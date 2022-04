L'oroscopo della giornata di martedì 26 aprile prevede un Cancro particolarmente dolce nei confronti del partner grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto, mentre Leone recupererà un po’ di romanticismo. Incertezze e atteggiamenti mutevoli potrebbero manifestarsi per i nativi Sagittario e Gemelli, mentre Bilancia sarà alla ricerca di emozioni vere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 26 aprile.

Previsioni oroscopo martedì 26 aprile 2022 segno per segno

Ariete: la sfera sentimentale vi regalerà bei momenti in questa giornata.

La relazione di coppia forse non è tra le migliori al momento, ma quello che provate per il partner è vero e presto avrete modo di dimostrarlo. Sul fronte professionale portare a termine i vostri impegni a volte non sarà così semplice, ciò nonostante con un po’ d'impegno ci riuscirete. Voto - 8️⃣

Toro: a volte vi sentite sottovalutati al lavoro, ma con Mercurio nel segno e Giove in sestile potreste riuscire a dimostrare il contrario. Sul fronte amoroso non avrete problemi a manifestare i vostri sentimenti: con la Luna e Venere in buon aspetto, single oppure no, conquistare la persona che vi piace sarà possibile. Voto - 9️⃣

Gemelli: questo inizio di settimana non avrà molto da offrirvi. L'astro argenteo e Venere saranno in quadratura e porteranno diversi dubbi da risolvere per quanto riguarda i sentimenti.

Al lavoro avrete bisogno di idee in più per i vostri progetti, ma poi dovrete essere in grado di svilupparle. Voto - 5️⃣

Cancro: previsioni astrali assolutamente convincenti secondo l'oroscopo di martedì 26 aprile. Vi sentirete particolarmente dolci nei confronti del partner, merito della Luna e Venere entrambi in trigono dal segno dei Pesci.

Per quanto riguarda il lavoro potreste avere bisogno di dimostrare il vostro valore e con questo cielo ne avrete l'occasione. Voto - 9️⃣

Leone: configurazione astrale poco influente dal punto di vista sentimentale in questa giornata. Questo però non vorrà dire che in amore non potrete provare a vivere bene il vostro rapporto, cercate solo di non spingervi troppo oltre.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere ancora pazienti e portare avanti i vostri progetti senza prendervi troppi rischi. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un'altra giornata di complicazioni sentimentali secondo l'oroscopo. Single oppure no, Luna e Venere non vi daranno tante occasioni per poter esprimere al meglio le vostre emozioni. Un po’ meglio sul posto di lavoro grazie a Mercurio in trigono dal segno del Toro, ma dovrete saper gestire eventuali imprevisti che Giove vi metterà in mezzo. Voto - 6️⃣

Bilancia: cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo di martedì 26 aprile. Single oppure no, sarete alla ricerca di emozioni vere, che possano accendere in voi quel romanticismo che non sentite da tempo.

I vostri rapporti sociali e sentimentali vanno bene, ma vorreste avere qualcosa in più. Per quanto riguarda il lavoro non spiccherete certo per creatività, ma i lavori che vi verranno assegnati li porterete sicuramente a termine con successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale appagante in questa giornata. A rendere unica la relazione di coppia ci penseranno Luna e Venere, entrambe in trigono dal segno dei Pesci. Che siate single oppure no, riuscirete sicuramente a strappare un sorriso alla persona che vi piace e sentirvi più vicini. Sul fronte professionale idee ed energie non mancheranno, così come i buoni risultati. Voto - 9️⃣

Sagittario: non vi sentirete pienamente a vostro agio in ambito amoroso secondo l'oroscopo.

Queste stelle continuano a remarvi contro e nei confronti del partner sorgono dubbi e incertezze che dovrete dissipare al più presto. In ambito lavorativo vi servirà un'idea davvero valida da sviluppare. Se gestita bene potreste riuscire a portare a casa ottimi risultati. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali eccellenti dal punto di vista sentimentale. Tutto andrà serenamente con la vostra anima gemella grazie a una magnifica Luna in sestile e una bellissima Venere. Sul fronte professionale il sostegno di Mercurio, in trigono dal segno del Toro, si rivelerà fondamentale per portare avanti le vostre iniziative. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale nel complesso discreta per voi nativi del segno.

Queste stelle vi permetteranno di vivere una bella relazione di coppia senza eccedere troppo. In ambito lavorativo dovrete impegnarvi di più sui vostri progetti personali, perché con Mercurio in quadratura non ci saranno tante idee valide. Occhio anche agli imprevisti. Voto - 7️⃣

Pesci: vita di coppia impeccabile anche in questa giornata di martedì grazie alla Luna e Venere. Sarà possibile non solo lasciarsi andare al romanticismo, ma anche fare qualcosa che possa rendere il vostro legame indissolubile. Se siete single e volete trovare l'amore non ci sarà periodo migliore per farlo. In ambito lavorativo l'arrivo di risultati concreti e importanti progressi vi daranno l'occasione di fare un salto di qualità non indifferente. Voto - 9️⃣