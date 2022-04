L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 aprile 2022. Curiosi di sapere come evolverà la giornata di questo mercoledì? La fortuna non toccherà tutti, ma solo alcuni prescelti, in questo contesto da identificare nella sestina relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In anteprima possiamo anticipare che a non avere nessun tipo di problema, almeno sulla carta, saranno coloro nativi dello Scorpione e del Sagittario. Invece a dover affrontare un periodo indicato come sottotono gli amici dei Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 20 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Con Mercurio e Nettuno parzialmente amichevoli, la finezza del vostro intuito vi permetterà di formulare osservazioni che coglieranno nel segno. Riceverete aiuti concreti da un familiare, che finora si era tenuto in disparte. Dimostrate la vostra gratitudine a chi sapete... Nel lavoro, intanto, sappiate porre rimedio con lucidità e serenità ai tanti piccoli problemi che la vita ogni giorno vi fa trovare sulla vostra strada professionale. In amore dimostrerete il vostro attaccamento con mille attenzioni e coccole.

Single? Forse, mai come in questo momento siete contenti di esserlo. Valorizzate il tempo libero, magari prenotando una vacanza anche breve con gli amici di sempre e distraetevi: nel blu o nel verde, ne trarrete sicuramente un gran beneficio.

Scorpione: ★★★★★. Il Sole in Toro, stuzzicando la Luna in Sagittario vi metterà in condizioni di raddrizzare qualche situazione divenuta ultimamente poco chiara.

Approfondirete discipline, come lo yoga, connesse con una trasformazione interiore personale. Nel lavoro se dovete contrattare con il capo, scegliete la via della chiarezza per evitare equivoci o malintesi che potrebbero in futuro nuocervi. In amore fino a questo momento avete seminato, ora è arrivato il momento di raccogliere frutti abbondanti e succosi.

Datevi da fare... Venere ammiccherà e voi vi piacerete davanti allo specchio, e vi troverete interessanti. Riuscirete anche a farvi apprezzare da chi solitamente non è troppo attratto da voi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 aprile annuncia una giornata molto positiva quasi in ogni contesto. La Luna presente nel vostro segno vi spronerà a mettere in luce situazioni finora tenute in seconda linea e vi aiuterà, dove sarà necessario, a rimediare. Lasciando più spazio ad attività ricreative, vedrete che anche l’acutezza mentale ne guadagnerà. Nel lavoro si consiglia attenzione e applicazione, vista l’azione frenante e destabilizzante di Nettuno e Giove contrari, qualunque sia la vostra attività.

In amore se le cose non vanno come dite voi, non chiudetevi in voi stessi. Prendetevi degli spazi di solitudine, poi tornate alla carica per risolvere ogni problema. Se avvertirete un senso di colpa, forse a causa dell'odioso vizio del fumo, approfittatene subito per smettere.

Oroscopo e stelle del 20 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si profila un periodo improntato sulla semplice normalità. Quello che trascorrerete non sarà il mercoledì che tanto avete sognato, ma se avrete dei lavoretti piacevoli da sbrigare, eseguiteli senza indugiare. Non spazientitevi se dovrete rimandare qualcosa, in fondo si tratta solo di avere un po’ di pazienza. Nel lavoro se da tempo c'è qualcosa che bolle in pentola, ma non avete mai avuto modo di scoprire di cosa si tratta, è arrivato il tempo del chiarimento.

Buone novità in amore: risveglio dell’entusiasmo nel campo sentimentale e tanta passionalità in arrivo, senz'altro vi faranno sentire una grande forza d'animo e tanta voglia di fare. Comportatevi di conseguenza, comunque evitando sforzi eccessivi. Con il Sole parzialmente contrario non fatevi prendere dalla frenesia, soprattutto garantitevi la necessaria dose di sonno giornaliero.

Acquario: ★★★★. Anche se un familiare vi criticherà aspramente, non riuscirà a scalfire la vostra serenità, che si radica sulla convinzione delle vostre idee. Prestate ascolto ai bisogni di chi vi sta a fianco: sarete molto utili, senza che oltretutto questo atteggiamento vi pesi troppo. Nel lavoro potrete liberamente rifiutare l’offerta di aiuto di un collega poco convincente, perché sarete capaci di affrontare da soli ogni evenienza.

Tante le novità in arrivo in ambito amoroso: se single farete delle belle conoscenze affettuose anche via internet. Forse dovrete anche fare dei viaggi per raggiungere la persona del cuore. In coppia serata un po' movimentata. La forma è discreta, ma potrebbe essere buona se vi decideste a ridurre i ritmi serrati e a rispettare il necessario riposo.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 20 aprile vede un periodo sulla falsariga del poco allettante sottotono. La Luna in Sagittario solleva un quesito: vi lasciate condizionare troppo da chi vi è vicino? Cosa siete disposti a fare per essere più liberi? È ora di dire basta al rischio di vivere del riflesso delle aspettative che gli altri nutrono nei vostri confronti.

Nel lavoro forse dovrete rinunciare a un viaggio in vista di un guadagno, che non sarà grandissimo ma pur sempre benvenuto, di questi tempi. In amore è forte l’esigenza della persona che amate di sentirvi più vicini e voi coglierete l’occasione per sintonizzarvi sui suoi aneliti più autentici. Se conducete una vita troppo sedentaria, sappiate che per aumentare la vostra carica vitale basterebbe iniziare una sana e rilassante attività fisica. Fate movimento nella natura.