L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 aprile 2022. Ad essere valutati i sei simboli dello zodiaco rientranti nella seconda sestina: curiosi di conoscere la sorte del vostro segno di nascita? Il firmamento in questo periodo ci mostra un transito davvero eccezionale: l'ingresso di Venere in Pesci: il pianeta dei dolci sentimenti si va ad affiancare ai già presenti Giove e Nettuno, di certo pronto a scatenare tantissima fortuna nei prossimi giorni.

Osservando dal punto di vista astrologico Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci possiamo dire con sicurezza che questo martedì, oltre allo scontatissimo Pesci, a figurare nel filotto dei fortunati risulta essere lo Scorpione.

Un pelino al di sotto, invece, risulteranno Bilancia e Sagittario, indicati in periodo normale, quindi stabilmente positivi. Parlando di simboli rilevati in periodo difficile senz'altro da segnalare diverse difficoltà nel corso della giornata per i nativi del Capricorno o dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 5 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata di martedì valutata buona riaccenderà i vostri entusiasmi, vi darà la carica e metterà in luce lo spirito combattivo che normalmente vi contraddistingue. Vi sgancerete da condizionamenti familiari e rivendicherete libertà di pensiero e di azione.

Lavoro: un’impresa avviata dai colleghi, a cui avete dedicato tempo ed energia, tra la soddisfazione generale arriverà a felice compimento. L'amore invita intanto a preparare qualcosa da fare nei prossimi giorni: ideale sarebbe programmare un viaggetto per le vacanze pasquali con destinazione a piacere. Regalatevi un esaltante weekend all’insegna dell’avventura.

Energie in risalita, tuttavia cercate di non strafare: alcuni acciacchi fisici sono sempre lì, a ricordarvi che l’imprudenza può mettervi nei guai...

Scorpione: ★★★★★. Questo martedì fareste bene a curare nei minimi particolari l’organizzazione di qualsiasi cosa abbiate in agenda, soprattutto in materia di affari o di finanze.

Occasioni di successo a diversi livelli, anche se dovrete vedervela con sotterranee invidie e gelosie. Non lasciatevi scoraggiare da qualche complicazione che potete agevolmente superare. Metteteci un po’ di mordente in più e aguzzate l’ingegno. Parlando di sentimenti, quando volete sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino, con un tocco piccante che rende tutto molto saporito. Con ogni probabilità più di qualcuno di voi avrà delle questioni sentimentali da risolvere: certamente metterete tutto a tacere sotto una coltre di vera passionalità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 5 aprile predice che la giornata, sul fronte economico, vi regalerà qualche balsamica sorpresa. Il fatto che a livello emotivo godrete di una certa calma favorendo riscontri positivi nella sfera lavorativa.

Progetti a lungo termine senza motivi di distrazione: vi dedicherete con impegno alla solita attività e la resa sarà eccellente, l’esecuzione ottima. Entrate in arrivo da rimborsi e lasciti, rimpingueranno le asciutte casse personali. Un mago della finanza poi potrebbe darvi qualche buon consiglio in merito a investimenti, mutui e prestiti. In amore molti single risulteranno essere sempre sulla cresta dell’onda. Ma stiano in guardia gli accasati: un’avventura extra potrebbe tentare anche chi si dichiara fedelissimo.

Oroscopo e stelle del 5 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Confrontarsi e farsi intendere diventa ogni giorno più difficile, specie se l’emotività ha la meglio sulla ragione.

Questo martedì basteranno piccoli disguidi per farvi chiudere a riccio. Cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma di andare incontro alle esigenze di chi vi interessa veramente. Nel lavoro, nonostante il timore di non farcela, riuscirete a persuadere chi conta della validità delle vostre richieste, superando le più rosee aspettative. In amore potreste trovare nell’intimità coniugale la soluzione a molti dei problemi di coppia, anche se al questo momento, decisamente, non siete in vena di tenerezze. L’antidoto al malumore può essere il ricordo di un momento di gioia. Passate in rassegna l’archivio della memoria: ne troverete a bizzeffe...

Acquario: ★★. Insicurezze e insoddisfazioni si passeranno la mano in questo giorno rendendovi esitanti in merito a una scelta importante.

Ritardi su questioni legali o a stampo familiare potrebbero rendere difficile mantenere l’equilibrio mentale e l'umore generale. In amore non coltivate aspettative esagerate, ma nel contempo non nascondete i vostri reali bisogni a chi amate: “scoprendovi” potrete appagarli. Sotto il tiro delle solite malelingue la vita di coppia darà adito a qualche rimpianto. In merito al lavoro invece, la superficialità dei colleghi in una questione delicata vi darà sicuramente sui nervi: calma! Sarà certamente un pretesto per scaricare su qualcuno di voi uno scontento di fondo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 5 aprile, promette un periodo ottimo su più fronti. Inizierete la giornata col piede giusto, prima di tutto cercando di arrivare sempre puntuali al lavoro e agli appuntamenti della giornata.

L'entrata di Venere nel vostro segno, in perfetta armonia con il periodo favorirà un carico potente di nuovi stimoli, entusiasmo ed energia. Anche nel lavoro troverete nuovi spazi e abbastanza autonomia, anche se per farlo doveste smuovere le montagne. Quando vi ci mettete siete davvero inarrestabili... In amore non attendete che sia l’altro a fare il primo passo. Mettete da parte l’orgoglio ed imparate che i buoni sentimenti sono anche sacrificio e rinuncia. Pe i single, avventure eccitanti e piene di sorprese in arrivo per molti. Ma se i vostri desideri dovessero essere altri, allora dovrete soltanto riuscire a rifiutare.