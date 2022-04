Mercoledì 20 aprile troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Sagittario, mentre il Sole, Mercurio e Urano transiteranno sui gradi del Toro. Saturno, intanto, proseguirà il transito in Acquario, così come Venere, Marte, Nettuno e Giove continueranno il moto in Pesci. Plutone, infine, permarrà nel domicilio del Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Sagittario, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Toro: gratifiche. Un socio o un superiore potrebbe accorgersi, durante questo mercoledì, dell'ottimo lavoro svolto dai nati Toro nelle ultime settimane e, seppur in colpevole ritardo, congratularsi col segno di Terra per la dedizione e la professionalità messi in campo in precedenza.

2° posto Sagittario: umore top. Il tono umorale di seconda e terza decade di casa Sagittario avrà ottime chance di essere frizzante e coinvolgente, specialmente nella cerchia amicale dove i nativi saranno i mattatori della giornata in questione.

3° posto Leone: lavoro top. I felini di prima decade parranno avere una marcia in più nel settore lavorativo in queste ventiquattro ore, in particolar modo i liberi professionisti del segno, i quali potranno godere di un ritrovato e rinfrancante spazio di manovra che gli permetterà di dare sfoggio alla loro indole creativa.

I mezzani

4° posto Ariete: voglia di concretezza. Con il Luminare giallo spostatosi in seconda dimora e il sestile Luna-Saturno, il primo segno zodiacale sarà, con ogni probabilità, pervaso dalla voglia di rendere concrete le idee, sia amorose che lavorative, che gli frullano in testa da inizio anno.

5° posto Pesci: scelte amorose. Mercoledì potrebbe essere tempo di decisioni sentimentali per la terza decade del segno d'Acqua, con quest'ultimi che saranno chiamati a decidere se approfondire una conoscenza affettiva o far presente alla persona interessata che non sono pronti per una relazione duratura.

6° posto Gemelli: tenaci.

Malgrado il probabile comportamento sleale di alcuni colleghi, i nati Gemelli potrebbero dare sfoggio di una spiccata determinazione che li indurrà a lavorare a testa bassa senza curarsi degli 'sgambetti' dei parigrado.

7° posto Acquario: al giro di boa. Giornata impegnativa ma pregna di significato quella che, c'è da scommetterci, trascorrerà la prima decade dei nati Acquario, in quanto il segno Fisso si renderà conto che alcune abitudini malsane o modi di comportarsi hanno fatto il loro tempo e inizierà pian piano a disfarsene.

8° posto Scorpione: alleanze. Per ricavare i migliori frutti da questo mercoledì, i nati Scorpione dovrebbero far proprio il proverbio "L'unione fa la forza", così da guardarsi attorno e stringere delle nuove alleanze che li faranno avvicinare ancor di più alle loro mete.

9° posto Bilancia: focus domestico. La casa dei nati Bilancia potrebbe reclamare a gran voce la loro attenzione, ad esempio per delle opere manutentive o per il cambio di vestiario stagionale. Sarà bene svolgere tali attività casalinghe per non ritrovarsene in agenda quando sarà più difficoltoso portarle a compimento.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: in disparte. A venir meno durante queste ventiquattro ore per i nati Cancro sarà, con ogni probabilità, la voglia di stare in mezzo alle altre persone, in quanto il segno Cardinale preferirà di gran lunga in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti.

11° posto Vergine: comunicazione flop. I nati Vergine che svolgono un lavoro a stretto contatto coi clienti potrebbero riscontrare, in questo giorno primaverile, qualche difficoltà comunicativa con gli stessi. A fronte di ciò, sarà bene che il segno di Terra di prenda un giorno di ferie, ove possibile, così da scongiurare eventuali ramanzine del capo.

12° posto Capricorno: sfuggenti. Il neo della giornata che trascorreranno i nati Capricorno sarà presumibilmente rappresentato dalla loro propensione a focalizzarsi principalmente sulle faccende professionali, mettendo in secondo piano gli affetti. A tal proposito, il partner potrebbe rimarcare questa loro manchevolezza.