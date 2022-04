L'Oroscopo della settimana dal 25 aprile al 1° maggio 2022 è pronto a valutare il periodo, in questo contesto applicato ai segni della prima sestina. Archiviate le previsioni sull'ultima settimana piena di aprile, adesso ad essere messi sotto controllo i sette giorni a cavalo tra la fine di questo mese e il primo giorno di maggio. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle? Bene, allora andiamo subito al sodo iniziando a dare spago alle previsioni astrologiche da lunedì a domenica, non prima comunque di aver messo in chiaro quali saranno i prossimi transiti lunari.

Per la cronaca, anche se non trattasi di transito lunare, venerdì 29 aprile assisteremo ad un transito astrale davvero interessante. Parliamo in questo caso dell'ingresso di Mercurio in Gemelli, passaggio previsto per le ore 22:23 della notte.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana in analisi porta in dote tre cambi di segno attribuibili alla Luna. Il primo transito riguarderà l'arrivo della Luna in Pesci di lunedì 25 aprile. Il giro infrasettimanale dell'Astro d'Argento proseguirà mercoledì 27 aprile quando, alle ore 18:10, osserveremo nel cielo astrologico il passaggio della Luna in Ariete. La settimana infine potrà ritenersi conclusa con l'ingresso della Luna in Toro preventivata per la giornata di sabato 30 aprile.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. La Luna nel segno di mercoledì vi aiuterà a dar voce più chiara ad alcuni vostri stati d’animo e magari anche a capire meglio quelli altrui. Sarà una settimana molto gradevole, anche densa di calore; i rapporti amorosi più travagliati si distenderanno per lasciar spazio alla complicità e alla passione più sfrenata.

Cercate di coltivare pensieri positivi in questo periodo, ne avete infinitamente bisogno. Si sta facendo largo in voi la voglia di migliorare la qualità propri rapporti sociali e allargare la cerchia di conoscenze: bene, buttatevi pure! Non risparmiatevi però, soprattutto sul lavoro, anche perché potrebbero capitare interessanti anche se un po’ “nascoste” occasioni di crescita.

Se siete single, è molto probabile che qualcuno stia cercando di catturare la vostra attenzione.

La scaletta con le stelle della settimana:

Top del giorno mercoledì 27 aprile (Luna nel segno);

mercoledì 27 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28;

★★★★ venerdì 29 aprile;

★★★ sabato 30 aprile;

★★ domenica 1° maggio.

♉ Toro: voto 10. Anche grazie alla Luna, questa prossima settimana saprete disegnare un quadro preciso della situazione e agire di conseguenza. In più, avrete accanto una persona cara che saprà come e quando dare una mano preziosa. Per quanto riguarda il lavoro, troverete la soluzione opportuna ad alcuni, problemi senza troppa fatica. In amore poi, tutto alla grandissima: riuscirete a smorzare eventuali tensioni con la dolcezza e la pazienza che vi contraddistingue.

La Luna renderà questa settimana allegra e positiva; arriverà anche qualcosa d’inaspettato capace di aprire nuove porte: non perdete l’occasione. E’ da un po’ che ve ne state in secondo piano, adesso è arrivato il momento di schierarsi nuovamente in prima linea. Forse all’inizio avrete mille dubbi in testa, poi man mano tutto diverrà chiaro: non mollate, dunque. In campo.

I giorni della settimana prossima valutati con le stelline:

Top del giorno sabato 30 aprile (Luna nel segno);

sabato 30 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 26, venerdì 29 e domenica 1° maggio;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e giovedì 28.

♊ Gemelli: voto 8. Questa settimana l'arrivo di Mercurio nel segno vi aiuterà a mettere in campo il vostro lato più saggio e concreto: saprete gestire bene anche le situazioni più complesse.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è inutile rimuginare su storie chiuse e tenere lo sguardo rivolto verso il passato. Girate pagina, una volta per tutte. Da una parte avete uno spirito guerriero, dall’altro desiderate la pace. Sabato e domenica saranno probabilmente ricchi di contrasti, ma tutto sommato non eccessivamente negativi. In ambito professionale puntate sulla collaborazione di gruppo e sul buon dialogo. Presto i risultati arriveranno prima di quanto crediate e saranno migliori delle attese. Quanto ad alcuni delicati equilibri sentimentali, state perdendo tempo per una paranoia inutile.

La scaletta con le stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 26 aprile;

martedì 26 aprile; ★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★★ venerdì 29 aprile (Mercurio nel segno);

★★★ sabato 30 aprile;

★★ domenica 1° maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana predice un periodo abbastanza tranquillo. Anche se in alcune circostanze, in particolare lunedì e martedì, vi renderete troppo avventati e istintivi: fate attenzione perché rischiate di fare qualche danno irreversibile. Nulla di particolarmente grave, sia chiaro; qualche parola sbagliata, tuttavia, potrebbe pregiudicare belle occasioni. Per quanto riguarda l’amore, vi facciamo già i complimenti perché saprete abilmente evitare il rischio di un litigio infinito. Non chiedete troppo alla persona che amate, sappiate che potrebbe reagire male. Abbassate l’asticella, almeno per il momento, e vedrete che le cose miglioreranno nel giro di pochissimo tempo. Il lavoro andrà discretamente bene e sarà fonte di soddisfazione.

Presto cominceranno ad arrivare i frutti di una recente e intensa fatica.

La settimana vista con l'occhio critico delle stelle:

★★★★★ venerdì 29 e sabato 30;

★★★★ mercoledì 27, giovedì 28 e domenica 1° maggio;

★★★ lunedì 25 aprile;

★★ martedì 26 aprile.

♌ Leone: voto 5. Anche se siete tra i segni più concreti, solidi e costanti dello zodiaco, in questi giorni però, potreste avvertire l’esigenza di uscire dai ranghi, cioè agire d’istinto e nutrirvi di entusiasmo. Non sarebbe affatto male; l’importante, però, è non coltivare inutili utopie. Se ancora non avete raggiunto un obiettivo, non lasciatevi prendere dalla sfiducia: la vita, a volte, sa essere davvero imprevedibile. E tutto può cambiare nel giorno di un’ora, anche di pochi minuti.

Continuate ad impegnarvi al massimo, magari cercando di trascorrere più tempo con le persone a voi più sono care. Sul lavoro ci sono questioni che non portano a nulla, dunque andrebbero accantonate e basta: e questo non è di certo una sconfitta. In compenso stanno arrivando novità che non faranno rimpiangere certe porte trovate inesorabilmente chiuse.

Il resoconto astrale da lunedì a domenica:

★★★★★ domenica 1° maggio;

★★★★ lunedì 25, martedì 26 e sabato 30;

★★★ giovedì 28 e venerdì 29;

★★ mercoledì 27 aprile.

♍ Vergine: voto 6. E' un periodo nel quale potrebbe essere abbastanza utile per molti di voi affrontare una serie di cose riguardanti la famiglia, il lavoro o un'amicizia "zoppicante": una vera tortura, antipatica ma sicuramente necessaria.

Toglietevi eventuali pensieri fissi, così da potersi dedicare alle questioni più impellenti. Di sicuro tra le questioni importanti rientrano quelle relative all’amore: siete sulla strada giusta, anche se vorreste provare sensazioni più intense. L'oroscopo della settimana 25 aprile-1° maggio invita a mettere in campo impegno e buona volontà. Limitarsi ad aspettare la manna dal cielo non è una scelta conveniente. Coraggio, dunque, scendete in campo e fate vedere di cosa siete capaci. Approfittate di questa settimana (lunedì e martedì) per dire o fare cose che non normalmente non direste e non fareste. E se inciampate, rialzatevi subito!

La scala di valori espressa dalle stelle quotidiane:

★★★★★ lunedì 25 e sabato 30;

★★★★ martedì 26, venerdì 29 e domenica 1° maggio;

★★★ mercoledì 27 aprile;

★★ giovedì 28 aprile.

