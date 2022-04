Per la giornata di domani, martedì 12 aprile 2022, l’Oroscopo si presenta con il segno dei Pesci in ottima posizione e un rialzo per il segno dell’Ariete e per il segno dello Scorpione. Si troveranno in miglioramento i segni del Vergine e del Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di martedì: Ariete carico

1° Pesci: ancora la fortuna giocherà un ruolo estremamente fondamentale per i vostri affari, accompagnata ovviamente da tanta voglia di fare e di dare alla vostra carriera una svolta molto più decisiva e produttiva.

Secondo l’oroscopo, in amore ci potrebbero essere degli incontri.

2° Ariete: partirete alla carica con un nuovo spirito di iniziativa, con una squadra professionale che probabilmente sarà sempre di più dalla vostra parte. Secondo l’oroscopo potreste avere anche una bella sorpresa in famiglia.

3° Toro: vi sentirete al massimo della forma, complice anche la vostra grinta e la vostra dinamicità, anche sul posto di lavoro. Con gli affetti ci sarà sempre più intesa e voglia di ricominciare anche con le persone che vi stanno antipatiche.

4° Bilancia: avrete la possibilità di sperimentare nuovi orizzonti che si discostino sempre di più dalle faccende che ora come ora vi tengono fermi in posizioni che non vorreste tenere.

Secondo quanto riportato dall’oroscopo, le possibilità di fare carriera saranno sempre più alte.

Le previsioni astrologiche: Vergine in rimonta

5° Vergine: vi state lentamente avviando in quella che potrebbe essere una strada molto promettente sul piano emozionale. Riuscirete ad essere meno intransigenti, sia con gli affetti che con voi stessi, finendo con avere una serata decisamente più tranquilla.

6° Acquario: avrete la possibilità di fare un progetto molto ambizioso, ma per i risultati ci sarà ancora molta strada da fare. Purtroppo avvertirete qualche segnale di tensione all’interno del contesto familiare, ma niente che non si possa risolvere quanto prima.

7° Cancro: ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che in famiglia ritorni il sereno, specialmente dopo un litigio.

Però avrete tanta forza di volontà sul lavoro e all’interno della vostra squadra professionale, secondo l’oroscopo.

8° Gemelli: avrete degli imprevisti che potrebbero fare la differenza con i vostri progetti. Potreste quindi procedere al rallentatore, ma al tempo stesso essere comunque impegnati attivamente su altri piani. In amore ci sarà una stabilità troppo ferma.

Malumori per Leone

9° Leone: potrebbero esserci dei malumori dovuti a troppe responsabilità che si accavalleranno le une sulle altre. Avrete modo però di ritagliarvi del tempo per voi stessi, nonostante lo stress potrebbe facilmente prendere il sopravvento sul vostro umore anche in serata.

10° Scorpione: questo lieve rialzo sicuramente non fermerà una situazione lavorativa che non sta andando come voi vorreste.

Però l’umore sta dando i primi segnali di un cambiamento, e anche abbastanza repentino. Continuando così, potreste migliorare ulteriormente.

11° Sagittario: avrete una spossatezza tale da non permettervi di essere dinamici e volitivi, però la vostra mente continuerà a lavorare imperterrita per ottenere tutto ciò che vuole. Secondo l’oroscopo, avrete a disposizione qualche piccolo asso nella manica.

12° Capricorno: purtroppo dovrete fare i conti con una situazione che non sarà del tutto tranquilla. Probabilmente avrete uno stato di agitazione troppo forte che vi impedisce di fare qualcosa che possa fare la differenza sul lavoro. Secondo l'oroscopo potrete contare sulle amicizie.