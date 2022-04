Secondo l'oroscopo del 22 aprile 2022, i nati sotto il segno dell'Ariete stanno per ricevere buone notizie. I Leone sono un po' confusi, mentre i nati sotto il segno della Bilancia sono in forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di confusione. Cercate di riordinare le vostre idee in modo da non rischiare di commettere qualche errore grossolano.

11° Gemelli: nel lavoro ci vuole concentrazione. Cercate di mantenere alto l'umore, altrimenti c'è il rischio di rendere pesante anche il clima più leggero.

Non siate troppo permalosi e petulanti.

10° Capricorno: giornata di alti e bassi in ambito emozionale. Oggi vi sentite particolarmente sensibili, pertanto, l'Oroscopo del 22 aprile vi invita a prestare attenzione alle persone con cui vi relazionerete.

9° Vergine: buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. In amore stanno per arrivare elle interessanti novità. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei cambiamenti. Siate pronti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: siete persone estremamente testarde e determinate dal punto di vista professionale. Mettete in piazza tutte le vostre conoscenze e non abbiate paura di "sporcarvi le mani".

7° Acquario: ci sono delle sorprese per quanto riguarda l'amore.

Le coppie potrebbero rimanere piacevolmente colpiti dal partner, mentre i single devono prepararsi a dei cambiamenti.

6° Sagittario: secondo l'oroscopo del 22 aprile, i nati sotto questo segno devono essere un po' più aperti alle nuove conoscenze. Cercate di mettere da parte l'orgoglio in amore.

5° Pesci: se avete delle faccende in sospeso, forse è il caso che le risolviate quanto prima.

Questo è un periodo molto florido, pertanto, non è il caso di sprecarlo restando arrabbiati o rancorosi.

Oroscopo segni fortunati 22 aprile

4° in classifica Cancro: poco alla volta comincerete a raccogliere i semi del duro lavoro. Imparate ad essere meno petulanti e lasciate che le cose vengano da sé senza forzarle troppo.

3° Scorpione: l'oroscopo del 22 aprile vi invita a guardare avanti.

Il futuro è pieno di sorprese, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti. Dal punto di vista sentimentale vi sentite abbastanza appagati e gratificati.

2° Ariete: nel lavoro siete precisi e meticolosi, tutte caratteristiche che certamente vi saranno ricompensate. In ambito sentimentale sono in arrivo delle belle notizie.

1° Bilancia: siete persone che tendenzialmente amano mettersi in gioco e questo è il momento di dimostrare a tutti quanto valete. Non lasciatevi bloccare dalle apparenze e dalle piccole difficoltà.