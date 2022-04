Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 aprile, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere sicuri, mentre i Vergine devono evitare di prendere decisioni importanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: non siete molto propensi a prendere delle decisioni importanti. La paura di sbagliare o di dover rinunciare a qualcosa potrebbe impedirvi di essere equi.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 5 aprile vi invitano ad essere più lungimiranti e parsimoniosi. Basta pensare solo al presente, è necessario costruire anche basi solide per il futuro.

10° Capricorno: in ambito sentimentale vi sentite piuttosto tranquilli. Ad ogni modo, dal punto di vista professionale potreste avere qualche sgradevole incombenza. Meglio risolvere tutto nelle prime ore della mattina.

9° Ariete: in amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione con le persone care. Siete un po' agitati, pertanto, contate fino a 100 prima di fare o dire cose di cui potreste pentirvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le stelle sono favorevoli per quanto riguarda il lavoro. Vi sentite piuttosto appagati e in pace con voi stessi e con gli altri. In famiglia, però, potrebbe nascere qualche incomprensione.

7° Toro: giornata interessante dal punto di vista professionale.

Meglio mettere in chiaro le cose sin da subito, in quanto in questo periodo potrebbe prevalere l'indecisione dinanzi situazioni importanti.

6° Scorpione: cogliete il lato positivo delle cose. L'Oroscopo del 5 aprile vi invita ad essere più ottimisti. In amore ci vuole tolleranza e comprensione, mentre nel lavoro ci vuole più pazienza di quanto immaginate.

5° Cancro: ci sono delle novità all'orizzonte per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di non essere frettolosi e di non dare nulla per scontato. In amore, invece, continuate con la via del dialogo.

Oroscopo segni fortunati 5 aprile

4° in classifica Gemelli: mettete in pratica il vostro sapere e tutto quello che avete studiato e scoperto fino a questo momento.

Specie nel mondo del lavoro è necessario mostrarsi sicuri e decisi.

3° Sagittario: giornata interessante sul fronte professionale. Che voi studiate o lavoriate, questo è un ottimo momento per farvi valere e per dimostrare agli altri ciò di cui siete capaci.

2° Bilancia: dopo alcuni giorni un po' controversi, a partire da oggi cominciate a sentirvi molto meglio. La vita comincerà ad avere un sapore diverso e anche certe preoccupazioni cambieranno direzione.

1° Leone: ottimo momento per l'amore. L'Oroscopo del 5 aprile vi invita a tenere gli occhi ben aperti. Non siate troppo frettolosi e date tempo al tempo. In ambito professionale siate audaci.