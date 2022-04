L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in primo piano la giornata di martedì. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali del 26 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, vogliosi di conoscere in anteprima chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà la fortuna di essere considerati tra i fortunati del periodo? Certo che sì, pertanto togliamo subito ogni dubbio indicando Gemelli come simbolo migliore, accreditato dalla splendida posizione al "top del giorno".

Ottimo martedì in arrivo anche per gli amici dell'Ariete e del Toro, ritenuti alla pari e quindi considerati entrambi in periodo da cinque stelle.

Diverso il discorso per i nativi del Cancro: il simbolo astrale di Acqua dovrà scontrarsi con una giornata ritenuta "sottotono", quindi sarà richiesta tanta pazienza ed altrettanta concentrazione.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 26 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 26 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 aprile prevede possa essere una giornata molto fortunata. In amore, darete il meglio di voi per far funzionare un rapporto a cui tenete molto, questo vi permetterà di affrontare la vita di coppia con più consapevolezza. Vi sentirete pieni di passione e il vostro partner saprà ricambiarvi con grande slancio e tantissima fiducia.

In questo momento le stelle saranno quasi tutte dalla vostra parte con una Venere ben disposta a farvi sperimentare tante nuove e piacevoli emozioni. Single, avrete una disposizione d'animo allegra e leggera: il cielo del periodo darà una bella sferzata d'energia alla vostra ambizione mettendovi addosso una bella frenesia. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, sarete al centro dell'attenzione: scatenatevi sulla pista da ballo o semplicemente, divertitevi con i vostri amici.

Nel lavoro, potrete dar libero sfogo alla vostra creatività grazie ad un nuovo ed importante incarico.

Toro: ★★★★★. In programma un meraviglioso quanto fortunato martedì. In campo sentimentale, trovarsi con una Luna favorevole potrebbe essere una manna per tanti del segno. Vorrà infatti dire che il mondo vi sta per venire incontro, insieme alle persone più care al vostro cuore.

In prima linea ci sarà anche il partner, nel quale riponete piena fiducia e una stima incondizionata. Single, la giornata riprenderà con slancio e interesse da parte vostra, grazie all'ottima spinta da parte delle stelle: sarà facile come bere un bicchiere d'acqua di fonte a tanta bontà: fare progressi e, in qualche caso, mettere a segno un bel colpo non sarà difficile. Se sarete sufficientemente curiosi, vi imbatterete in simpatici personaggi, con ottime opportunità per vivere una bella avventura. Se si parla di lavoro, il vostro spirito di iniziativa sarà pregevole: la vostra intraprendenza porterà frutti notevoli.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata valutata a massima positività. In amore, la posizione di Mercurio combinata con quella del Sole donerà una fase affettiva importante.

Con la dolce metà sarà davvero molto promettente il periodo: questo è proprio il tipo di giornata che vi piace, con il clima positivo e l'energia che scorre velocemente. Sarà come se aveste una bacchetta magica capace di far realizzare ogni desiderio. Sarete pieni di sentimenti e, in serata, sarà molto facile poter vivere momenti intensi e rilassarti, coccolati da chi amate. Single, una configurazione positiva, vivace, renderà allegro questo martedì. Anche perché nel cielo del periodo gli astri affineranno l'intuizione e la fantasia, Questo stato vi solleverà due palmi da terra facendovi letteralmente volare. Passioni corrisposte con una persona a voi cara e con iniziative vincenti renderanno la vostra vita finalmente appagata.

Nel lavoro, il cielo vi darà tutto ciò che occorre per rendere la giornata straordinaria. Avrete la possibilità di portare a termine un progetto ambizioso, il che consentirà di ottenere buoni risultati.

Oroscopo di martedì 26 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Martedì indicato in calo dall'Astrologia, dunque valutato con la spunta del "ko". Per i sentimenti, questo per alcuni del segno potrebbe essere il peggior giorno della settimana, specie per quelli che cercassero conforto o almeno parlare delle proprie ansie a chi si ha accanto, logicamente senza risultati. Vi renderete conto che sussistono dei problemi di comunicazione e che, per essere tranquilli, dovrete impegnarvi a migliorare questo aspetto.

Cercate un modo per risolvere eventuali questioni aperte che avete, ovviamente insieme alla persona direttamente interessata. Single, con la Luna anonima, forse vi sentirete un po' annoiati. Converrà tenere un profilo basso: evitate ogni tipo di azzardo, senza inseguire distrazioni o novità a tutti i costi. Per qualcuno, un legame che sta per nascere potrebbe creare inquietudine: rilassatevi e tenete testa agli intralci, senza perdere mai il sorriso. Nel lavoro, avrete la sensazione di non essere apprezzati per quello che fate. State tranquilli, perché sarà solo una sensazione passeggera.

Leone: ★★★★. A dare un'impronta routinaria alla giornata saranno le solite cose e solite persone, sempre uguali, sempre le stesse...

In amore, la vostra situazione astrale sarà discretamente buona. In generale sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con il partner. Soprattutto se foste all'inizio di un rapporto, come pure con una vita di coppia appetibile, potreste trovare spunti per dare una ulteriore spintarella al sentimento. Solo avendo fiducia verrete trasportati in un mondo di sensazioni dolcissime ed elettrizzanti. Single, godrete di transiti planetari favorevoli e saprete sfoderare un'abilità di persuasione eccezionale. Il che significa che saprete, con sottile abilità, tirare tutti dalla vostra parte e indurre chiunque a pensarla come voi. Nel lavoro, il cielo vi aiuterà a comprendere meglio le attese delle persone che vi stanno vicino: riuscirete ad anticipare le esigenze o le richieste dei vostri clienti o dei vostri colleghi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 26 aprile, preannuncia un periodo normale. In campo sentimentale, le stelle del momento vi faranno sentire sufficientemente coccolati e protetti dalle tante persone che vi vogliono bene, ad iniziare dal partner che vi sostiene in ogni vostro progetto. È bello poter condividere con qualcuno le gioie della vita, sentendosi in pace con se stessi e con gli altri. In molti trascorrerete una giorno tranquilla insieme a chi più vi piace. Single, Venere vi favorirà promuovendo incontri e progetti; cogliete l'occasione al volo preparandovi a conoscere facce e luoghi diversi. Con un pizzico d'incoscienza, forse dettata dalla grande sicurezza in voi stessi, manterrete alta la bandiera dell'attrazione fisica e dell'entusiasmo.

Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che potrebbe essere utile per la propria professione. Riuscirete a trarre vantaggio dalle situazioni perché siete molto perspicaci e non avete nessun timore.

