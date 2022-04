L'oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro se sarà un martedì positivo o meno e per chi. In primo piano quindi le previsioni zodiacali del 12 aprile 2022, in questo spazio relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati in esclusiva, pertanto, sul filotto zodiacale composto da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere quale sarà il segno maggiormente supportato dall'Astrologia di martedì? Andiamo pure a scoprire l'arcano iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 12 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 12 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 12 aprile annuncia un'ottima giornata. Inizierà a farsi sentire in voi una impellente voglia di mare, difficile da contenete. In amore, le coppie dovranno cercare di ravvivare il rapporto e stare attenti alle esigenze di chi è vicino. Cercate di soddisfare il partner come potete, vi sarà molto grato per questo piccolo gesto e potrete vivere questa giornata sereni nell'affetto di chi amate. Single, astri favorevoli vi consentiranno di iniziare bene la giornata e chiuderla in bellezza. Attorno a voi molte cose si muoveranno: starete con le persone che vi sono più care e vi divertirete in loro compagnia. Spesso vi sentirete apprezzati e benvoluti, come forse non succedeva da tempo.

Una novità potrebbe far capolino nella vostra vita, rendendo speciale questa giornata: potreste fare un incontro davvero interessante. Nel lavoro, sarà una giornata fortunata, senza ombra di dubbio. Decisi e autorevoli, i vostri colleghi vi rispetteranno, convinti della bontà dei vostri progetti e della credibilità dei vostri discorsi.

Toro: ★★★★. Periodo buono, anche se non esente da lievi impuntamenti. In campo sentimentale vivrete ore di intensa passione e sentimento con la possibilità di concretizzare un'unione. Si farà sempre più concreta la possibilità di convolare a nozze e questo vi metterà di ottimo umore. La gioia vi pervaderà l'anima e risulterete più amorevoli nei confronti di tutti: brillerete dalla gioia e sarete ad un passo dalla felicità massima.

Molti del segno doneranno tutto loro stessi alla propria dolce metà. Single, sarete sereni e questo si rifletterà positivamente sulla famiglia. Intanto nella vostra vita privata dovete muovervi in fretta, se non volete farvi scappare l'occasione di una facile avventura: potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, nel tempo. Nel lavoro, raggiungerete gli obiettivi prefissati e riacquisterete decisamente molta fiducia nelle vostre capacità.

Gemelli: ★★. Giornata valutata purtroppo poco positiva. L'amore, una lama a doppio taglio quella che vi offrirà il periodo. Emozioni e desideri privi di controllo rischieranno di mettervi nei pasticci. Rispettate i limiti in ogni situazione, non forzate troppo la mano.

Eventuali incomprensioni con il partner potranno essere superate solo se metterete da parte immaginari desideri di rivalsa e non farete passi di cui in seguito potreste pentirvi. Single, tirate i remi in barca, non andate a cercare strane avventure, ok? Prendetevi il tempo necessario giocando prevalentemente in difesa. E poi, non fatevi affascinare da situazioni rischiose che, alla fine, risulterebbero essere soltanto volgari specchietti per le allodole. Pazientate fino a che non arrivino tempi migliori: nel frattempo rilassatevi e fate cose utili e piacevoli, senza perdere tempo in cose futili. Nel lavoro, non permettete che vi scavalchino o che prendano sottogamba il vostro impegno. Difendete il vostro operato con tutti i mezzi a disposizione.

Oroscopo di martedì 12 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata splendida sottoscritta da cinque stelline portafortuna. Per i sentimenti, Venere in una posizione veramente buona regalerà un prodigioso martedì. Quindi periodo niente male, dove tutto dovrebbe andare bene in fatto di sentimenti e di rapporti personali. Riavvicinatevi al vostro partner e lasciatevi guidare dalle vostre fantasie, scollegando il cervello e facendo solo ciò che vi sentirete di fare, senza timore. Single, in arrivo una fase abbastanza importante per la stragrande maggioranza di voi. In tanti potrete riconciliarvi con la vita e godere dei frutti che presto vi offrirà: avete l'amore delle persone che vi sono vicine e quindi siete in grado più del solito di ricambiare ogni gesto d'affetto.

Nel lavoro, creativi e pieni di slancio, in questo periodo non vi risparmiate di certo. Vi attende infatti una giornata stimolante, in cui probabilmente prenderete in considerazione alcuni progetti abbandonati in passato.

Leone: ★★★★. Periodo routinario. In amore, una buona Luna ancora parzialmente attiva vi intenerisce e vi stimola a desiderare più coccole dalla dolce metà. Non siate troppo esigenti e sappiate trovare il modo di accontentarvi. Il desiderio allargherà lo spazio che normalmente assegnate ai sentimenti e la vostra intesa col partner potrà volare in alto, in special modo se siete nati nella seconda e nella terza decade. Single, sarà una giornata intrigante grazie alla posizione di alcuni pianeti.

Non mancheranno sorprese e proposte a cui non potrete dire di no. Finalmente la ruota sembra girare anche per voi, ma non abbassate la guardia, perché gli astri vi favoriscono e probabilmente a breve vi riserveranno delle piacevoli sorprese: presto arriveranno importanti novità. Nel lavoro, avrete la possibilità di dare una spinta positiva alle vostre finanze grazie ad una nuova collaborazione.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 12 aprile, vede per voi tutto rosa. In campo sentimentale soprattutto, grazie a una generosissima Luna nel segno tutto filerà benissimo. La musa dei poeti si occuperà di far spirare un vento di passione che allieterà di aria nuova la sfera emotiva, specie se appartenete alla prima decade.

Il pianeta delle svolte in un segno così stabile, affettivo e concreto espanderà i vostri estri e la voglia di piacere di più al vostro partner. Avrete tante opportunità a portata di mano: sappiate coglierle. Single, se c'è qualcuno che nella vostra vita vorrebbe diventare un po' di più che una semplice amicizia, bè, questa potrebbe essere la giornata adatta per scoprire se potrà mai nascere qualcosa. Quindi passate molto tempo con questa persona, senza svelare le vostre vere intenzioni. Nel lavoro, sarete positivi e porterete il vostro entusiasmo anche nelle attività lavorative più monotone.

