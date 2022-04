L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 aprile 2022. Le analisi astrologiche di giovedì proseguono in questa sede relativamente agli ultimi sei simboli dello zodiaco. Focus mirato su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di conoscere quali saranno i segni a risultare tra i fortunati al giro di boa settimanale? Scopriamolo insieme iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 7 aprile: il responso delle stelle in relazione alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata leggermente sottotono. La Luna, da oggi in Cancro, non vi fa davvero un bel regalo. Per il prossimo weekend deciderete di mettere alla prova la vostra pazienza. Probabilmente dovrete ridimensionare alcuni progetti per queste due giornate di relax, ma andrà bene anche così. Al lavoro, intanto, sentivate da tempo l’esigenza di concedervi una vacanza serena e rilassante. Adesso che finalmente stanno per arrivare le agognate vacanze pasquali, sarete pronti a godervele come mai fatto prima d'ora! In amore, tra i soliti alti e bassi - più bassi per la verità - nel tempo libero vorreste solo starvene in panciolle a fare quello che più amate fare: il partner sarà d’accordo...?

Scorpione: ★★★★. Periodo sereno, anche se impastato nella solita scontata normalità. Forse nel corso della giornata avrete bisogno di farvi dare una mano da una persona amica, oppure da un parente o collega, per un problema tecnico improvviso e del tutto imprevisto. Non c’è niente di male nell’ammettere che non sempre si riesce a cavarsela da soli in totale autonomia.

Nel lavoro, invece, la facilità con cui saprete stabilire relazioni amichevoli vi farà intrattenere ottimi rapporti non solo con i colleghi, ma anche con qualcuno molto influente. In ambito amoroso se siete in coppia preparatevi a vivere momenti migliori del solito. Con la persona che amate presto avrete una perfetta fusione d’intenti e sentimenti.

Per il fisico vi troverete in smagliante forma fisica e questo si vedrà chiaramente.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 7 aprile predice tanta voglia d'amore unita a un ottimo umore. In molti sarete sereni, perché la giornata in questo momento non fa presagire contrattempi o cambiamenti di programma. Tutto filerà liscio come avete progettato. Sarete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostrerà di conoscervi davvero a fondo. Nel lavoro la Luna d'acqua presente in Cancro quasi sicuramente guiderà i vostri passi. Molto buoni saranno anche i risultati riscossi in generale: le dimostrazioni concrete di stima da parte dei vostri superiori. In amore altresì tutto ottimamente: filerà tutto liscio, specie nel rapporto di coppia.

Forse mancherà un pizzico di brio, ma a questo sarà facile rimediare. La visita di alcuni vecchi amici servirà a movimentare la serata. È un buon momento per quanto riguarda l’equilibrio emotivo, ma le energie fisiche, visti i precedenti trascorsi, sono ancora pochine.

Oroscopo e stelle del 7 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Nel settore professionale la giornata di giovedì potrebbe essere davvero quella giusta per seminare: il terreno attorno a voi è fertile e in molti siete discretamente in armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto. Questo è auspicabile perché sarete animati da una spinta interiore molto positiva: riconoscerete eventuali vostri errori e ascolterete senza controbattere le lamentele di chi lavora al vostro fianco.

In amore seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e disponibilità quanto basta. Pronti a cogliere a piene mani le fortunate opportunità offerte dalle stelle? Nettuno e Giove saranno con voi. Evitate però di correre inutili rischi.

Acquario: ★★★★. La scontata routine la farà da padrona questo giovedì. A darvi la carica contribuiranno molte situazioni incoraggianti, nonché il sostegno delle persone che vi circondano, sia nella vita privata che nel lavoro. I migliori risultati li otterrete lavorando in collaborazione con gli altri: l’unione fa la forza, è risaputo. Un consiglio: non fate scelte affrettate e non lasciatevi condizionare da chi vi vorrebbe più coraggiosi.

Potrebbe essere il classico “armiamoci e partite”. In amore, invece, dovete tener conto del fatto che certe divergenze d’opinione, soprattutto nella coppia, potranno essere superate puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare insieme. Dedicate invece maggiore attenzione al vostro corpo. Magari potreste pensare di programmare un corso di yoga per tonificare il fisico.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 7 aprile non vede troppo di buon auspicio il prossimo giorno in calendario. Sicuramente in molti vorrete metter mano a una miriade di faccende, senza però riuscire a concluderne neanche una, con il solo risultato di perdere tempo e preziose energie. Insomma, quando il periodo è mal supportato dagli astri ogni cosa sembra inafferrabile.

Mettete poi in conto la possibilità che possa esserci una persona pronta a confondere le idee o limitando il vostro campo d’azione e la frittata è servita! Scarsa sarà probabilmente anche la capacità di concentrazione sul lavoro, questo potrebbe favorire un calo d’interesse in ciò che farete. Avrete ottime frecce al vostro arco, ma la confusione tenderà a farvi sbagliare la mira. In amore farete - forse lo state già facendo - di tutto per dimenticare una persona: in questi giorni potrebbe rifarsi avanti con l’intenzione di ricominciare...