La prima settimana del mese di aprile entra nel vivo per tutti i segni. Approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo del 6 aprile 2022 per tutti i simboli astrologici con le novità e i cambiamenti previsti in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la giornata vi vedrà impegnati in diverse attività con la persona amata, alcuni progetti sono da rispettare. Nel lavoro da qui ai prossimi giorni fase di ripresa per le nuove collaborazioni.

Toro: per i sentimenti, chi ha vissuto una separazione da poco, potrebbe tentare anche un riappacificamento.

Nel lavoro ci sono diverse difficoltà, ma le stelle a breve aiuteranno.

Gemelli: a livello sentimentale, a causa della Luna in opposizione, potranno nascere delle discussioni. Anche piccoli contrasti potrebbero farvi innervosire. Nel lavoro a breve arriverà un miglioramento.

Cancro: in amore in questo momento potrebbe arrivare qualche momento di calo, occorrerà aspettare il prossimo weekend per recuperare. A livello lavorativo ci saranno delle occasioni da tenere in considerazione per migliorare alcune questioni.

Leone: a livello amoroso i single del segno potrebbero guardarsi attorno visto che gli incontri che arrivano in questo periodo saranno importanti. Nel lavoro non mancano nuove occasioni e soddisfazioni.

Vergine: per i sentimenti occorre fare attenzione a qualche momento di agitazione, qualcuno potrebbe essere contro di voi. Nel lavoro, nonostante il periodo vi veda maggiormente nervosi, siete comunque in ripresa.

Previsioni e oroscopo del 6 aprile 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore potreste vivere dei momenti non esaltanti, non sarà comunque nulla di preoccupante.

Nel lavoro sfruttate le prossime ore per mettere a punto alcune questioni irrisolte.

Scorpione: in amore - con Venere nel segno - arriva qualcosa di nuovo, in particolare per le coppie di lunga data. Nel lavoro la giornata vi permette di gestire al meglio i progetti.

Sagittario: a livello sentimentale, a causa della Luna in opposizione, non mancherà qualche discussione di troppo, vi sono litigi dietro l'angolo.

Nel lavoro maggiori soddisfazioni e difficoltà superate.

Capricorno: per i sentimenti questa giornata potrebbe portare delle tensioni, è meglio non rischiare in una storia a causa di piccole incomprensioni. Nel lavoro siete alla ricerca di nuove certezze.

Acquario: in amore - con Saturno nel segno - arriveranno maggiori occasioni, in particolare per i single del segno che vogliono darsi da fare. Nel lavoro stato di maggiore forza per le trattative.

Pesci: in amore - con Venere nel segno - le situazioni migliorano e anche le stelle saranno dalla vostra parte. Nel lavoro le prossime ore portano qualcosa in più.