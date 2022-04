Mercoledì 6 aprile troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dei Gemelli, mentre Venere, Giove e Nettuno transiteranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, intanto, continuerà la sosta in Capricorno, così come Saturno e Marte resteranno stabili nel domicilio dell'Acquario. Il Sole assieme a Mercurio, in ultimo, permarranno in Ariete come Urano rimarrà nel segno del Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Ariete, meno roseo per Bilancia e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. L'atmosfera potrebbe farsi bollente nella camera da letto di casa Gemelli durante questa giornata di metà settimana, coi nativi che si riveleranno degli inguaribili amanti e la dolce metà non potrà che apprezzare di buon grado la loro passionalità.

2° posto Ariete: briosi. Dopo alcuni giorni col morale altalenante, ecco che questo mercoledì il primo segno zodiacale parrà riappropriarsi della briosità che fa parte del corredo astrologico. Ciò farà estremo piacere anche alle persone che vogliono bene ai nativi del segno.

3° posto Acquario: lavoro top. La seconda e terza decade dei nati Acquario, secondo l'oroscopo del 6 aprile, avrà ottime chance di togliersi qualche soddisfazione rilevante nel settore professionale, magari ricevendo da un capo la promessa di un futuro adeguamento dello stipendio.

I mezzani

4° posto Scorpione: affettuosi. Lo sbarco della Bianca Signora nel loro Elemento e il sostegno plutoniano sullo sfondo acuiranno, con ogni probabilità, la voglia dei nati Scorpione di dimostrare il loro affetto alle persone care, specialmente alle amiche di vecchi data.

5° posto Pesci: discorsi interrotti. L'ostilità del Luminare femminile al loro Sole di nascita potrebbe spingere, contro la loro volontà, i nati Pesci a riprendere dei pruriginosi discorsi interrotti con un familiare. Malgrado la reticenza iniziale, però, i nativi avranno buone chance che tale chiarimento abbia un felice epilogo.

6° posto Cancro: voglia di nuovo. La routine giornaliera starà, c'è da scommetterci, stretta ai nati Cancro in queste ventiquattro ore, col segno d'Acqua che desidererà rinnovare il prima possibile il solito tran tran. Ma, purtroppo, si scontrerà con l'impossibilità di farlo al momento.

7° posto Leone: focus sentimentale. Il parterre planetario, Venere e Giove in primis, chiederanno probabilmente ai felini di concentrare gran parte delle loro energie e attenzioni sul settore sentimentale, magari facendo un piccolo dono alla persona del cuore così da farle capire quanto tengono alla stessa.

8° posto Toro: deleganti. Il primo segno Fisso, un po' furbescamente, potrebbe decidere di delegare alcune mansioni professionali a lui assegnate a qualche nuovo collega che, al momento, fatica ad ambientarsi. Il rischio, però, sarà quello di ricevere una sonora ramanzina da un superiore a riguardo.

9° posto Vergine: sfrontati. Irruenti e spiccatamente sinceri, i nati sotto il segno della Vergine parranno mettere al bando ogni filtro cerebrale in questa giornata di metà aprile dicendo e facendo ogni cosa che gli passa per la testa. Possibili perplessità amorose in tarda serata per le prime due decadi native.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: bizzosi. L'indesiderato protagonista del mercoledì di casa Bilancia sarà il nervosismo, il quale condirà sgradevolmente ogni discussione che intavoleranno o nella quale verranno coinvolti i nativi.

A fronte di ciò, sarà bene, ove possibile, prendersi un giorno di ferie dal lavoro e rinviare le attività non impellenti.

11° posto Sagittario: capro espiatorio. D'accordo che il momento astrologico non è dei più floridi per gli arcieri, ma quest'ultimi potrebbero identificare una persona cara, presumibilmente il partner, come capro espiatorio della loro insofferenza legata ai blandi risultati raggiunti.

12° posto Capricorno: finanze flop. Il segno Cardinale, specialmente il primo decano, sarà presumibilmente chiamato a sborsare un'inaspettata e ingente somma economica a causa di una richiesta della prole, come un prestito per l'acquisto di un bene necessario.