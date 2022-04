Nella settimana dal 28 al 24 aprile il Sole si sposterà dall'orbita dell'Ariete al segno del Toro (dove risiedono Mercurio e Urano), mentre Plutone sosterà nel domicilio del Capricorno. Marte, Venere, Giove e Nettuno, infine, proseguiranno il transito in Pesci, così come Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario. Oroscopo settimanale e classifica favorevoli per Cancro e Scorpione, meno roseo per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: strategici. Ad avere una marcia in più questa settimana potrebbero essere i liberi professionisti del segno del Cancro, in quanto potranno dare sfoggio di un produttivo mood strategico che consentirà loro di anticipare le mosse della concorrenza.

Sarà bene, però, non peccare di presunzione nelle controverse giornate di venerdì e sabato.

2° posto Scorpione: lungimiranti. Il doppio Stellium, l'uno favorevole l'altro no, indurranno probabilmente il segno Fisso a mediare tra il loro desiderio di premere il pedale sull'acceleratore e le alte possibilità di scontrarsi con degli impedimenti che li farebbero soltanto spazientire. A fronte di ciò, il segno d'Acqua farebbe meglio a mettere in campo un atteggiamento che strizzi l'occhio al prossimo futuro, magari attuando delle piccole mosse senza calamitare l'attenzione altrui.

3° posto Toro: comunicazione top. L'arma di cui, con ogni probabilità, beneficeranno i nati di prima decade del segno del Toro in questa settimana, specialmente da giovedì in poi, sarà l'indole comunicativa con la quale riusciranno a convincere anche il cliente più diffidente.

La terza decade, invece, sarà più propensa a persuadere il partner inducendolo a rinviare eventuali eventi mondani in programma.

I mezzani

4° posto Pesci: finanze top. Nelle giornate dal 20 al 23 aprile sarà probabile che il bottino economico di casa Pesci verrà rimpinguato da un'entrata che attendevano da tempo immemore, come un rimborso spese o il rientro di un prestito a una persona cara.

Lunedì e martedì, invece, il secondo decano farebbe meglio a serrare i cordoni della borsa, onde evitare di spendere per oggetti futili.

5° posto Capricorno: nodi al pettine. Più la settimana si avvicinerà a conclusione e maggiori saranno, c'è da scommetterci, le possibilità che alcune questioni in sospeso balzeranno nuovamente alla luce.

Rispetto a qualche settimana fa, complici gli ultimi influssi della la Luna Piena quadrata, il segno Cardinale sarà chiamato ad affrontare a viso aperto i nodi che verranno al pettine, senza però perdere mai la calma o sentirsi un capro espiatorio.

6° posto Leone: fase di rodaggio. Malgrado i felini di seconda e terza decade potrebbero avvertire la scomoda sensazione di sentirsi in balia di circostanze al di fuori del loro controllo, in primis nella cerchia relazionale, farebbero meglio ad utilizzare le giornate dal lunedì al sabato per impegnarsi a smussare alcuni lati spigolosi del loro atteggiamento. Il banco di prova di tale fase di rodaggio comportamentale avverrà probabilmente domenica, quando il segno di Fuoco si troverà di fronte un collega o un cliente di difficile gestione.

7° posto Ariete: focus amicale. Il 20, 21 e 24 aprile avranno buone chance di essere le giornate più scorrevoli che il primo segno zodiacale dovrà affrontare. Nei giorni citati, difatti, un'amica fidata o un gruppo di amiche farà da spalla ai nativi, dando a quest'ultimi un gran sostegno morale e, al contempo, affiancandoli quando ci sarà da divertirsi.

8° posto Gemelli: di necessità virtù. Lo spazio di manovra, soprattutto per i nuovi imprenditori di prima decade, potrebbe essere una chimera in questa prima settimana del mese del compleanno del Toro. I nati Gemelli del primo decano, difatti, saranno chiamati dal parterre planetario, in primis dal duetto Venere-Giove d'Acqua, ad accontentarsi e a fare affidamento sia sul solito team professionale che sui progetti in essere.

9° posto Bilancia: in gabbia. Sebbene il Luminare giallo è appena uscito dall'opposizione, lo spostamento dello stesso andrà a formare lo Stellium in Toro che, per la terza decade nativa, rappresenterà probabilmente una fastidiosa sensazione di sentirsi in gabbia. Il trittico di pianeti nel segno di Terra, difatti, parrà illuminare a giorno quelle piccole o grandi costrizioni con le quali il terzo decano deve convivere giornalmente, specialmente facente parte il focolare domestico.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: rami secchi. La giornata più favorevole di questa settimana, la quale risulterà particolarmente dispendiosa in termini di fatiche fisiche e mentali, avrà buone chance di essere mercoledì.

Il 20 aprile, difatti, sarà più semplice per il quarto segno Fisso tagliare i ponti con qualche conoscente invadente o porre fine a una relazione tossica. Domenica, inoltre, sarà l'ideale per ritagliarsi del tempo esclusivamente per sé stessi.

11° posto Sagittario: a rilento. Nonostante la voglia degli arcieri di bruciare le tappe parrà farsi imponente, i nativi dovranno probabilmente scontrarsi con l'evidenza dei fatti, ovvero un rallentamento dell'avanzamento dei progetti pratici e lavorativi in ballo al momento. Ciò sarà più evidente dal 21 del mese, quando anche il Sole uscirà dal loro Elemento lasciando il solo Grande Malefico a dargli un timido sostegno astrale.

12° posto Vergine: bellicosi.

Il binomio Marte-Urano nell'amico Toro potrebbe avere un effetto double-face per il secondo segno di Terra nella prima parte di questa settimana primaverile. Se da un lato, sino a giovedì, i nativi metteranno in campo un'invidiabile spirito di sacrificio, dall'altro lato la loro indole bellicosa uscirà in maniera prepotente.