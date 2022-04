Martedì 5 aprile troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dei Gemelli, mentre Urano resterà stabile sui gradi del Toro. Plutone, invece, continuerà il transito in Capricorno, così come Giove assieme a Nettuno permarranno in Pesci. Il Sole e Mercurio, infine, risiederanno nel domicilio dell'Ariete, mentre Venere, Marte e Saturno proseguiranno la sosta in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Gemelli, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: ambiziosi. Col mutare delle frequenze planetarie, i nati Cancro potrebbero trascorrere un martedì alzando l'asticella dell'ambizione nel settore professionale, e ciò tornerà particolarmente utile ai liberi professionisti del segno.

2° posto Gemelli: risultati. Le prime due decadi di casa Gemelli, nel corso di questo giorno primaverile, avranno buone chance di giungere a un risultato di natura pratica agognato da tempo, come riuscire a sistemare un imprevisto domestico senza dover contattare un esperto in materia.

3° posto Acquario: sereni. Semaforo acceso sul verde per il mènage amoroso del quarto segno Fisso, in quanto quest'ultimo potrà contare, c'è da scommetterci, su una ritrovata armonia in coppia, la quale favorirà un dialogo fluente e costruttivo col partner.

I mezzani

4° posto Bilancia: speranzosi. Se sino a a qualche giorno fa i nati Bilancia pensavano al prossimo futuro come poco rassicurante, questo martedì il trend mentale del segno d'Aria potrebbe mutare divenendo decisamente più speranzoso e possibilista.

5° posto Leone: attendisti. Più che un martedì dedito a manovre espansionistiche, i felini si accorgeranno presumibilmente sin dalle prime ore mattutine della giornata che sarebbe meglio assumere un mood attendista, così da ridurre al minimo qualsiasi rischio.

6° posto Capricorno: focus sugli affetti. La dolce metà o i figli dei nati Capricorno potrebbero spingere quest'ultimi a dedicargli maggiori attenzioni e, di conseguenza, mettere in secondo piano ogni questione pratica o lavorativa in essere.

7° posto Toro: strada alternativa. Il primo segno di Terra vivrà, con ogni probabilità, un martedì dove le loro saranno ben chiare ma i mezzi per raggiungerle, invece, non saranno alla portata al momento. A fronte di ciò, i nativi saranno chiamati a ricercare con dovizia una o più strade alternative per giungere ugualmente agli obiettivi desiderati.

8° posto Scorpione: routine. Ventiquattro ore che avranno ottime possibilità di trascorrere sui binari della routine per i nati Scorpione, specialmente nel campo professionale dove sarà bene proseguire a testa bassa senza lasciarsi intimidire da eventuali provocazioni altrui.

9° posto Ariete: a rilento. Un po' per lo scarno bottino energetico a disposizione e un po' per una, troppo spesso soffocata, voglia di togliere il piede dall'acceleratore, i nati Ariete potrebbero coscienziosamente rallentare i ritmi quotidiani e accontentarsi di dei risultati meno esaltanti.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: burberi. Il tono umorale del segno di Fuoco, in particolar modo del primo decano, non sarà presumibilmente dei migliori, anzi i nativi tenderanno a mettere in campo un atteggiamento burbero e, a tratti, indisponente che farà storcere il naso ai più.

11° posto Pesci: attriti professionali. Non riuscendo a concentrarsi appieno sulle mansioni lavorative da adempiere, il dodicesimo segno zodiacale sarà, con tutta probabilità, protagonista di qualche acceso diverbio con un superiore nel luogo professionale.

12° posto Vergine: taciturni. Avvertendo la sgradevole sensazione di non avere spazio di manovra, soprattutto al lavoro, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero preferire starsene in religioso silenzio questo martedì, preferendo osservare piuttosto che dire la propria.