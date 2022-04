L'oroscopo di domani è pronto a mettere in evidenza la giornata di mercoledì. In primo piano quindi le previsioni zodiacali del 6 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. A questo giro, pertanto, ad essere messi "sotto torchio" in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e vergine: pronti a scoprire come è stato valutato il vostro simbolo astrale di nascita? Bene, allora non resta che passare al dunque iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, come sempre analizzate nei minimi dettagli dall'Oroscopo di domani 6 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 6 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 6 aprile preannuncia una splendida giornata. In amore, le stelle vi faranno sentire come dei ragazzini al momento del primo innamoramento: tutto vi sembrerà dolce e romantico. L'importante sarà crederci e soprattutto che ci creda anche il vostro partner. Solo così trascorrerete una serata all'insegna della passione. Single, vi sentirete pronti a qualsiasi evenienza: avrete slancio e spirito d'iniziativa. Questo giorno, pertanto, potrà essere ricco di soddisfazioni, la serenità si farà strada a dispetto di qualsiasi pensiero negativo. Per rendere più elettrizzante il periodo un ingrediente indispensabile dovrà essere una compagnia simpatica, che apprezzi il vostro dinamismo e la gran voglia di divertirvi che avete.

Nel lavoro, sarete precisi, infaticabili e concentrati; circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con criterio e forza schiacciante.

Toro: ★★★. Periodo indicato da tre stelle, quindi "sottotono" generale in vista per molti. In campo sentimentale sarete incerti sul da farsi. Avete bisogno di una pausa di riflessione per trovare equilibrio e maggiore sicurezza.

Nel rapporto di coppia non mancheranno momenti di tensione; cercate di sorridere, di non prendervi troppo seriamente e l'atmosfera si farà subito più leggera. Single, tenete a bada l'umore e non fatevi coinvolgere in situazioni che non vi riguardano assolutamente. Qualcuno, potrebbe cercare di farvi entrare in qualità di arbitro o qualcosa di simile in un problema specifico che con voi non ha nulla a che fare: non rovinatevi la giornata con affari non vostri...

Nel lavoro, nonostante tutti i vostri sforzi potrebbe essere possibile rimanere a bocca asciutta, relativamente a qualcosa che aspettate di ricevere.

Gemelli: ★★★★★. In amore, siate pronti a provare delle emozioni molto intense, perché gli influssi armonici della Luna nel segno promettono proprio questo. Insieme a un turbinio di sensazioni travolgenti, nell'ambito della vostra vita sentimentale state per vivere un momento di svolta determinante. Avrete il coraggio di esporvi e di farvi valere, saprete riaccendere l’entusiasmo e la fiamma della passione trovando nuovi stimoli per rendere perfetta la vita a due. Single, la giornata sarà dalla vostra parte, vi regalerà dosi massicce di energia, comunicativa e simpatia grazie alle quali sarete in una posizione di vantaggio rispetto agli altri.

Vi aspettano bei momenti con gli amici e occasioni di divertimento, mentre Cupido potrebbe decidere di colpire la vostra attenzione. Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Oroscopo di mercoledì 6 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, questo mercoledì sarà una giornata all'insegna della distensione e del dialogo. Sentirete, infatti, più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner, con un grande bisogno di provare emozioni intense e indimenticabili. Venere amica ve ne darà la possibilità, tanto che riuscirete a trascorrere la serata insieme a chi amate, positivamente e senza problemi.

Single, trascorrerete una buona giornata all'insegna dell'allegria e del buonumore, dalla mattina alla sera. Vi sveglierete, infatti, con l'umore alle stelle e grazie alla positività delle persone che vi circondano avrete il sorriso sulle labbra fino al momento di tornare a letto. Nel lavoro, incomincerete questo nuovo giorno in modo sereno, grazie alle influenze positive della Luna. Finalmente percepirete la primavera dentro di voi e riuscirete a portare a termine tutti i vostri impegni.

Leone: ★★★★. Giornata valutata normale, quindi da considerare buona e routinaria. In amore, le emozioni non mancheranno per nessuno: potrete fare dei programmi con la persona vicina e avete una giornata all'insegna della distensione e del dialogo.

Sentirete infatti, più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner, che senz'altro sarà pronto e ben disposto ad accontentarvi. Single, gli astri suggeriscono di sbizzarrirvi con la fantasia per aggiungere un po' di brio a questa giornata che sta per arrivare. In tanti sarete abbastanza attenti e ricettivi alle novità, curiosi, energici e vitali, come non succede quasi mai. Nel lavoro, indirizzate le vostre idee e le vostre energie verso obiettivi precisi. Perché potreste compiere vistosi passi in avanti proprio in questa settimana.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 6 aprile, vede in positivo il periodo. In campo sentimentale, vi sentirete felici e spensierati, forse sarà tutto merito dell'amore che vi farà stare davvero bene.

In serata, potrete abbandonarvi nelle braccia di chi vi ama e non preoccuparvi di nulla. Solo vivendo degli ottimi momenti con il partner riuscirete ad essere affabili e di umore tranquillo. Single, se aveste un progetto importante da realizzare, non perdete tempo: questo giorno vi offrirà tutte le condizioni più favorevoli per ottenere esattamente quello che desiderate. Vi potrebbe far piacere ricevere amici e conoscenti a casa vostra, vuoi per una cena o per un semplice caffè, così da stare in allegria, tutti insieme. Nel lavoro, i riflettori saranno puntati sul settore professionale: Sole e Mercurio, assicurano piccole ma significative gratificazioni personali. Per qualcuno ci potrebbe essere una novità molto piacevole.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 6 aprile.