L'oroscopo della giornata di mercoledì 5 aprile prevede un Cancro un po’ più esigente dal punto di vista sentimentale, complice questo cielo che sta cambiando, mentre per Scorpione il prossimo periodo sarà faticoso ma proficuo in ambito lavorativo. La Luna si affaccerà nel segno dei Gemelli, mentre un po’ di sfortuna colpirà i nativi Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 5 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 aprile 2022 segno per segno

Ariete: periodo che rimane assolutamente convincente in amore.

Siete ancora dei vincitori da questo punto di vista, e non avete nulla da temere per la vostra relazione di coppia. Se siete single avrete la possibilità di rinsaldare i rapporti con una persona in particolare. Sul fronte professionale avrete buone energie da sfruttare, e con Mercurio nel segno metterete a punto la giusta strategia. Voto - 8️⃣

Toro: anche se la Luna lascerà il vostro cielo, i rapporti di coppia con il partner non andranno così male. Inoltre, presto Venere si troverà in una posizione più felice per voi, dunque smettetela di tenere il broncio, e cominciate a pensare alla felicità del partner e del vostro rapporto. Per quanto riguarda i single, fare nuove conoscenze non sarà una cattiva idea.

Sul fronte professionale sarà una giornata ben bilanciata, che se sfruttata bene, porterà qualche soddisfazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo di mercoledì 5 aprile eccellente dal punto di vista sentimentale per voi. Luna e Venere saranno un'ultima volta perfettamente allineati per voi, garantendo una relazione di coppia intensa e romantica.

Non buttate via l'occasione e fate di tutto per sentirvi davvero legati alla persona che amate, perché questa potrebbe essere la vostra ultima occasione. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a non fare passi falsi, ciò nonostante ricordatevi che Giove è ancora in quadratura. Voto - 8️⃣

Cancro: con Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete, non sempre sarà così semplice prendere le giuste decisioni in ambito lavorativo.

Certo, Giove e Urano vi aiuteranno a non commettere errori con i vostri progetti, ma se l'idea di fondo è sbagliata, meglio ricominciare da capo. In amore, single oppure no, il prossimo periodo si appresta a essere davvero promettente. è arrivato il momento di rifarvi il look, perché comincerete a essere più esigenti. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi. Le cose lentamente stanno tornando a funzionare tra voi e la vostra anima gemella. Presto avrete tante cose da fare insieme che vi aiuteranno a legare. Se siete single in questo periodo sarà molto importante curare i rapporti sociali, soprattutto se vi sentite lontani da un amico. Per quanto riguarda il lavoro non abbiate paura di affrontare nuove mansioni.

Con il giusto impegno e accumulando esperienza, potreste raggiungere ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata un po’ sfortunata per voi nativi del segno, complice la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Come se non bastasse, questo cielo tenderà ulteriormente a peggiorare per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no dunque, le vostre intenzioni potrebbero essere spesso fraintese. Settore professionale che continua a non dare grandi soddisfazioni a causa di Giove negativo. Dovrete cercare di gestire e investire meglio le risorse che avrete a disposizione. Voto - 5️⃣

Bilancia: sfera sentimentale fantastica secondo l'oroscopo della giornata di martedì 5 aprile. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in un connubio perfetto per voi.

Single oppure no, avrete tante buone motivazioni in questa giornata per regalare un sorriso alla persona che vi piace. Sul fronte lavorativo meglio non agire in fretta. Prendetevi il tempo che vi serve per capire come svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata leggermente migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non sarà più negativa, mentre l'influenza negativa di Venere verrà sempre meno, ciò nonostante meglio non pretendere troppo dalla vostra relazione di coppia al momento. Per quanto riguarda voi single, non trascurate certe amicizie. Sul posto di lavoro invece la giornata si rivelerà faticosa, ma sicuramente proficua. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale in calo a partire da questa giornata.

Inizia ufficialmente per voi una fase calante dal punto di vista sentimentale, con l'astro argenteo in opposizione, e nelle prossime giornate Venere in quadratura. Non sarà dunque un bel periodo per fare conquiste, e sarà molto importante riordinare le idee. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete messi abbastanza bene, ma non sottovalutate mai la situazione considerato Giove in quadratura. Voto - 6️⃣

Capricorno: cielo tutto sommato ragionevole per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con il giusto approccio potreste riuscire a avvicinarvi alla persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale Mercurio continua a mettere qualche imprevisto, ma per fortuna con Giove in sestile, saprete dove andare a mettere le mani.

Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che si farà nuovamente intensa e piacevole per voi nativi del segno. Con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, e Venere nel segno, le prossime giornate si riveleranno super romantiche per voi. Molto bene anche in ambito lavorativo, grazie soprattutto a Marte e Mercurio che non vi faranno mancare idee e energie. Voto - 9️⃣

Pesci: non un periodo super romantico per voi ora che la Luna sarà in quadratura. Ciò nonostante, sappiate che questo periodo non durerà molto, e presto la vostra vita amorosa si farà davvero interessante. Per quanto riguarda il lavoro, astri come Giove e Urano rimangono dalla vostra parte, e vi permetteranno di crescere e fare sempre del vostro meglio con i vostri progetti. Voto - 7️⃣