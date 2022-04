Una nuova giornata è in arrivo e sono arrivo delle nuove previsioni astrologiche per tutti i segni. Di seguito approfondiamo l'oroscopo del 5 aprile 2022 con tutte le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore in questa giornata le stelle saranno dalla vostra parte. Ci saranno diverse cose da fare in una coppia, ma con questo Oroscopo avrete migliori occasioni. Nel lavoro occasione in più per scegliere cosa fare da qui ai prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti c'è uno stato di maggiore serenità, soprattutto per coloro che hanno avuto discussioni di recente.

Nel lavoro, se c'è da trovare un nuovo accordo o un nuovo progetto meglio rinunciare ai prossimi mesi.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata che invita alla calma, visto che potreste andare contro qualcuno. Complicazioni per chi vive una storia da tempo. Nel lavoro arrivano alcune risposte alle domande che avete fatto tempo fa.

Cancro: in amore, con Venere nel segno, è un momento importante, in particolare se volete confrontarvi con gli altri. A livello lavorativo è meglio evitare di pensare alle occasioni del passato e agire adesso.

Leone: a livello sentimentale, con Giove che inizierà un transito interessante, avrete la possibilità di vivere momenti migliori con la persona amata. I progetti di lunga data sono da portare avanti adesso.

Nel lavoro giornate che potrà portare nuove risposte.

Vergine in amore è una giornata di ripensamenti, ci sono delle scelte da fare con il partner. Nel lavoro bisogna gestire al meglio le questioni di tipo economico.

Previsioni e oroscopo del 5 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso ci sono delle scelte da fare da qui e prossimi giorni, meglio non rimandare per troppo tempo.

Nel lavoro siete in recupero, soprattutto dal punto di vista fisico.

Scorpione: a livello amoroso sarà possibile ritrovare una buona armonia, gli incontri di adesso saranno interessanti. Nel lavoro valutate bene quello che arriva in questo momento.

Sagittario: in amore alcune storie potrebbero essere messe in discussione, in particolare quelle di lunga data.

A livello lavorativo valutate con attenzione tutto quello che arriva e gestite al meglio i rapporti con gli altri.

Capricorno: per i sentimenti è un momento migliore, più ci si avvicina al fine settimana e più le cose andranno meglio. Nel lavoro, se ci sono delle scelte da fare, è meglio non rimandare.

Acquario: per i sentimenti, con Saturno nel segno, sarà possibile raggiungere nuove mete. Nel lavoro vi sentite più forti e potrete gestire al meglio le nuove iniziative.

Pesci: in amore non manca qualche momento di soddisfazione, è un oroscopo importante quello di questo momento. Nel lavoro, grazie a diversi pianeti nel segno, sarà possibile ritrovare la voglia di fare.