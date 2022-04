Le previsioni dell'oroscopo del 30 aprile esortano i nati sotto il segno della Vergine a stare attenti sul lavoro. I Leone andranno verso un graduale miglioramento, mentre per i Cancro ci sono dei cambiamenti in arrivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: piccoli cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Meglio non essere troppo litigiosi in amore, cercate di non trascurare le persone care.

11° Leone: la situazione in ambito sentimentale andrà verso un graduale miglioramento. Se avete appena interrotto una relazione, non guardatevi più indietro e andate avanti.

10° Acquario: in ambito professionale dovete prendere in mano certe situazioni. Se ci sono delle problematiche da affrontare è opportuno farlo quanto prima e non attendere che le cose si complichino.

9° Toro: giornata interessante per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, invece, è meglio non esagerare. Mantenete un profilo basso e andate avanti per la vostra strada.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: pian piano comincerete a raccogliere i frutti del vostro lavoro. In ambito sentimentale, invece, ricordate che dovete essere onesti prima con voi stessi in modo da sapere in che direzione andare.

7° Sagittario: secondo l'Oroscopo del 30 aprile, i nati sotto questo segno devono prepararsi ad affrontare un momento molto impegnativo e pieno di soddisfazioni.

Non arrendetevi al primo ostacolo che incontrerete.

6° Ariete: a ogni azione corrisponde una reazione, pertanto, prendetevi le vostre responsabilità. Dal punto di vista sentimentale, invece, è meglio andarci con i piedi di piombo se un rapporto è appena nato.

5° Gemelli: nel lavoro cominceranno a sbloccarsi gradualmente delle situazioni.

Meglio risolvere al più presto le questioni in sospeso senza attendere che le cose vi capitino.

Oroscopo 30 aprile dei primi quattro segni

4° in classifica Vergine: non arrabbiatevi per cose futili. Dal punto di vista sentimentale è meglio non fidarsi di tutte le persone che vi circondano. Non tutti si comportano in maniera del tutto onesta.

3° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 30 aprile vi invitano a risolvere alcune faccende personali che avete in sospeso. Circondatevi di persone che sono in grado di tenere alto il vostro umore.

2° Capricorno: dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo. I single potrebbero allargare i propri orizzonti facendo delle nuove conoscenze. Nel lavoro ricordate che l'onestà paga sempre.

1° Pesci: siete persone piene di solarità e di allegria. Le persone che vi circondano non potranno fare altro che giovare della vostra vicinanza. Anche nel lavoro ci sono delle novità.