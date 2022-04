L'oroscopo della giornata di lunedì 4 aprile vede un Toro di buon umore e attivo sia in amore che al lavoro, mentre Leone sarà pieno d'inventiva, anche se non tutte le idee si riveleranno buone. Scorpione potrebbe essere facilmente irritabile, soprattutto in amore, mentre Pesci inizierà la settimana con un certo ottimismo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 4 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 4 aprile 2022 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà davvero bene per voi nativi del segno. In amore sarete particolarmente sagaci e saprete esprimere i vostri sentimenti in modo davvero poetico, anche voi cuori solitari.

Per quanto riguarda il lavoro un pizzico di astuzia in più vi aiuterà parecchio con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: l'oroscopo della giornata di lunedì 4 aprile vi vede più di buon umore. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, sarete più grintosi e anche se le cose non andranno bene al primo tentativo non gettate la spugna e continuate a insistere. Sul fronte professionale un atteggiamento un po’ più aggressivo potrebbe rivelarsi utile con certi progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e piacevole in questa giornata. La buona stella di Venere vi metterà nelle condizioni ideali per vivere il vostro rapporto nel modo più romantico e maturo possibile.

Se siete single non ignorate certe sensazioni. Sul fronte professionale un atteggiamento serio e responsabile è sempre apprezzato, altrimenti non sempre riuscirete a centrare il vostro obiettivo. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali discrete per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo la Luna in sestile vi permetterà di vivere una relazione di coppia migliore.

Siate ottimisti, perché presto avrete tante buone ragioni per amare il partner al meglio. Per quanto riguarda i single, certi rapporti sono importanti: non lasciateveli scappare. Nel lavoro attenzione a come organizzerete la giornata, perché con Mercurio in quadratura l'imprevisto è dietro l'angolo. Voto - 7️⃣

Leone: Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete vi riempie d'inventiva in questa giornata.

Sul posto di lavoro le idee non mancheranno, ciò nonostante dovrete valutare attentamente quali di queste idee potrebbero rivelarsi vincenti. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, la giornata non sarà delle migliori, considerato che la Luna e Venere sono ancora contro di voi. Abbiate pazienza, perché questo quadro astrale sta per cambiare. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale che si farà intrigante per voi nativi del segno. Con la Luna in trigono dal segno del Toro, la relazione di coppia sarà ricca di bei momenti romantici tutti da vivere, soprattutto per i nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single, quando volete sapete essere dei teneroni e riuscite ad avvicinarvi alla persona che vi piace.

Per quanto riguarda il lavoro, meglio non entrare in questioni che non vi riguardano. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata interessante in ambito amoroso. Una splendida Venere sarà ancora al vostro servizio e non farà mancare nulla a voi e al partner. Se siete single vi sentirete abbastanza ispirati da provare a condividere il vostro tempo e le vostre emozioni con una persona speciale. Sul fronte professionale ultimamente siete un po’ troppo distratti, perdendo di conseguenza troppo tempo per dei lavori in fin dei conti semplici. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di lunedì 4 aprile che vi vede un po’ troppo facilmente irritabili, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Cercate di capire cosa non vi convince del vostro rapporto e provate a cercare una soluzione.

Se siete single fermatevi a riordinare le vostre idee, perché ne avrete bisogno. Sul fronte lavorativo dedicate mente e corpo solo ai vostri progetti, senza perdere tempo con altro. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottima in questa giornata. Se siete single gli incontri casuali saranno quelli più piacevoli e forse potrebbero accendere qualcosa dentro di voi. Se invece siete già impegnati ci penserà a Venere a rendere attivo il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro vi concentrerete su quei progetti che sono alla vostra portata. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Una bella Luna farà risplendere il vostro rapporto e nelle prossime giornate questo cielo avrà ancora molto da offrirvi.

Single oppure no, è arrivato il momento di tornare in pista. Sul posto di lavoro, invece, meglio essere un po’ prudenti, anche se Giove e Urano sono favorevoli. Mercurio in quadratura potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Voto - 8️⃣

Acquario: vita di coppia un po’ sottotono in questo inizio di settimana, ma nulla di grave. La Luna sarà in quadratura in contrasto con Venere nel segno. Single oppure no, quello di cui avrete bisogno sarà un maggiore equilibrio nella vostra vita amorosa e per vostra fortuna non sarà così difficile. Per quanto riguarda il lavoro non avrete problemi a farvi strada tra le tante mansioni da svolgere e arrivare al successo desiderato. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo convincente dal punto di vista sentimentale.

La relazione di coppia è forte e avrete tantissimi buoni motivi per amare l'anima gemella. Se siete single vi aspetta un periodo tranquillo, in attesa che Venere venga a scombussolare positivamente la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro sarete un punto di riferimento, pieni di idee e sempre ben organizzati. Voto - 8️⃣