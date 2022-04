Mercoledì 27 aprile troviamo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi dell'Ariete, mentre Giove, Nettuno, Marte e Venere sosteranno nel segno dei Pesci. Urano, Mercurio e il Sole, invece, proseguiranno l'orbita in Toro, così come Plutone permarrà in Capricorno. Saturno, in ultimo, continuerà il moto in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno entusiasmante per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: cambi di programma. Una chiamata improvvisa, un incontro inaspettato o un imprevisto di natura pratica potrebbero far cambiare, gioco forza, ai nati Ariete il ruolino delle attività in programma questo mercoledì e ciò si rivelerà una manna dal cielo.

2° posto Leone: opportunità. I felini di prima e seconda decade, durante questo giorno di fine aprile, avranno ottime chance di trovarsi dinanzi a una succulenta opportunità per incrementare i loro guadagni. Per far sì che ciò accada bisognerà non risparmiarsi in termini di fatiche fisiche nel prossimo futuro.

3° posto Toro: amore top. Con chi trascorrerà questo mercoledì il segno del Toro? Probabilmente col partner, in quanto ai nativi piacerà parecchio dimostrare e ricevere affetto, specialmente se tale trasporto emotivo può palesarsi durante una breve gita fuori porta.

I mezzani

4° posto Sagittario: boccata d'ossigeno. Dopo alcune settimane controverse, ecco che in questo giorno di primavera gli arcieri potrebbero essere nuovamente illuminati dai raggi salvifici del Sole nell'amico Ariete e grazie a ciò riusciranno, con tutta probabilità, ad assumere un mood decisamente più conciliante.

5° posto Gemelli: scelte. Il primo segno d'Aria avrà buone probabilità di trascorrere questa giornata di metà settimana arrovellandosi su quale sentiero esistenziale intraprendere a breve, ovvero se percorrere la solita strada oppure virare verso un orizzonte inesplorato.

6° posto Acquario: briosi. L'arma in più del mercoledì del quarto segno Fisso sarà, c'è da scommetterci, l'eccelso tono umorale sul quale potrà fare affidamento e ciò gli permetterà di essere l'anima della festa ovunque vada.

7° posto Scorpione: focus domestico. Il nido abitativo dei nati Scorpione reclamerà, con tutta probabilità, la loro attenzione, in quanto ci saranno delle spese da mettere in conto per rendere un ambiente comune più confortevole, ad esempio installare delle mensole in soggiorno o acquistare un nuovo tavolo da pranzo.

8° posto Bilancia: schietti.

Nel bel mezzo di un periodo non troppo entusiasmante in termini planetari, i nati Bilancia vivranno probabilmente le frequenze del Luminare notturno in opposizione poco spensieratamente, divenendo oltremodo sinceri nella cerchia lavorativa.

9° posto Cancro: a tempo debito. Sin dalle prime ore mattutine sarà presumibilmente palese ai nati Cancro che questa sarà la tipica giornata dove sarebbe meglio tirare i remi in barca, in quanto a breve gli astri torneranno a sorridere al segno d'Acqua e in quel momento potranno premere sul pedale dell'acceleratore.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: fiacchi. Semaforo acceso sul rosso per il bottino energetico di casa Vergine, in particolar modo per il primo decano, e ciò farà si che i nativi procrastinino le attività meno impellenti così da scongiurare lo stress.

11° posto Capricorno: certezze in bilico. Tra i segni di Terra il Capricorno è colui che, secondo il corredo astrologico, ha maggiore bisogno di certezze, perlopiù materiali, per dormire sonni tranquilli. Questo giorno di fine aprile, però, parrà mettere in dubbio alcuni baluardi esistenziali sui quali il segno Cardinale aveva fatto molto affidamento.

12° posto Pesci: in disparte. Sebbene il periodo sia spiccatamente favorevole al dodicesimo segno zodiacale, questa giornata potrebbe essere etichettata come la pecora nera della settimana, perché la voglia nativa di starsene in disparte e crogiolarsi nell'accidia sarà alta.