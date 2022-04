Le puntate della soap Una vita in onda nelle prossime settimane saranno caratterizzate da tanti e sorprendenti colpi di scena.Le anticipazioni iberiche rivelano che Natalia Quesada subirà un'aggressione da parte di due uomini che tenteranno di sequestrarla. L'agguato, però, non andrà in porto perchè Felipe, Jacinto e Ignacio riusciranno a mettere in fuga i malviventi e a salvare la ragazza. Nelle puntate successive, poi, si scoprirà che ad aver organizzato il rapimento sono stati proprio Aurelio e la sua complice Genoveva, i due volevano in qualche modo proteggere l'ex amante di Antonito da Marcos e Pierre Carron.

L'imprenditore messicano e il diplomatico francese, infatti, avrebbero costretto la giovane e lavorare per conto del governo francese come spia. Nel frattempo Aurelio rivelerà alla sorella la verità sul finto sequestro [VIDEO], scatenando così tutta la sua delusione. La ragazza, infatti, deciderà di voltargli le spalle e prendere le distanze sia da lui che dalla dark-lady.

Daniela è una poliziotta in borghese

Intanto nel ristorante Olmedo i dubbi di Sabina su Daniela si faranno sempre più insistenti. La nonna di Miguel sospetterà che la giovane cameriera italiana sia una spia e così ne parlerà con il marito. Miguel, però, scoprirà la verità prima di tutti e ne parlerà direttamente con la fidanzata.

Messa alle stretta, la giovane non potrà fare altro che ammettere la verità e quindi rivelerà di essere una poliziotta sotto copertura alla ricerca dei responsabili di un furto fatto anni prima in Svizzera.A seguito di questa confessione lascerà il quartiere iberico, ma prima avvertirà i coniugi Olmedo che presto la polizia farà un sopralluogo proprio nel loro locale.

Miguel, allora, inviterà i nonni a lasciare subito Acacias in modo da non essere incriminati per il tentato furto alla banca del paese. Sarà così che gli Olmedo usciranno di scena insieme al nipote che, però, raggiungerà la sua amata Daniela in Svizzera, dove, inoltre, sono detenuti anche i suoi genitori.

Aurelio scopre che Soledad nasconde un pacco bomba

La domestica Soledad, dopo aver confessato a Marcos di essere la responsabile dell'omicidio Pasamar, chiederà a Quesada i soldi necessari per fuggire via dal quartiere spagnolo. L'imprenditore accetterà di aiutarla in cambio di un favore, sbarazzarsi del diplomatico francese [VIDEO] Pierre Carron. La governante inizialmente non vorrà sporcarsi le mani di sangue, ma non vedendo altra soluzione sarà costretta ad obbedire. Una volta portato a termine il compito affidatogli da Aurelio, però, capirà di essere caduta in un tranello. L'ex fidanzato di Anabel, infatti, rifiuterà di darle i soldi che le aveva promesso, mancando così al loro patto. Per di più le chiederà di dirgli per quale motivo nasconde sotto al letto un pacco contenente dinamite. Sarà così che la domestica non avrà scelta se non quella di confessare il piano di cui è complice con gli anarchici.