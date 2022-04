Inizia la terza settimana del mese di aprile. Ecco l'oroscopo di lunedì 11 aprile e le stelle in amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore, giornata che inizierà in modo nervoso, basterà poco per perdere la pazienza. Nel lavoro, meglio portare avanti tutto con tranquillità, visto che alcune ripercussioni potrebbero arrivare anche in questo settore.

Toro: per i sentimenti la giornata vi aiuterà a programmare qualcosa di importante con la persona amata. Nel lavoro, a causa di diversi pianeti in opposizione, non mancheranno alcuni momenti di tensione con gli altri.

Gemelli: a livello sentimentale, c'è da trascorrere più tempo con la persona che sta al vostro fianco, ultimamente avete dedicato minor tempo ad una relazione. Nel lavoro, portate avanti i vostri progetti visto che non manca la voglia di fare e la volontà di agire.

Cancro: in amore, giornata che potrebbe portare dei momenti di calo, non tutto sta andando come vorreste in una storia. Un recupero arriverà a breve. A livello lavorativo, meglio evitare azzardi e concentrarsi solo su qualcosa di concreto.

Leone: per i sentimenti, la persona amata potrebbe essere contro di voi in questo giornata, per questo motivo gestite al meglio il rapporto e le discussioni. Nel lavoro, avrete l'opportunità di ottenere qualcosa in più dopo aver messo in atto alcuni progetti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, a causa di diversi pianeti in opposizione, non mancheranno delle difficoltà, gestite al meglio i rapporti in questa fase. Nel lavoro, non mancano i risultati ma dovrete agire il prima possibile.

Astrologia del giorno 11 aprile per i segni

Bilancia: in amore, possibili momenti di forza grazie a Marte che è favorevole, riuscirete a recuperare in una storia.

A livello lavorativo, meglio mantenere la calma e farsi scivolare le cose addosso.

Scorpione: per i sentimenti, non mancheranno alcuni dubbi all'interno di una storia, ma prima di dire basta meglio essere sicuri delle conseguenze. Nel lavoro, le cose stanno andando bene al momento, siete in una fase di miglioramento.

Sagittario: a livello amoroso c'è voglia di fare qualcosa in più.

Più ci si avvicina alla metà della settimana e più le cose miglioreranno. Nel lavoro, qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Capricorno: in amore, avrete la possibilità di dedicare del tempo alla persona amata, questa giornata andrà al meglio per le relazioni. A livello lavorativo, i problemi nati di recente potranno essere finalmente superati.

Acquario: per i sentimenti, giornata interessante quella che vivrete, visto che Venere è nel segno e aiuta. Progetti di coppia favoriti. Nel lavoro, c'è la possibilità di dire come la pensate.

Pesci: in amore, giornata importante che vi permetterà di costruire qualcosa di bello con la persona amata. Nel lavoro, gestite al meglio i rapporti con gli altri ed evitate inutili discussioni.