La prima settimana completa del mese di aprile sta giungendo al suo termine e l'Oroscopo si prepara ad annunciare il sorgere di un nuovo weekend ricco di emozioni per alcuni e di situazioni particolarmente ostiche da superare per altri. Uno tra i segni che potrebbe finalmente ritrovare un po' di serenità è proprio l'Ariete che, dopo alcune giornate dure da digerire, potrebbe riuscire a trascorrere dei momenti di relax con le persone amate. Qualche titubanza, invece, sembra ergersi all'orizzonte per coloro nati sotto al segno del Cancro, seguiti a ruota da un Capricorno che attenderà il sorgere del weekend nella speranza di poter trovare un po' di relax.

Fine settimana decisamente ottimale, invece, per i nativi della Bilancia che saranno accompagnati da una nuova carica di energie positive. Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro che sono nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero finalmente ritrovare l'entusiasmo ed il sorriso perduto durante le giornate appena trascorse. Ritagliare qualche momento della giornata per trascorrerlo in compagnia delle persone amate potrebbe risultare un ottimo toccasana in grado di allontanare la negatività accumulata nel tempo. Circondarsi di persone fidate e sincere aiuterà a ritrovare fiducia in sé stessi e nel mondo.

Toro - l'oroscopo del secondo weekend di aprile non sembra volersi esporre troppo. In ambito lavorativo, il Toro potrebbe riuscire a trovare una via di fuga dalle varie situazioni particolari che ha dovuto affrontare fino a questo momento, mentre in amore, per chi ha la fortuna di vivere una relazione stabile e completa, ci si potrebbe imbattere in momenti di intimità tanto ricercati quanto lontani nei giorni trascorsi.

Trascorrere del tempo in compagnia del partner è un trofeo più che meritato.

Gemelli - periodo di titubanza per i nativi dei Gemelli. Questo segno zodiacale, grazie (o sarebbe meglio dire "a causa di") ad una posizione astrale non proprio ottimale si ritroverà costretto ad affrontare situazioni poco piacevoli nei vari ambiti.

Non saranno poche le scelte alle quali si verrà messi di fronte e per alcune di esse potrebbe essere necessario chiedere consiglio a persone più esperte. Attenzione a non affidarsi a "chiunque", poiché non sono molte le persone delle quali ci si può fidare ciecamente.

Cancro - l'oroscopo di questo nuovo fine settimana non sembra essere così particolarmente gioioso e positivo per il segno del Cancro. Riuscire a trovare qualche attimo di meritato riposo non sarà così semplice come sperato ed in più occasioni ci si potrebbe ritrovare costretti a dimostrare il proprio valore alle persone che si hanno attorno. In amore non ci sarà bisogno di dimostrazione alcuna, se non in determinate situazioni, mentre in ambito lavorativo la situazione potrebbe cambiare.

Leone - nonostante la stanchezza, questo nuovo weekend di aprile potrebbe farsi portatore di importanti ed interessanti novità. In ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare di fronte ad una particolare proposta lavorativa, che non sempre riguarderà un aumento dello stipendio o una promozione, mentre all'interno della vita di coppia potrebbero nascere situazioni in grado di spingere uno dei due partner a voler fare il passo decisivo. Prendere una decisione in poco tempo potrebbe non essere così semplice.

Vergine - stando alle previsioni dell'oroscopo, le energie che verranno a mancare non saranno di certo trascurabili. Prendersi qualche momento di pausa per tentare, a volte anche invano, di ristabilire l'equilibrio perduto nei giorni ormai passati non sarà affatto semplice.

Ci saranno situazioni che dovranno essere risolte nel minor tempo possibile ed alcune di esse potrebbero richiedere la supervisione, se non addirittura l'aiuto, di una o più persone esperte e fidate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - le previsioni dell'oroscopo sembrano essere abbastanza ottimali per il segno zodiacale in questione. Coloro nati sotto al segno della Bilancia, infatti, potranno finalmente assaporare il sorgere di energie rinnovate che aiuteranno, e non poco, nelle varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Ritagliare qualche momento di intimità da trascorrere con il partner non sarà complicato, così come non sarà difficile trascorrere momenti interessanti e gioiosi nel corso delle prossime giornate.

Abbandonare i pensieri e lasciarsi trasportare dalle emozioni, alcune volte, non è sbagliato.

Scorpione - per quanto riguarda il segno dello Scorpione, il nuovo weekend del mese di aprile sembra farsi portatore di interessanti novità. Riuscire a trascorrere del tempo con le persone amate non sarà complicato, così come non sarà poi tanto complicato comprendere i sentimenti che queste provano nei confronti dello Scorpione. Qualche particolare interessante potrebbe subentrare nel corso delle prossime giornate, ma bisognerà fare attenzione a non lasciarselo sfuggire.

Sagittario - qualche piccolo trionfo potrebbe fare capolino durante il secondo weekend di aprile e secondo quanto previsto dall'oroscopo, condividere i vari successi con le persone care contribuirà a rendere i prossimi giorni indimenticabili.

Affidarsi all'amore e trascorrere del tempo con il proprio partner aiuterà a mettere da parte eventuali pensieri negativi. Venere donerà il proprio favore permettendo la nascita di coppie sincere e durature.

Capricorno - come già anticipato, nel corso del prossimo fine settimana potrebbe essere necessario cercare un po' di relax. Qualche nota di stress potrebbe rendere difficoltoso anche il solo interagire con le persone che girano attorno alla figura del Capricorno, eppure con un poco di pazienza si potrà riuscire a tenere a bada il tutto. Tenere sotto controllo le varie situazioni, nonostante il nervosismo, non sarà complicato.

Acquario - l'amore, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, accompagnerà l'Acquario anche durante le giornate del prossimo weekend, riempiendo di momenti magici ed indimenticabili i giorni di venerdì e sabato.

Trascorrere attimi di intimità con il proprio partner aiuterà sicuramente a distendere i nervi e ritrovare quell'equilibrio che si credeva essere andato perduto. Attenzione, però, a non dimenticarsi degli impegni lavorativi.

Pesci - il secondo weekend di aprile, stando alle previsioni, contribuirà a rendere unica una settimana già di per sé fortunata. Coloro nati sotto al segno dei Pesci avranno la possibilità di compiacere le persone amate e di compiacere sé stessi, collezionando vittorie all'interno di vari ambiti. Una posizione lavorativa migliore potrebbe ampliare le proprie conoscenze ed aprire una porta verso il futuro.