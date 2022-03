L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° aprile 2022. In analisi i sei simboli relativi alla seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, curiosi di mettere in primo piano i segni più fortunati di questo inizio aprile? In questo caso vi diciamo che a gongolare saranno di certo coloro nativi della Bilancia nonché quelli dei Pesci, ambedue i segni considerati in periodo da cinque stelle. Momento abbastanza impegnativo per Scorpione e Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 1° aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di venerdì 1° aprile

Bilancia: ★★★★★. Parte molto bene il mese di aprile, soprattutto per quanto riguarda affetti e sentimenti in generale. La Luna e il Sole, in promettente congiunzione, si prodigano per garantirvi una giornata serena e rilassante. Il mese inizia sotto ottimi auspici in ogni campo: potreste sentirvi avvolti da un forte desiderio di approfondire la vostra voglia di scoprire cose e persone nuove. Ottimismo e comprensione intanto anche nel lavoro: sono le leve con le quali solleverete il vostro mondo, per lo meno quello professionale. E con ottimi risultati anche il settore relativo all'amore. Il vostro mito, oggi più che mai, è quello del “focolare”. Tutto ciò che fate, ogni vostro singolo pensiero, è rivolto alla persona amata.

Insomma, sereni, rilassati e in pace con voi stessi e col mondo, vi sentite bene, quasi in uno stato di grazia. Vorreste che fosse sempre così.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di venerdì sottolineano il fatto che potrebbe essere abbastanza penalizzante la partenza del nuovo mese. Nessuna novità pertanto in arrivo, e questa per voi non è una gran notizia.

Tra pianeti indifferenti e altri apertamente ostili, non c’è molto da sperare. Frizioni, anche di una certa entità, affliggono la vita di coppia. Possibili tensioni anche in famiglia come pure in qualche caso, nel lavoro. Forse è il momento di badare ai fatti, alle situazioni reali, quelle che hanno buone possibilità di sviluppare risultati favorevoli e concreti.

In ambito sentimentale poi, una certa capricciosità, vostra e anche del partner, potrebbe incrinare pure l’intesa più riuscita. A dominare potrebbe essere senso di scontentezza generale: state alla larga dagli eccessi, soprattutto in fatto di cibo. Seguite rigorosamente un atteggiamento distaccato da ciò che vi fa male.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° aprile annuncia una discreta positività, anche se non mancheranno momenti gratificanti, in primis per quelli che hanno un ascendente con ottima valutazione. Stati d’animo altalenanti domineranno il periodo, forse per alcune questioni di lavoro, punteggiando sprazzi della vostra giornata. E questo vi renderà abbastanza nervosi, a tratti anche scostanti.

Ma le difficoltà non vi autorizzano ad essere scortesi con le persone che vi circondano: controllatevi! Poi, non badate troppo a chiacchiere e dicerie senza fondamento: se proprio non potete fare a meno di replicare, fatelo soppesando attentamente le parole. Parlando d'amore, il mondo dei sentimenti non vi riserva nessuna sorpresa sgradevole, anzi. Single o già in coppia, potete muovervi con una discreta tranquillità, ovviamente tenendo conto del periodo. La salute è discreta e comunque voi la sapete tenere molto bene sotto controllo.

Oroscopo e stelle del giorno 1° aprile

Capricorno: ★★★★. A farla da padrona in questo inizio aprile potrebbe essere la solita normalità. Diciamo che è sempre meglio avere a che fare con l'ordinaria routine che non con periodi negativi, non trovate?

Comunque una buona notizia c’è: la Luna ha esaurito la sua problematica opposizione al segno, perciò le tensioni degli ultimi giorni pian pianino tenderanno a svanire. Ma se avete esagerato con le parole, ci vorrà un po’ di tempo per ricomporre relazioni incrinate. In ambito lavorativo invece, anche se la situazione risulta meno favorevole di quanto speravate, non scoraggiatevi. Nettuno e Giove in sestile sono voi, grintosi e energici come sempre. In amore, grazie alle lusinghiere prospettive astrali indirizzate verso il vostro segno, con la persona amata ritrovate una buona serenità. Tono energetico e muscolare intanto risultano in netta risalita. Riprendete i vostri soliti ritmi.

Acquario: ★★.

Purtroppo partirà con il piede sbagliato questo inizio mese. Il problema potrebbe essere qualcosa di impegnativo al quale, volente o nolente, dovrete dare conto. Se si trattasse di fare una scelta obbligata, occhio: fatevi consigliare. La parola d’ordine pertanto è: "resistere!". Lo stress generato dal periodo poco favorevole avrà le ore contate, sarebbe un peccato mollare adesso. Mettete in campo la notevole pazienza di cui disponete: dovete solo aspettare che trascorra la giornata. I rapporti di lavoro/affari intanto vanno seguiti con la massima accuratezza, senza lasciarsi distrarre da questioni di secondaria importanza. Venere e Marte invece, in campo affettivo, vi ignorano e vi lasciano un po’ incerti sulla strada da intraprendere.

Ma la scelta non è difficile: ascoltando il cuore non sbaglierete mai. I dolci come potente antistress? No, davvero non siete proprio sulla strada giusta.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 1° aprile senza alcun dubbio è pronto a scommettere sulla ottima riuscita del periodo. Dice in saggio "chi ben comincia.." e voi dei Pesci partirete davvero alla grande in questo avvio di aprile. Un energico Plutone, in combutta con i vostri Nettuno e Giove (sestile), si trova ad essere decisamente al vostro fianco, a garanzia di una splendida riuscita di questo inizio di aprile. Non avete preoccupazioni particolari in questo momento, al massimo forse denunciate un po’ di stanchezza, specialmente se ultimamente avete fatto qualche sforzo, fisico o mentale, in più del solito.

Nel lavoro tutto come al solito: al momento la vostra situazione professionale è abbastanza fluida. Numerose le novità che potrebbero maturare nel breve/medio termine: l’ideale sarebbe mettere in cantiere nuovi progetti. Amore al top: in coppia l’atmosfera è molto promettente. Novità per qualche single perdutamente innamorato/a.