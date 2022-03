Per la settimana dal 7 al 13 marzo 2022 l’Oroscopo si presenta più che ottimale per il segno del Cancro, grazie alla Luna nella sua costellazione, così come per tutti i segni d'Acqua. Mentre i segni d'Aria respireranno un'atmosfera rilassata e tranquilla.

A seguire le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 7 al 13 marzo per tutti i segni

L’oroscopo settimanale: Sagittario al ‘top’

1° Cancro: sicuramente la settimana potrebbe essere molto positiva per l’amore e per un'eventuale evoluzione all’interno della relazione amorosa. Anche se avrete dei piccoli momenti sottotono, le vicende professionali, e gli affari che andranno a gonfie vele, potrebbero dare un giro di vite molto significativo alla vostra carriera.

In famiglia e nelle amicizie ci saranno delle riappacificazioni molto sentite e desiderate.

2° Sagittario: sicuramente nel corso della settimana le energie si faranno sempre più forti e dinamiche, tanto che potrete dedicarvi al vostro sport preferito e a un progetto molto ambizioso. Sarete innamorati di una persona, che probabilmente vorreste avvicinare. Nelle coppie però potrebbe rinnovarsi la passionalità e la voglia di intraprendere un cammino insieme al partner.

3° Bilancia: sicuramente avrete una grinta che vi servirà per i progetti in essere sul posto di lavoro, ma anche se sarete alle prese con un esame importante o un colloquio che potrebbe permettervi do affacciarvi nel mondo del lavoro.

Prendere l'iniziativa nella vostra storia d’amore potrebbe dare una scossa stabilità, convertendola in una più affiata situazione che potrebbe farvi fare un bellissimo passo avanti.

4° Gemelli: le pause nel corso della settimana si faranno sempre più frequenti e saranno molto più produttive per il lavoro. Ci sarà qualcosa in famiglia che vi metterà alla prova, soprattutto se recentemente ci sono state delle problematiche più o meno risolte.

Sul lavoro potrebbero esserci delle novità, frutto di una creatività che nel passato ha fatto il suo dovere, soprattutto in un progetto a cui tenete particolarmente.

Pesci discreto

5° Toro: avrete energie più che ottimali per affrontare qualche cambiamento, ma al tempo stesso vi darete da fare per migliorare la vostra situazione economica.

Secondo l’oroscopo ci saranno decisioni da prendere senza alcuna interferenza, che potrebbero davvero fare la differenza per un'evoluzione personale. Approfittate del weekend per rilassarvi.

6° Ariete: probabilmente nel corso della settimana non ci saranno novità rilevanti per quanto riguarderà il contesto lavorativo, perché le cose non procederanno speditamente, ma neanche con troppe difficoltà. Avvierete dei progetti importanti, anche se al momento potreste non riuscire a concluderli. In amore riuscirete ad avere un rapporto abbastanza tranquillo, grazie soprattutto alla volontà di instaurare un'atmosfera quotidiana molto piacevole e familiare.

7° Pesci: ci saranno dei riavvicinamenti che potrebbero fare la differenza sul vostro umore e la voglia di socializzare.

Al contrario, le scaramucce potrebbero portare a un allontanamento, ma la situazione non sarà così grave. Avrete a disposizione dei bei momenti di quiete sui quali potrete finalmente dedicarvi ai vostri passatempi preferiti.

8° Scorpione: la stanchezza vi darà qualche idea su come trascorrere qualche serata in tranquillità con i vostri amici, ma nel vostro tempo libero dovrete assolutamente riposare. Al momento le tante responsabilità potrebbero mettervi alla prova più duramente rispetto alla settimana scorsa, ma non vi sentirete appesantiti anche grazie a una ferrea collaborazione all’interno del contesto professionale.

Capricorno impegnato

9° Capricorno: sarà una settimana movimentata sia in positivo che in negativo.

Avrete sia una mole di lavoro che potrebbe “rubarvi” del tempo libero, che una sintonia con il partner molto romantica, che scavalcherà eventuali diatribe interne.

10° Leone: dovrete rivedere i vostri programmi in virtù di un po’ di meritato riposo, che vi faccia sbarazzare del troppo stress che in questo momento potrebbe compromettere il lavoro. Avrete la necessità di una solitudine più profonda per prendere delle decisioni importanti. Prendersi cura di se stessi, in questo periodo, sarà doveroso. Vi sentirete molto meglio nel fine settimana.

11° Acquario: la monotonia potrebbe prendere il sopravvento, quindi cercate di fare qualcosa che valga la pena fare e di organizzare qualche iniziativa che coinvolga tutta la famiglia.

In caso contrario, dovrete assolutamente prendere in esame alcuni aspetti del vostro lavoro, che al momento presentano delle notevoli divergenze all’interno della vostra squadra professionale.

12° Vergine: lo stress vi renderà molto irritati nelle relazioni interpersonali. Nelle amicizie su cui nutrite qualche dubbio dovrete riflettere attentamente e prendere delle decisioni importanti, mentre con l’amore ci sarà un periodo di freddezza che potrebbe portare a una rottura. Con qualche sforzo e sacrificio in più riuscirete ad avviare qualche progetto che vi assicurerà dei guadagni, anche se per i risultati dovrete attendere ancora qualche tempo.