single, questo giovedì potrà essere un buon giorno, grazie a stelle abbastanza di parte: le lucciole del firmamento illumineranno in parte la strada che conduce al successo, solo che dovrete essere voi gli attori principali.

Eventuali ostacoli, problemi o quant'altro verranno messi in luce: abbiate fiducia nelle vostre capacità, siete imbattibili ma dovete essere voi i primi a crederci! Nel lavoro, verranno messe in luce le vostre doti. Riceverete alcune proposte molto interessanti. Comincerà a decollare un'attività che avete progettato qualche tempo fa, portando discrete soddisfazioni.

