L'oroscopo di domani è pronto a decantare le sorti riservate dalle stelle alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 13 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a dare sfogo alla vostra voglia di sapere il pensiero dell'Astrologia? Bene, senza perderci in inutili quisquilie dirigiamoci subito verso l'ambita meta: la analisi astrali relative ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 13 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 13 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 13 aprile preannuncia una giornata all'insegna della felicità assoluta. In amore, questa sarà una giornata bellissima con uno splendido Sole a favore, senz'altro pronto a regalare meravigliose emozioni e sentimenti da donare a chi vi piace. Eccezionale il romanticismo con il partner: approfittatene per chiedere ciò che tenete dentro da tempo o che avete paura a rivelare. Forse riuscirete a prendere quella decisione che vi viene da tempo chiesta dal cuore. Sarete messi alle strette e, a quel punto, non potrete sfuggire al destino: siate felici di aprire il cuore all'amore! Single, mercoledì ideale per staccare la spina, per allontanarsi da pensieri grigi, dalle faccende private.

Potete dedicarvi al dolce far niente, agli hobby più amati, agli amici e alle persone a voi care. Nel lavoro, in questo periodo ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi solo su di loro. Le stelle saranno dalla vostra parte, regalandovi l'energia necessaria per raggiungere la meta.

Toro: ★★★. Periodo leggermente faticoso con la stanchezza fisica a dettar legge.

In campo sentimentale, il rapporto di coppia comporterà degli impegni e potreste sentirne un po' il peso. Forse perché spesso vi fate carico anche di ciò che compete al partner. La ruota non sembra girare come dovuto: se discussioni e delusioni in generale non mancano, non disperate. Come si suole dire, non tutto il male viene per nuocere.

Giocate le vostre carte come meglio potete e, se credete di poter fare qualcosa per cambiare la situazione, lanciatevi senza remore. Single, una seccatura ve la potreste trovare appena alzati, poi ora dopo ora la situazione dovrebbe migliorare, tanto da diventare più leggera nel pomeriggio o in serata. Sapete quello che volete e fate tutto quello che è necessario per ottenerlo. La fortuna non sarà al vostro fianco ma riuscirete, anche se lentamente, a chiudere al meglio. Nel lavoro, possiamo dire che questa non è la vostra giornata. Una luce negativa si rifletterà sui guadagni e su alcuni progetti.

Gemelli: ★★★★. Giornata stabile, buona nella maggior parte del tempo. In amore, la Luna sarà propizia quel che basta per accendere le vostre emozioni più dolci.

Per alcuni di voi infatti sarà bello sentirsi amati, ricercati, desiderati e persino un po' viziati. Potrete esprimere i vostri sentimenti senza problemi, perché sarete insolitamente affabili e affettuosi verso il partner: questo darà una svolta positiva al rapporto di coppia. Raggiungerete la serenità e niente turberà la vostra solidità d'unione. Fare qualcosa insieme a chi amate sarà molto piacevole e divertente. Single, se state aspettando un cambiamento di idee o di vita, caldeggiato dai consigli degli amici, sicuramente potreste farlo in questi giorni. Saranno questi a venire, infatti, i momenti migliori per una scelta più volte rinviata: è ora di prendere in mano la situazione giocando bene le vostre carte.

Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Le stelle favoriranno i nuovi progetti, il che vi stimolerà a dare il meglio.

Oroscopo di mercoledì 13 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo routinario, calmo e tranquillo. Per i sentimenti, le stelle vi guideranno in un mesto viaggio alla riscoperta del vostro mondo interiore. Sarebbe bello se coinvolgeste anche il partner: potrebbe essere un ottimo motivo per far scoprire a chi amate alcuni aspetti del vostro carattere che ancora non conosceva. Single, potrebbe essere questo il tempo per la ripresa generale in ambito sentimentale. Buon giorno per approfondire interessi culturali o spirituali insieme a chi vi piace.

Se aveste "sottomano" una questione "calda", fate la vostra mossa svelando cosa serbate nel cuore: o la va o la spacca! La vita affettiva comunque riprenderà quota nei mesi estivi: avrete infatti voglia di uscire, di divertirvi e organizzare mille situazioni in perfetta complicità, con gli amici più cari. Nel lavoro, delle posizioni vantaggiose daranno vita a nuovi percorsi formativi. Mantenete la lucidità, solo così saprete affrontare gli ostacoli più difficili.

Leone: ★★★. Le preoccupazioni sono all’ordine del giorno e anche se vi viene detto di lasciarle da parte, qualcuno non fa altro che ricordarvele. Proprio per questo non riuscite a divertirvi e a trascorrere un periodo sereno come vorreste.

Meglio allora staccare la spina per un po’ e dedicarsi a qualcosa che sia assolutamente privo di stress. Non prendete decisioni in questo momento riguardo la sfera amorosa perché sarete in catalessi tutto il periodo. Accordo zero in coppia su una questione importante; così se ci tenete davvero, dovrete faticare un po' e mediare con intelligenza per evitare discussioni. Ristabilite le priorità nella coppia: il vostro obbiettivo in questo periodo è ripristinare la felicità. Single, i problemi che avete riguardano il passato: a volte irrompe nel vostro presente riportando a galla vecchie ruggini o ricordi scomodi, ancora non metabolizzati. Malesseri simili a meteore: arrivano e svaniscono alla velocità della luce.

Nel lavoro, sarete poco produttivi creando dei problemi anche ai colleghi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 13 aprile, prevede un periodo molto positivo. In campo sentimentale il periodo in generale sarà dalla parte delle coppie. In tanti sarete pieni di fascino e conquisterete la dolce metà con un solo sguardo. Occorre una svolta per poter tornare a sorridere. Prima di tutto, dimenticate i torti subiti dando un bello smacco anche all’orgoglio. Single, inizierete bene questo mercoledì e lo terminerete ancora meglio: ve lo assicurano le buone stelle del periodo. Quindi, approfittate a piene mani della possibilità di seguire al meglio i vostri progetti. Entrare in ambienti nuovi darà la possibilità di fare nuove amicizie.

Via libera anche all'ambizione, perché il periodo sarà ben supportato dalla fortuna. Mentre le persone amiche vi regaleranno momenti e pensieri piacevoli. Nel lavoro, è il momento di entrare in azione ampliando le entrate e facendo investimenti oculati. Cercate di porre le basi per il vostro futuro, così come lo avete sempre sognato.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 aprile.