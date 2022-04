I colori suscitano emozioni in ognuno di noi. Ci sono colori che amiamo, che ci portano fortuna, altri che non ci piacciono affatto. Ogni colore però è straordinario e unico a modo suo, e in base al segno zodiacale, possiamo preferirne uno rispetto a un altro. Vediamo dunque nel dettaglio qualche colore mette in risalto i tratti dei segni zodiacali, ma soprattutto, quale preferiscono.

Oroscopo e colori, le associazioni in base al segno

Ariete - rosso: l'Ariete è un segno forte, pieno di grinta, dominato dal pianeta Marte, perciò gli si addice bene un colore forte e deciso come il rosso.

Questo colore accresce l'iniziativa e l'energia che ha dentro, ma soprattutto accende la passione e l'entusiasmo per la vita che conduce. Tra gli altri colori gradiscono anche l'arancione e il giallo.

Toro - verde: la freschezza e l'amore per la natura, oltre che le persone è una caratteristica basilare nei nativi Toro. Proprio per questo i nati sotto questo cielo preferiscono un colore come il verde, che esprime fedeltà e voglia di amare. Nella tavolozza dei colori non farebbero a meno nemmeno del viola e del rosa.

Gemelli - giallo: un segno curioso, razionale e solare come i Gemelli preferiscono un colore acceso come il giallo, che accende la curiosità e la voglia di sapere tutto della vita.

Questo colore mette anche allegria e passione ai nativi del segno, e tra le varianti, non disdegnano il bianco o il celeste.

Cancro - argento: un segno elegante, raffinato come il Cancro preferisce qualcosa di altrettanto elegante, e l'argento mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo modo unico di amare, nonché la voglia di vivere la vita nel modo più chiaro e trasparente.

Tra gli altri colori infatti preferiscono il bianco o il lilla.

Leone - oro: il segno di fuoco è un segno forte, potente, e vuole solo il meglio dalla vita. Per questo vuole una vita d'oro, così come il colore che più preferisce. Parliamo di un segno diretto in quel che fa, poco sofisticato a volte, e tra gli altri colori preferisce tonalità accese come il giallo o il rosso.

Vergine - marrone: un colore che non tutti preferiscono, ma un segno di terra come la Vergine, vuole distinguersi in un modo diverso dagli altri, talvolta mostrando lati del proprio carattere che non tutti hanno. Il colore marrone dunque si addice perfettamente, ma anche il verde può essere una valida alternativa.

Bilancia - rosa: il segno d'aria spesso apre il proprio cuore agli altri, mostrando i suoi lati più intimi, delicati e deboli. Secondo l'oroscopo dunque, gli si addicono colori delicati e puri come il rosa o il blu, simbolo di purezza, ma anche di semplicità che spesso piace agli altri.

Scorpione - nero: un segno che vede i rapporti in modo profondo, ma anche distaccato a volte, e il nero rappresenta mistero, ma profondità per loro.

Tra gli altri colori troviamo tonalità sempre scure, come il viola o il bordeaux.

Sagittario - viola: questo colore esprime per i nativi del segno consapevolezza e spiritualità, ma anche sensualità, che in amore apprezzano molto. Il viola inoltre è un colore pieno di fortuna, e li incoraggia a essere ottimisti e allargare i loro orizzonti. Preferiscono anche colori come l'azzurro o le tonalità più scure del rosso e del giallo.

Capricorno - grigio: un colore quasi anonimo come il grigio aiuta i nativi del segno a trovare la via giusta secondo l'Oroscopo. Questo colore per loro esprime solidità, affidabilità e certezze, tutti elementi per loro fondamentali per andare avanti e superare ogni ostacolo della vita quotidiana.

Gradiscono anche colori come il marrone o il rosso scuro.

Acquario - blu: un colore che ispira fiducia e calma come il blu è il preferito dai nativi Acquario. Con il loro modo di essere razionali, questo colore li aiuta a avere idee valide e brillanti, stimola il dialogo e porta tanto buonsenso. Tra gli altri colori adorano anche il bianco e l'argento.

Pesci - verde: anche il segno d'acqua preferisce una tonalità più fredda come il verde e le sue varianti più chiare. Per i nativi del segno, questo colore esprime rinnovamento e ispirazione a vivere sempre al meglio la loro vita, ma simboleggia anche guarigione, fiducia. Nella tavolozza dei colori, il bianco e il blu sono le più gettonate per loro.