Le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 aprile esortano i nati sotto il segno del Sagittario a osare. Gli Ariete sono un po' giù, mentre per i Cancro sono in arrivo delle novità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non è un buon momento per risolvere le faccende in sospeso. Tenete gli occhi ben aperti in amore in quanto non tutti si stanno comportando in maniera onesta e sincera.

11° Gemelli: oggi siete un po' giù di corda. A inizio settimana di solito ci impiegate un po' di tempo prima di riuscire a carburare. In ambito professionale ci sono delle considerazioni da fare.

10° Toro: i nati sotto questo segno devono essere un po' più determinati. L'Oroscopo del giorno 12 aprile vi invita a prendere di petto delle situazioni senza temporeggiare.

9° Leone: giornata di alti e bassi per quanto riguarda la sfera professionale. Se ci sono delle situazioni da gestire, forse è il caso che valutiate attentamente il da farsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: secondo l'oroscopo del 12 aprile dovete essere un po' più superficiali su certe cose. Lasciatevi scivolare addosso delle cose, senza correre il rischio di avere qualche sgradevole dispiacere inutile.

7° Capricorno: oggi siete piuttosto risoluti. Soprattutto in ambito professionale sapete perfettamente quello che volete e farete di tutto per ottenerlo.

In ambito sentimentale, invece, siete un po' più indecisi.

6° Pesci: in amore è importante essere di larghe vedute e allargare i propri orizzonti. Mettetevi in gioco e cercate di essere un po' più intraprendenti, soprattutto in ambito professionale.

5° Sagittario: oggi va decisamente meglio rispetto ai giorni scorsi. Ci sono delle decisioni da prendere, pertanto, cercate di essere preparati.

In ambito sentimentale dovete essere sicuri di voi.

Oroscopo segni fortunati 12 aprile

4° in classifica Cancro: in questo periodo potrebbero arrivare delle gradevoli soddisfazioni dal punto di vista professionale. Economicamente potrete tirare un sospiro di sollievo.

3° Scorpione: giornata molto interessante in ambito professionale, meglio essere preparati a tutto e risolvere quanto prima delle faccende in sospeso.

Sentimentalmente dovete essere chiari.

2° Vergine: in amore vi sentite piuttosto tranquilli, mentre dal punto di vista professionale è opportuno fare delle scelte. Siete favoriti, pertanto, approfittate di questo momento positivo.

1° Bilancia: l'oroscopo del giorno 12 aprile vi invita ad essere ottimisti. Questo è un periodo molto importante per quanto riguarda la vostra professione. Tenete gli occhi ben aperti.