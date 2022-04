Inizia una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. La seconda settimana del mese di aprile entra nel vivo e porterà con sé cambiamenti e novità a tutti i segni dal punto di vista amoroso e lavorativo: vediamo quali leggendo l'Oroscopo di martedì 12 aprile 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante, in particolare per i single del segno che desiderano mettere a punto nuove conoscenze. Nel lavoro non mancano delle opportunità, ma sarà importante impegnarsi.

Toro: per i sentimenti la giornata potrebbe portare delle difficoltà, in particolare in quelle storie nate da poco.

Ci sarà un recupero a breve. Nel lavoro avrete la possibilità di portare avanti delle richieste.

Gemelli: a livello sentimentale i rapporti che vanno avanti da tempo avranno la possibilità di vivere momenti interessanti, appianare ogni incertezza. Nel lavoro è meglio portare pazienza in questo momento.

Cancro: in amore è una fase di calo e qualcuno che vive una storia potrebbe notare che non tutto sta andando secondo i propri piani. A livello lavorativo non mancano le nuove opportunità, con varie occasioni in più per cambiare.

Leone: per i sentimenti le storie nate di recente potranno ottenere dei miglioramenti inaspettati. Avrete la possibilità di guardare al futuro con entusiasmo. Nel lavoro attenzione a qualche ora di possibile calo.

Vergine: in amore, se ci sono delle difficoltà o dei dubbi, ora avrete la possibilità di recuperare. Siete in ripresa dal punto di vista emozionale. Nel lavoro i risultati arrivano, ma sarà necessario impegnarsi di più.

Previsioni e oroscopo del 12 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata che non vi vede al top, anzi ci sarà un calo anche a causa di alcune questioni fisiche.

Nel lavoro, se ci sono più cose da fare, organizzate tutto al meglio per fare poco ma bene.

Scorpione: per i sentimenti avrete la possibilità di organizzare qualcosa di bello con la persona amata. A livello lavorativo fase che vi vede protagonisti, non fermatevi adesso.

Sagittario: in amore, con le stelle che sono dalla vostra parte, avrete la possibilità di fare di più, vi sentite forti in questo momento.

Nel lavoro, se c'è un traguardo da conquistare, questo è un momento che aiuta.

Capricorno: a livello amoroso le prossime ore non saranno buone, potrete vivere momenti di calo. Nel lavoro nel complesso questi giorni aiutano, avete possibilità di fare di più.

Acquario: in amore sono possibili complicazioni in questa giornata, meglio gestire i rapporti con cura. Nel lavoro è una fase di miglioramento quella che arriva ora.

Pesci: in amore ci sarà la possibilità di portare avanti dei successi, in particolare per i single del segno. Nel lavoro da qui ai prossimi giorni la situazione continuerà a migliorare.