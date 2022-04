Inizia una nuova settimana per tutti e 12 segni zodiacali, sarà l'ultima del mese di aprile. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 25 aprile 2022 con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro per i vari simboli astrologici.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante, in particolare in quelle storie che vanno avanti da molto tempo. Nel lavoro, se c'è da affrontare qualche discussione, agite nelle prossime ore.

Toro: per i sentimenti arrivano dei momenti interessanti da vivere, vi sentite più forti e più sicuri voi in questo momento.

Nel lavoro tutto andrà per il meglio, ci sono dei traguardi da raggiungere.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte, attenzione soltanto a qualche momento di tensione che potrete vivere. Nel lavoro c'è stato di maggiore nervosismo da dover superare.

Cancro: in amore avrete la possibilità di fare qualcosa in più, non mancherà però qualche momento di calo a causa dell'influenza negativa di alcuni pianeti. A livello lavorativo le stelle sono dalla vostra parte, evitate solo dei contrasti.

Leoni: per i sentimenti c'è uno stato di maggiore forza, sono favorite le attività con la persona amata. Nel lavoro la giornata sarà dalla vostra parte, attenzione solo a qualche momento di calo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sono possibili momenti di calo, anche a causa di piccole difficoltà che potreste vivere. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, non dategli retta.

Previsioni e oroscopo del 25 aprile 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso la giornata porterà delle decisioni da prendere, ma nel complesso vivrete momenti di maggiore tranquillità.

Nel lavoro momento di maggiore nervosismo, attenzione soltanto a qualche momento di complicazione.

Scorpione: in amore diversi pianeti sono favorevoli, avrete la possibilità di creare qualcosa di interessante. Nel lavoro vi è uno stato di maggiore forza che potrete sfruttare per raggiungere i vostri obiettivi giornalieri.

Sagittario: per i sentimenti non mancano alcune novità, avrete la possibilità di vivere situazioni interessanti.

Nel lavoro attenzione a qualche complicazione, anche se comunque dal punto di vista economico otterrete qualcosa in più.

Capricorno: in amore, se ci sono dei progetti da portare avanti, dovreste provare ad agire adesso, non mancheranno però alcuni pensieri di troppo che potrebbero complicare la giornata. A livello lavorativo attenzione ai rapporti con gli altri, potrebbero non mancare dei problemi.

Acquario: per i sentimenti è un momento di maggior nervosismo, siete alla ricerca di nuove conoscenze. Giove comunque è favorevole e ciò aiuta. Nel lavoro, se c'è stata qualche complicazione di recente, ora avrete una possibilità di recuperare.

Pesci: in amore le stelle sono dalla vostra parte e aiutano, c'è uno stato di maggiore forza che potrete sfruttare. Nel lavoro la settimana inizia bene, ci sarà la possibilità di recuperare.