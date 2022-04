L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 16 aprile 2022. In evidenza in questo contesto i sei simboli rientranti nel filotto relativo alla seconda sestina zodiacale. Chi di voi non avesse bene a mente di quali segni parliamo, diciamo che a essere trattati in esclusiva sono i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a dare un senso al primo giorno di weekend?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un ottimo inizio weekend, in particolare indirizzato al relax e alla voglia di stare un pochino in compagnia di bella gente. Senz'altro troverete chi vi darà modo di mettere in pratica progetti per le imminenti vacanze pasquali: non fatevi sfuggire eventuali occasioni di divertimento, ok? Ora che vi siete liberati (o state per farlo) da questioni negative, vi sentirete molto più tranquilli e rilassati. Anche troppo, dato che in questo momento volete soltanto riposare. Mettete da parte la pigrizia e completate ciò che dovete terminare entro la fine della settimana. Nel lavoro non accettate sempre tutto quello che vi viene proposto, ma vagliate attentamente ogni cosa.

Gli inganni oggigiorno sono dappertutto... In amore, piuttosto che tenere un atteggiamento ostile per punire l’altro, preferirete essere pazienti e capire eventuali esigenze di chi vi sta a cuore.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano tanta buona fortuna da sfruttare anche in situazioni delicate. In molti casi avrete la meglio nei riguardi di personaggi saccenti, pretenziosi e antipatici: saprete metterli alla porta con eleganza, senza abbassarvi ai loro livelli.

La Luna in casa della Bilancia si appresta a entrare nella vostra, rafforzando ancora la vostra diligenza e la volontà instancabile di raggiungere la perfezione nelle cose quotidiane. Il rischio, però, è quello di affondare in un dedalo di dettagli e di non dare il giusto valore alle persone. Nel lavoro la capacità di prendervi sulle spalle importanti responsabilità vi farà di sicuro salire presto qualche gradino.

Che fatica però! In amore, .intanto, una storia senza prima né dopo potrà essere anche considerata divertente, solo per un breve periodo però. Poi senz'altro dovrete prendere una decisione in merito.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 16 aprile non vede troppo a favore il periodo, purtroppo. Per tanti sarà una giornata "strana", senza stimoli e con poca voglia di fare. Gli unici di voi a non accusare troppo il colpo saranno coloro con ascendente valutato al top o con cinque stelle (in questo caso considerate la giornata con quattro stelle). Per orientarvi in questo giorno, e per cercare di non cadere in fallo, semplificate e riducete tutto ai minimi termini. Eventuali inutili sovrastrutture servono solo ad appesantire il quotidiano, sappiatelo.

La Luna in Vergine vi aiuterà a dividere il buono dal cattivo e a non credere solo alle apparenze. Nel lavoro, invece, scegliere sarà molto più semplice grazie alla vostra ampiezza di vedute. Occorrerà comunque guardare meglio alle prospettive future. In amore un’opinione molto diversa sarà fonte di stimoli e non di divisione. Il dialogo all’interno della coppia molto presto ripartirà e la sintonia diverrà quasi perfetta.

Oroscopo e stelle del 16 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Ancora un po' di sana routine, il che non guasta. Basti pensare a chi si trova sotto di voi, astrologicamente parlando, per potersi consolare: meglio un po' di sana normalità o un periodo negativo? Ovviamente sappiamo già la vostra risposta, quindi prendete di buon grado le giornate valutate come routinarie.

Potete contare in primis sull’esperienza accumulata per decidere come comportarvi di fronte alle strategie fredde e calcolatrici di alcune persone. Sicuramente vorreste non averci niente a che fare, purtroppo non sempre potete girare al largo. In ambito lavorativo l’entusiasmo vi darà quella sicurezza che forse mancherebbe appoggiandovi soltanto alle nozioni che avete imparato a memoria. In amore se il dialogo dovesse latitare, non aspettate che sia il partner a compiere il primo passo. Mettete da parte l’orgoglio e trovate un modo per riavvicinarvi.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno, vista la carta astrale del periodo, non trovano alcuna difficoltà nell'affermare, con una certa precisione, che questo sabato porterà i colori bigi dei momenti sottotono.

Alcuni spazi in generale potrebbero risultare abbastanza stretti, con la Luna in quadratura a Plutone, vicinissimo al vostro settore: avrete l’impressione che non venga dato il giusto peso alle vostre parole. Non potendo contare su un aiuto esterno, dovrete fare tutto da soli, cominciando a parlare con più chiarezza. Nel lavoro alcuni vostri ragionamenti saranno in sintonia con gli scopi che vorreste realizzare. Non riuscirete comunque a capire perché gli altri non seguano alla lettera le vostre indicazioni. In amore, solo mettendo da parte rancori e pregiudizi, farete del bene a voi stessi. Prossimamente porrete finalmente fine a un periodo di solitudine e distacco.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 16 aprile, annuncia un inizio weekend all'insegna della "solita minestra".

Nulla di nuovo quindi in fatto di novità positive. Tanto per consolare eventuali delusioni, possiamo tranquillamente dire che non avrete a che fare nemmeno con cose troppo negative. La Luna in Bilancia vi darà la possibilità di mettere in luce eventuali errori commessi nel portare avanti un compito poco gradito. Potrete in qualche caso anche porre rimedio ad alcune situazioni un po' critiche, ristabilendo un briciolo di vivibilità. Dunque non rimanete con le mani in mano ma agite. Nel lavoro, se foste indecisi sul da farsi, mandate avanti un collega fidato per tastare il terreno. Grazie alle sue impressioni affinerete la giusta strategia. In amore la vita di coppia potrebbe regalare qualche attimo di spensierata dolcezza. Insieme al partner starete bene anche nella semplicità, perché il vostro sentimento è autentico.