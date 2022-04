Arriva una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo come andrà martedì 26 aprile in amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore Giove a breve sarà nel segno, quindi avrete la possibilità di fare molto di più visto che anche il cielo è dalla vostra parte. Nel lavoro ottime prospettive in vista anche del futuro.

Toro: siete in recupero dal punto di vista sentimentale, vi sentite più forti in questo momento e potreste decidere di fare qualcosa di importante. Nel lavoro non mancano le opportunità grazie al sole nel segno.

Gemelli: a livello amoroso la giornata non è esaltante, potrebbero arrivare dei momenti di calo. Nel lavoro se ci sono delle complicazioni attenzione a non riversare tutto nei rapporti con gli altri.

Cancro: in amore continua un flusso positivo della settimana, anche se a breve ci saranno delle scelte da fare. A livello lavorativo potrete costruire qualcosa di importante.

Leone: in campo sentimentale attenzione a qualche piccolo scontro nella vita di coppia. Potrebbero non mancare delle preoccupazioni che rovineranno la giornata. Nel lavoro attenzione a qualche dissidio, potrebbero esserci delle piccole complicazioni.

Vergine: in amore, con diversi pianeti interessanti, non mancano le soluzioni.

Avrete la possibilità di organizzare qualcosa in una storia. Nel lavoro se sentite la necessità di recuperare, avrete più possibilità di fare di più in questa giornata.

Astrologia del giorno per tutti i segni della seconda sestina

Bilancia: in amore negli ultimi mesi ci sono state delle difficoltà, ma ora avete la possibilità di fare delle scelte.

Nel lavoro potrebbe arrivare un possibile cambiamento, in particolare per chi ha fatto delle richieste in passato.

Scorpione: in amore Venere porterà delle indicazioni importanti, il periodo aiuta. Nel lavoro giornata che vi invita a fare attenzione, evitate azzardi.

Sagittario: per la sfera amorosa giornata che potrebbe portare delle agitazioni, molti di voi però vorrebbero fare qualcosa in più in una storia.

Nel lavoro non mancano le novità in particolare nei prossimi mesi.

Capricorno: in amore questo è un periodo che aiuta, anche se alcune situazioni dovranno essere tenute sotto controllo. Questo in particolare nelle storie di lunga data. Nel lavoro attenzione a qualcuno che potrebbe essere contro di voi e mettervi i bastoni tra le ruote.

Acquario: per i sentimenti potrebbero non mancare dei momenti di nervosismo all'interno della vita di coppia, in particolare se c'è stato un problema nel lavoro attenzione alle questioni di tipo economico anche se le stelle aiuteranno recuperare.

Pesci: la giornata parte in modo interessante, il mese ha portato diversi momenti positivi. Nel lavoro stato di maggiore forza, avrete la possibilità di rimettervi in gioco.