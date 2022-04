Le previsioni dell'oroscopo del giorno 27 aprile vedono i Capricorno tornare in forma. Gli Ariete avranno delle chance, mentre i Toro saranno di fronte a un bivio.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: giornata piena di risvolti quella odierna. Ci sono delle situazioni a cui venire a capo e dei nodi da sciogliere: potreste trovarvi di fronte a un bivio.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 27 aprile vi invitano a non perdere di vista le vostre emozioni e i vostri obiettivi. Non dimenticate mai chi siete e dove potete arrivare.

10° Ariete: i nati sotto questo segno avranno delle interessanti opportunità, tuttavia dovrete essere pronti a rischiare e a mettervi in gioco. In amore e in guerra tutto è permesso.

9° Bilancia: buon momento per allargare i vostri orizzonti. A ogni modo cercate di agire con cautela, in modo da non essere troppo frettolosi nel fare delle valutazioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Vergine: cercate di trovare il giusto equilibrio tra quelli che sono i vostri desideri e quello che è giusto fare. Solo trovando un punto d'incontro tra questi due ambienti potrete tirare un sospiro di sollievo.

7° Gemelli: cercate di mettervi in gioco un po' di più. Ricordate che le situazioni non piovono dal cielo, ma spesso siete voi che dovete andare a cercarle.

Non arrendetevi al primo ostacolo.

6° Cancro: giornata interessante soprattutto per quanto riguarda le coppie. Meglio non tirare troppo la corda in ambito professionale. Se ci sono delle situazioni da chiarire, fatelo subito.

5° Scorpione: oggi siete particolarmente decisi. L'oroscopo del giorno 27 aprile vi invita a prendere le distanze da tutte quelle cose che vi generano un rammarico e vi invitano ad affrontare le vostre paure.

Oroscopo segni fortunati del 27 aprile

4° in classifica Sagittario: le chiacchiere stanno a zero. Se volete raggiungere un obiettivo, dovrete innanzitutto chiedervi quale sia la strada più giusta da prendere, seguendo il vostro cuore e non quello che dicono gli altri.

3° Capricorno: secondo l'oroscopo del giorno 27 aprile i nati sotto questo segno possono rimettersi in carreggiata.

Se fino a questo momento avete vissuto qualche momento di stallo, adesso tornate in forma.

2° Acquario: in amore tutto procede a gonfie vele. Anche sul lavoro ci sono delle nuove occasioni in vista. Cercate di non farvi scappare una trattativa che potrebbe venirsi a creare molto presto.

1° Leone: ottimo momento per investire nei sentimenti. Se siete in procinto di affrontare un cambiamento molto importante, forse è il caso di circondarvi di persone che possano supportarvi e darvi una mano, se necessario.