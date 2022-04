L'Oroscopo di domani è pronto a dare indicazioni utili in merito al probabile andamento della giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 27 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a dare un valore, positivo o negativo che sia, ai segni della prima sestina? Ebbene, ad essere annoverato tra i favoriti, l'Ariete, sostenuto da una splendida Luna nel segno. Ottimo periodo anche per Gemelli, in questo caso considerati in giornata a cinque stelle. In netto calo, intanto, sia il Leone che la Vergine, entrambi pronosticati in giornata poco positiva.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 27 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 27 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 27 aprile prevede un mercoledì con la Luna dalla vostra parte. Non avrete problemi, tutto andrà bene e non mancheranno nemmeno belle emozioni. L'aspetto più piacevole del periodo interesserà la vita di coppia: sarete particolarmente abili nello sfruttare l'intuito. Percepirete il momento giusto per far conoscere i vostri sentimenti in un modo particolare, senz'altro darà piacere a voi e al partner. Single, le stelle vi metteranno l'argento vivo addosso: risolverete pratiche e faccende in sospeso da tempo, anche grazie all'apporto di una persona amica.

Buone energie e ottima comunicativa, questo è esattamente ciò che ci vuole in questa giornata di mezza settimana ed è proprio quello che riceverete: preparatevi a dare un nuovo impulso alle vita affettiva. Allegra, invitante e divertente si annuncia la sfera delle amicizie come anche in quella familiare, grazie a una preziosa Luna nel segno pronta a regalare un piacevole mercoledì.

Nel lavoro, nella giornata in questione sarete dinamici ed euforici grazie all'attuale posizione degli astri. Avrete l'impressione di poter fare tutto e, in effetti, riuscirete nei vostri intenti. Otterrete degli ottimi risultati.

Toro: ★★★★. Giornata valutata normale. In campo sentimentale, guardate con fiducia a questa giornata che sarà allietata da una buona intesa e da una intrigante attrazione verso la persona amata.

Cercate di comunicare al partner non solo il desiderio fisico ma anche la dolcezza dei sentimenti che si nascondono dentro di voi. Molti di voi del segno, purtroppo, non riuscite sempre ad esprimere con pienezza ciò che serbate nel cuore e questo un po' vi pesa. Avrete presto la possibilità di risolvere positivamente una questione presente da un po' di tempo all'interno del rapporto affettivo. Single, con la disponibilità che il cielo mostrerà nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrerete saranno superabili, a patto di saper mantenere la calma. La vostra resistenza ai cambiamenti vi rende un po' timorosi verso le novità, ma la vita è bella e proprio perché è varia troverete una persona pronta a darvi man forte.

Nel lavoro, le stelle seguiranno in maniera positiva la sfera delle attività, regalandovi ottime occasioni di collaborazione con i colleghi. In arrivo possibilità di avanzamento.

Gemelli: ★★★★★. In amore andrete davvero forte! Venere donerà verve, capacità di essere seducenti e notevole spigliatezza, specie se siete ai primi tempi di un rapporto. Chi invece ha una relazione da lunga data, certamente vivrà godendo appieno la costanza del sentimento. Decisa e determinata la buona volontà allo scopo di tenere saldo il legame. Un tocco di romanticismo, in altri casi, rinascerà nel gestire una storia d’amore difficile: potreste viverla in maniera profonda, esclusivistica e appassionata. Single, avrete entusiasmo, ottimismo e tanta allegria: segnerete punti a vostro favore in ogni situazione.

La Luna infatti stuzzicherà la voglia di novità, anche se questo potrebbe prendervi un po' troppo la mano distogliendovi dall'obbiettivo primario. Potreste essere indotti a lanciarvi in un'avventura sentimentale, forse nel tentativo di soddisfare sia una vostra curiosità che il solo piacere di sentirvi ammirati o più apprezzati. Sul lavoro invece, ultimamente siete diventati dei veri e propri perfezionisti: vi adopererete moltissimo. Il vostro impegno sarà veramente grande e questo vi porterà a vedere le soluzioni migliori per risolvere eventuali problemi.

Oroscopo di mercoledì 27 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Routine. Per i sentimenti, con il partner ci sarà tanta passione ma il dialogo sarà insufficiente.

Approfittate dei momenti di intimità per intavolare discorsi che più vi stanno a cuore. Vivrete una giornata comunque accettabile: sarete circondati dai sorrisi e dall'affetto della persona cara e avrete cose da fare insieme, il che vi darà ulteriore spinta per essere attivi. È questo lo spirito giusto che dovreste avere sempre, compresa una buona dose di sincerità. Single, sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni ed i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto: difficilmente vi dimostrerete disponibili allo scambio con gli altri. Cercate di ammorbidirvi se dovete risolvere una questione che vi interessa: arriverà in aiuto una persona che si è sempre dimostrata sincera nei vostri riguardi.

Nel lavoro, avrete la possibilità di recuperare. Possibilità di trovare soluzioni soddisfacenti in merito ad eventuali situazioni che nei giorni addietro avessero generato ansie o difficoltà.

Leone: ★★. Giornata un po' difficoltosa, dunque valutata con la spunta del "ko". In amore, se una situazione non vi convince evitate di immischiarvi a tutti i costi, perché non ne trarrete alcun giovamento, tutt'altro. Pensate quindi al vostro interesse e limitate la vostra curiosità all'essenziale, non al superficiale. Per risolvere le incomprensioni con il partner, servirà più dialogo: non permettete alle vicende del quotidiano di turbare il vostro benessere. Rilassatevi più che potete e dedicate le vostre energie a voi stessi e alla coppia.

Single, le ostilità astrali del periodo (e non solo) presto vi inviteranno alla prudenza. Staccate la spina e cercate di vivere la giornata secondo il vostro umore ballerino: serata probabilmente in solitaria, lontano da problemi, ansie o persone che trovate irritanti in questo momento. Nel lavoro, anche se non sembra, la situazione nel breve potrebbe essere promettente. Se desiderate cambiare attività, se non subito, almeno nei prossimi due o tre giorni iniziate a cercare o valutare nuove strade.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 27 aprile, annuncia un periodo abbastanza in salita, indicato come "sottotono". In campo sentimentale, famiglia e persona amata punteranno un dito accusatore contro di voi.

Il giorno potrebbe rivelarsi basilare per la vostra esistenza, portandovi a riflettere su ciò che è bene e su ciò che è male. Dopo aver "pensato", forse vedrete la vita sotto un'altra ottica. Divertitevi nel frattempo, vi farà bene. Prendetevela con calma ed evitate sforzi inutili, continuati o improvvisi, evitando stress e scelte sbagliate. Cercate di investire più tempo nel rapporto sentimentale. Single, sarà un giorno con qualche nota calante, contraria al clima brioso della primavera. In effetti, il registro dell'umore sarà regolato sui toni più bassi; alcune emozioni turberanno il cuore, inducendo a prendere una pausa di riflessione. Nel lavoro, essere flessibili e organizzati significherà anche essere in grado di trasformare un contrattempo in opportunità.

Siate dunque razionali nel prendere le decisioni e trovate il modo di trarne comunque un vantaggio, sempre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 27 aprile.