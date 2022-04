L'Oroscopo di domani è pronto a dare conto a voi lettori su come potrebbe andare la giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 28 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus in modo mirato nonché esclusivo, dunque, solo su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A ben figurare tra i segni ritenuti a massima positività, l'Ariete con Gemelli, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. Per il Toro si profila un periodo al di sotto delle attese: Saturno in quadratura a Mercurio nel segno porterà qualche rallentamento generalizzato.

Fortunatamente a raddrizzare le sorti al periodo sarà il quartetto Marte-Nettuno-Venere-Giove, in ottimo aspetto per il segno. Invece a dover restare ancora in atteggiamento prudenziale saranno gli amici del Leone e della Vergine, rispettivamente indicati con tre e due stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 28 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 28 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 28 aprile prevede una giornata molto positiva. In amore, vi avvicinerete alla dolce metà con tutta la capacità di comprendere le sue esigenze più intime. Se siete in coppia, la comprensione sarà favorita da un senso di complicità.

Se siete single, un invito a sorpresa vi riempirà di gioia. Oserete l’inosabile. Soprattutto la Luna, in ottimo aspetto e nel segno, vi assisterà nel trovare un’intesa che parta dal profondo e tenga conto degli interessi e del bene reale di entrambi. Alcuni momenti della giornata vi favoriranno rendendovi passionali: preparatevi a ritrovare quella rara sintonia con la persona che vi è accanto.

Single, non potrete essere che felici, perché all'improvviso vi sentirete al centro del mondo, trionfanti per gentilezza, classe e armonia. Se finora non vi foste sentiti abbastanza belli, qualcuno vi farà cambiare prontamente idea: amore e serenità da oggi sul tetto di casa vostra! Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi e di concludere degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico.

Toro: ★★★★. Periodo buono, pur sotto probabili avversità saturniane: tranquilli, quest'ultime saranno rese vane da astri favorevoli al segno. In qualche caso la giornata sarà leggermente intrisa di normale routine. In campo sentimentale, dopo alcuni giorni piuttosto nervosi, durante questo giovedì finalmente potrebbe tornare un po’ il sereno. In questa giornata infatti, vi sentirete un po' più tranquilli ed andrà meglio nel rapporto. Diverse emozioni saranno presenti nel corso del periodo e non mancherà nemmeno un pizzico di romanticismo da poter sfruttare e vivere al massimo la vita insieme. Single, sarà un giorno favorevole ai rapporti con gli amici; argomenti, curiosità, vitalità ed estroversione non mancheranno.

Fidatevi di loro, che vi sono vicini: parlate, sfogatevi, comunicate, questo vi permetterà infatti di schiarirvi le idee su molte cose. Date spazio anche ai vostri interessi spirituali, perché nutrire l'anima è importante tanto quanto nutrire il corpo. Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno. Infatti, potreste ricevere dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Gemelli: ★★★★★. Giornata portatrice di tanta serenità grazie al buon momento relativo all'amore. In generale, avrete la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli con la persona amata, soprattutto nell'ultima metà della giornata. Grazie alle stelle che stuzzicheranno un vostro desiderio, affronterete le difficoltà con soluzioni creative.

Venere invece, riporterà il sereno sulla vostra vita sentimentale: riuscirete a mettere finalmente una pietra sopra su alcuni vecchi e tormentati problemi. Doveste poi decidere se tenere ancora sulla corda quella persona, lasciando che si proponga insistentemente o allontanarla con decisione. Single, tutto filerà liscio, le persone al fianco vi sorrideranno e la vostra immagine apparirà convincente. Saprete muovervi molto bene, dimostrando accortezza, prudenza ma anche intuizione e immaginazione. In questo modo riuscirete a trovare soluzioni alternative a qualsiasi questione. Nel lavoro, sarete ricchi di buoni propositi, non vi farete sfuggire nessuna occasione. Avrete la possibilità di alimentare le vostre entrate vivendo al meglio la giornata.

Oroscopo di giovedì 28 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Si presenta a voi una giornata abbastanza buona, in questo caso sottoscritta dalle quattro stelline dell'ordinaria normalità. Per i sentimenti, vi sentirete praticamente in forma. A molti di voi infatti si profila un giorno vivibile, così, se avete un rapporto affettivo consolidato e voleste renderlo più vivace e spumeggiante, approfittate del momento astrale semi-favorevole per organizzare qualcosa di bello. Magari il programma per le prossime vacanze estive da fare insieme alle persone che più vi piacciono. Single, porterete avanti le vostre ragioni con veemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione dalle persone che vi girano intorno.

Ma, nel quotidiano, prestate attenzione anche alle coincidenze, perché indicheranno il cammino da seguire. Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno. Questo giovedì, infatti, potreste avere dei contatti importanti da investire nel prossimo futuro.

Leone: ★★★. Giornata valutata "sottotono". In amore, vi sentirete incompresi e un senso di angoscia impedirà di ragionare lucidamente. Converrà così tenere un profilo basso, evitando ogni motivo di tensione o di scontro con la persona amata. Quindi, cercate di non forzare il rapporto che avete in coppia perché non vi sentirete del tutto sicuri di voi stessi e tenderete ad agire con eccessiva durezza. Per mascherare il senso di inadeguatezza che proverete in questa giornata sforzatevi di sorridere anche se non dovesse andarvi del tutto.

Single, il semaforo è fermo oggi sul rosso, pertanto l'accesso al fronte sentimentale potrebbe risultare interdetto. Alcuni rapporti amichevoli si riveleranno deludenti, facendovi saltare a brutte conclusioni. Approfittate della bella stagione per uscire all'aria aperta; fare jogging, inforcare la bicicletta e fare una passeggiata in mezzo al verde: vedrete, vi rilasserà rigenerando così mente e corpo. Nel lavoro, dovrete cercare di evitare tutte le discussioni inutili con i colleghi. Chiarire eventuali situazioni specie se confuse, in modo da poter studiare una strategia competitiva.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 28 aprile, predice un periodo segnato dal "ko". In campo sentimentale, inutile far finta di nulla, questa non sarà la vostra giornata.

Anche perché (forse) il vostro lui o la vostra lei potrebbero non essere del tutto sinceri con voi. Apriti cielo! Non c'è nulla che vi irriti tanto, quanto sapere che la vostra fiducia è mal riposta! Calma... Intanto sappiate che è un buon momento per riconsiderare ciò che è successo in passato e apportare, eventualmente, alcune modifiche; questo per migliorare la vita di coppia in generale. Single, la Luna vi girerà le spalle: ci saranno così gli ingredienti per una giornata nervosa e confusa. Avete in cantiere alcuni progetti ma all'atto pratico non combinerete nulla di costruttivo. Volendo recuperare le energie, non sarà necessario ricorrere a terme o beauty farm ma basterà anche una passeggiata in campagna o nel parco: entrambi sono ottimi ricostituenti naturali.

Nel lavoro, una spesa imprevista o più alta della cifra stanziata per un programma vi potrebbe mandare fuori dai gangheri, rovinandovi la giornata.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 aprile.