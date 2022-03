Le previsioni astrologiche del 5 marzo hanno in serbo numerose novità. I pianeti, grazie ai loro transiti, incideranno fortemente sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno presi dal rapporto di coppia, mentre altri si impegneranno al massimo sul lavoro.

Nel dettaglio Vergine, Scorpione e Capricorno vorranno migliorare la situazione lavorativa, mentre Ariete, Leone e Sagittario punteranno sulla produttività. Cancro e Pesci cercheranno di mettere fine alle discussioni, al contrario di Toro e Acquario che saranno molto combattivi.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 5 marzo.

Previsioni astrologiche di sabato 5 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto attenti ai dettagli. Avrete obiettivi ambiziosi da realizzare e questo cambierà le carte in tavola. Vi impegnerete per sfruttare al massimo il tempo a vostra disposizione. La produttività ne gioverà, ma la vita privata potrebbe subire dei cambiamenti.

Toro: non sarete disposti ad ascoltare le critiche altrui, farete fatica anche a metabolizzare i giudizi delle persone care. Preferirete andare avanti per la vostra strada, senza dovervi preoccupare delle reazioni del prossimo. Sul lavoro tutto procederà per il meglio.

Gemelli: darete molta importanza alla vita sentimentale e il partner sarà una figura fondamentale.

Il feeling costruito non passerà inosservato agli occhi degli altri e qualcuno potrebbe essere eccessivamente geloso del vostro rapporto.

Cancro: il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato e ad alcune discussioni sarà difficile mettere la parola fine. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di provare a essere più collaborativi: potrebbe calmare le acque e dare vita a nuove dinamiche.

Oroscopo di domani 5 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: gli impegni saranno davvero molti e sarete costretti a dividervi, in egual modo, tra la vita domestica e quella lavorativa. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di provare a sfruttare ogni momento a vostra disposizione, solo così potrete raggiungere i vostri traguardi.

Vergine: dovrete affrontare molte spese nei prossimi giorni. Cercherete di migliorare la situazione lavorativa in modo da avere più alternative. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di fare attenzione ai livelli di stress: la situazione potrebbe sfuggirvi di mano.

Bilancia: sarete molto sinceri nei confronti degli amici, perché non sopporterete l'idea di dover raccontare bugie; in questo modo i rapporti miglioreranno sensibilmente, soprattutto grazie agli ultimi avvenimenti. In amore, al contrario, sarete più sfortunati e dovrete continuare a cercare l'anima gemella.

Scorpione: non sarete ancora soddisfatti del vostro lavoro e avrete intenzione di concentrarvi su alcuni aspetti, in modo da apportare i cambiamenti desiderati.

La presenza degli amici e del partner, in questo percorso, sarà fondamentale per darvi forza.

Previsioni zodiacali del 5 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto efficienti sul posto di lavoro. Curerete al massimo ogni minimo dettaglio, cercando di non sottovalutare alcun aspetto. Le previsioni astrologiche di domani, però, consigliano di non farvi prendere dal panico davanti agli imprevisti.

Capricorno: il lavoro procederà tra alti e bassi. Sarete felici delle vostre mansioni, ma il rapporto con i colleghi non sarà dei migliori. Per cercare di sistemare le cose, l'importante sarà non alimentare inutili discussioni. Il dialogo e il confronto potrebbero essere le armi migliori per andare avanti.

Acquario: il vostro orgoglio vi spingerà ad affrontare di petto le situazioni. Non vi tirerete indietro davanti a nulla, perché sarete intenzionati a raggiungere gli obiettivi prefissati. La relazione con il partner potrebbe mettervi di fronte a situazioni inaspettate.

Pesci: non avrete voglia di alimentare i conflitti in famiglia. Anche se non sarete ancora pronti a gettare la spugna, preferirete cambiare discorso e concentrarvi su altro. Le liti vi metteranno molto a disagio e gli amici vi saranno di grande aiuto.