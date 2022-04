Il segno del Sagittario è il terzo e ultimo segno di fuoco, il nono nella ruota dello zodiaco. Si tratta di un segno che sa essere particolarmente fedele alle persone che ama, in particolare il partner, non gli piace sentirsi tradito. Sa essere molto goloso, ma anche dinamico e attivo, soprattutto al lavoro. Tra i difetti infatti, tende a fare troppe cose insieme, e non sempre riesce a raggiungere buoni risultati in questo modo. Vediamo ora nel dettaglio l'affinità con i segni dello zodiaco del Sagittario.

Oroscopo Sagittario: affinità con i segni dello zodiaco

Ariete: due segni impulsivi, ma entrambi di segno fuoco, e che in un certo senso riescono a comprendersi a vicenda. Si crea un legame fortemente dinamico, ma molto attivo e coinvolgente. L'importante è che nessuno dei due tenti di scavalcare l'altro.

Toro: due segni che hanno più cose in comune di quanto si possa immaginare, non tanto sul piano fisico, ma proprio per quanto riguarda il carattere. Entrambi sono vivaci, attivi, con un forte senso di avventura che tiene unito il loro legame. Il loro modo d'intende l'amore può portare dunque a una relazione forte e duratura.

Gemelli: si crea un'attrazione irresistibile tra i due segni zodiacali.

Dal punto di vista fisico e erotico dunque sembra essere la coppia perfetta. Sul piano mentale invece si può creare un legame stabile e passionevole soltanto se mostrano entrambi una forte generosità, ma soprattutto il giusto rispetto.

Cancro: due temperamenti molto diversi tra loro, ma che quando s'incontrano, riescono a formare un bel legame.

Se tra i due si crea un rapporto allegro e dinamico, allora non avranno nulla da temere.

Leone: un connubio ottimo tra i due segni di fuoco, dove cuore e mente si uniscono alla perfezione. L'esuberanza del Leone infatti incontra il modo un po’ più delicato del Sagittario, ciò nonostante bisogna fare attenzione a non dare troppe cose per scontate in una relazione simile.

Vergine: nello zodiaco sono due segni differenti, ciò nonostante tra i due si può formare un rapporto basato sulla fiducia. Infatti, se non manca rispetto e fiducia reciproca, questa relazione può funzionare anche bene e durare nel tempo.

Bilancia: se i due segni zodiacali non sono troppo diversi e opposti tra loro, le cose possono anche funzionare. Entrambi infatti possono completarsi a vicenda, ma sarà fondamentale anche sostenersi a vicenda.

Scorpione: acqua e fuoco creano un legame dove si ritrovano tanti punti in comune, come la creatività, il gusto per l'avventura, ma soprattutto l'ottima passione che si crea. Insieme dunque si completano a vicenda, senza scendere troppo a compromessi.

Sagittario: si moltiplicano entusiasmo e ottimismo tra due dello stesso segno. Dal punto di vista puramente sentimentale e passionale si crea un eccellente legame. Per tutto il resto, con il giusto atteggiamento, si può costruire un buon rapporto, l'importante è non cadere nell'irrequietezza, unico punto debole.

Capricorno: una buona accoppiata tra i due segni, dove il segno di fuoco porta tanto dinamismo e ottimismo che riesce a coinvolgere il segno di terra secondo l'Oroscopo. Proponendosi degli obiettivi inoltre, si riesce a tenere attivo un rapporto che cresce giorno dopo giorno.

Acquario: un connubio basato soprattutto sulla razionalità quello tra i due segni zodiacali. L'Acquario porta la sua saggezza e emotività, mentre il Sagittario ci metterà tutta la sua allegria e il suo entusiasmo affinché tale rapporto possa funzionare al meglio.

Pesci: i due segni sono molto diversi tra loro, e si possono creare sintonie solo se tra i due ci sarà davvero un forte legame. Se tra i due c'è poi attrazione fisica, non mancherà la passione tra i due. Insomma, un legame che può funzionare solo se lo si vuole davvero.