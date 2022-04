Sabato 16 e domenica 17 aprile troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dai gradi della Bilancia (dove si farà Piena sabato alle ore 16:04) al segno dello Scorpione, mentre Urano insieme a Mercurio sosteranno nell'orbita del Toro. Saturno, intanto, continuerà il transito in Acquario, così come Plutone permarrà in Capricorno. Il Sole, infine, proseguirà il moto in Ariete come Venere, Marte, Giove e Nettuno rimarranno stabili nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Gemelli e Acquario, meno entusiasmante per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. Sino alla tarda mattinata di domenica, i nati sotto il segno dei Gemelli parranno essere pervasi da una ritrovata indole passionale che li farà divenire degli amanti irresistibili nell'alcova, con la dolce metà che non potrà che apprezzare di buon grado.

2° posto Acquario: stacanovisti. Determinati e instancabili, le prime due decadi di casa Acquario, nel corso del fine settimana, avranno ottime chance di essere una spanna sopra a ogni collega nel settore professionale, in quanto metteranno in campo un'invidiabile stacanovismo.

3° posto Bilancia: focus comportamentale. La Luna Piena nel segno indurrà, con ogni probabilità, il segno d'Aria a porre maggiore attenzione su alcuni lati ombra del proprio carattere, nella speranza che lo stesso si impegni da questo weekend a cambiare tali atteggiamenti in meglio.

I mezzani

4° posto Leone: sabato top. Se da un lato la giornata domenicale sarà pregna di attività pratiche e lavorative da adempiere, dall'altro lato i felini potrebbero scovare nel 16 aprile il meglio del weekend che li attende. Sabato, difatti, il segno di Fuoco avrà ottime possibilità di fare qualche stuzzicante conoscenza affettiva.

5° posto Scorpione: concentrati. Nulla o quasi sembrerà sfuggire, soprattutto domenica, allo sguardo attento e percettivo dei nati Scorpione, con quest'ultimi che riusciranno con naturalezza ad anticipare gesti e parole altrui. La terza decade, inoltre, dovrebbe fare attenzione al comportamento che il partner avrà nel pomeriggio di sabato.

6° posto Pesci: in fase di scelta. I single di seconda e terza decade di casa Pesci, durante il fine settimana, potrebbero necessitare del tempo adeguato per scegliere quale nuova conoscenza affettiva approfondire. Tale decisione dovrà essere ponderata a dovere, in quanto tra gli spasimanti potrebbe nascondersi l'anima gemella.

7° posto Cancro: duttili. Il primo segno d'Acqua, dalla tarda serata di sabato in poi, riceverà probabilmente dei meritati apprezzamenti sul fronte lavorativo, grazie alla poliedricità messa in campo anche se ciò li farà giungere esausti a fine weekend.

8° posto Toro: regime alimentare. Il Plenilunio d'Aria sommato al quadrato Sole-Plutone spingerà, c'è da scommetterci, la prima decade taurina a concedersi qualche strappo alla regola in cucina nel weekend, nonostante il partner tenterà di dissuaderlo.

9° posto Ariete: destabilizzati. Solitamente il periodo di Luna Piena opposto al Sole di nascita, quando affiancato da frequenze astrali favorevoli, tende ad essere per il segno in questione un'occasione per ampliare la propria consapevolezza in un determinato ambito. Sabato, però, gli influssi del Luminare d'Aria saranno particolarmente imponenti e ciò potrebbe creare una certa destabilizzazione nei segno dell'Ariete, i quali parranno d'improvviso non essere più sicuri di cosa fare.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: sfiduciati. Nel bel mezzo di un vortice di ostilità planetarie, i nati sotto il segno della Vergine avranno buone chance di perdere, per queste due giornate d'aprile, la fiducia nel prossimo futuro, specialmente per ciò che riguarderà la stabilità professionale.

11° posto Capricorno: bugie bianche. Il ménage amoroso di casa Capricorno parrà essere un campo minato e i nativi, per evitare diatribe ulteriori con la dolce metà, potrebbero ricorrere a qualche piccola menzogna. Il rischio, però, sarà che il partner mangi la foglia.

12° posto Sagittario: punti deboli. Quarantotto ore che, sebbene non risulteranno particolarmente scorrevoli, permetteranno probabilmente agli arcieri di identificare alcune falle dei loro progetti professionali in essere e/o eventuali manchevolezze messe in campo di recente in coppia. Dopo averne preso coscienza, sarebbe bene che il segno Mobile si mettesse di buona lena per correggere il tiro in tal senso.