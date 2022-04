Per la giornata di domani, giovedì 28 aprile 2022, l’Oroscopo si presenterà in lieve ribasso per i nati sotto il segno del Capricorno e un ribasso molto più significativo per l’Acquario e per esteso per tutti i segni di aria.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di giovedì: guadagni al ‘top’ per Vergine

1° Pesci: ancora tanta fortuna graviterà sulla vostra costellazione, perché la continua permanenza di Venere potrebbe comportare una forte espansione della buona sorte finendo anche con un grande incremento delle risorse mentali e finanziarie.

2° Vergine: i guadagni potrebbero essere un vero e proprio trampolino di lancio verso una maggiore autonomia, mentre riuscirete a concedervi più shopping e un margine ben più largo rispetto alle settimane precedenti.

3° Sagittario: l’intraprendenza vi spingerà a fare sempre meglio e a rendervi anche più utili nella vostra squadra di lavoro, mentre in famiglia la sintonia potrebbe raggiungere picchi decisamente elevati, se avrete occasione di crescere ulteriormente.

4° Ariete: avrete un attimo di consapevolezza che vi spingerà a fare un passo avanti nella vostra relazione e a rendere più stabile ma non per questo monotona. Secondo l’oroscopo premere sull’acceleratore sulle questioni finanziarie potrebbe essere una scelta da non sottovalutare.

Discussioni per Bilancia

5° Toro: fare in modo che le questioni professionali siano incanalate verso una giusta direzione sarà ciò che in questo momento vi terrà occupati. Potreste fare qualche incontro che potrebbe cambiare la vostra concezione di amicizia.

6° Bilancia: avrete qualche piccola discussione con i colleghi di lavoro che però potrebbe protrarsi piuttosto a lungo.

Avrete un lieve malcontento che emergerà dalla vostra relazione di stampo amoroso, mentre in famiglia si avvertirà un po’ di insofferenza a causa di qualche decisione passata.

7° Capricorno: avrete un lieve calo della fortuna, ma non per questo continuerà ad agire in maniera risoluta ancora per un po’ di tempo. Avrete da fare un po’ di attività fisica per poter ristabilire una maggiore energia fisica, oltre che mentale.

8° Scorpione: avere qualche conto in sospeso in questo momento non sarà l’ideale se vorreste un pomeriggio libero e senza troppi pensieri per la testa. Secondo l’oroscopo potreste avere qualche diverbio con la persona amata per questioni di poco conto.

Malcontento per Cancro

9° Gemelli: evitate di essere troppo pretenziosi da una situazione che probabilmente non volgerà a vostro favore, mentre al momento ciò che potrete fare potrebbe costituire una divergenza molto significativa per poter distrarvi dalle faccende troppo gravose.

10° Cancro: avere del malcontento in questo momento potrebbe essere molto più controproducente del previsto. Avrete una concentrazione molto scarsa, e questa situazione potrebbe rallentare o fermare dei progetti ai quali tenete molto a prescindere dal punto di vista finanziario.

11° Acquario: avrete qualche punta di gelosia con qualcuno che potrebbe non avere molto a che fare con voi. Seguire i consigli di qualcuno con una esperienza maggiore potrebbe rasserenare il vostro animo e portarvi una serata relativamente tranquilla.

12° Leone: ancora molto nervosi e intransigenti. Dovreste essere meno tesi e rendere anche l’atmosfera in famiglia più distesa e senza troppa pressione. Avrete qualche cambiamento che non vi piacerà per il momento, ma dovreste tenere duo per qualche tempo se vorrete qualche desiderio realizzato.