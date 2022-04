L'oroscopo di domenica 3 aprile ha in serbo tante sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi adorerà trascorrere il tempo con gli amici e chi si farà guidare dal cuore. Stando alle previsioni astrologiche, il Toro, la Bilancia e l'Acquario saranno molto passionali, mentre il Cancro, il Leone e lo Scorpione daranno spazio alle persone care. L'Ariete e il Capricorno saranno molto attivi, al contrario della Vergine e dei Pesci che preferiranno un po' di serenità. Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 3 aprile.

Previsioni astrologiche di domenica 3 aprile: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non avrete voglia di sprecare la giornata di domani. Preferirete dedicarla a svolgere le vostre attività preferite, soprattutto se utili al lavoro. Il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da alti e bassi. La maggior parte delle situazioni potrà essere risolta, ma dovrete avere molta pazienza e comprensione. Gli amici saranno dalla vostra parte.

Toro: troverete il partner molto attraente. Sarà così irresistibile da non riuscire a togliergli gli occhi di dosso. Vivrete una giornata ricca di emozioni, soprattutto dal punto di vista sentimentale. In famiglia le cose andranno per il verso giusto, ma dovrete sforzarvi un po' per non dare vita a inutili discussioni.

La calma sarà la vostra risorsa migliore.

Gemelli: la stanchezza si abbatterà all'improvviso su di voi. Avrete bisogno di prendervi del tempo per riposare. L'eccessivo stress, infatti, avrà un impatto molto forte sulla vostra serenità. Per il momento, deciderete di dedicarvi ad attività semplici, che vi aiutino a rilassarvi e a osservare il mondo da un altro punto di vista.

Cancro: sarete molto affettuosi nei confronti delle persone care. Vi occuperete di loro con la massima accortezza, cercando di prestare attenzione alle loro esigenze. Non vi tirerete indietro davanti ad eventuali richieste di aiuto. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di provare a non perdere di vista la realtà.

Oroscopo di domani 3 aprile: dal Leone allo Scorpione

Leone: la famiglia rappresenterà qualcosa di davvero speciale per voi. Avrete intenzione di trascorrere più tempo possibile, ma gli ostacoli della giornata potrebbero impedirvelo. Una buona organizzazione quotidiana potrebbe davvero fare la differenza. Potrebbe non essere il momento giusto per dare vita a un nuovo rapporto sentimentale.

Vergine: non sarà affatto facile ritrovare voi stessi. Dopo gli eventi degli ultimi giorni, avrete bisogno di un po' di riposo per recuperare le energie. Sarà importante circondarvi di persone fidate e leali. Non tutti, infatti, saranno in grado di sostenervi in questa situazione. I vostri hobby vi aiuteranno a distrarvi e a trovare una momentanea via di fuga.

Bilancia: vi farete guidare dall'amore per il partner. Proverete dei sentimenti molto intensi verso di lui. Metterete le questioni amorose davanti a qualsiasi altra cosa. Questo potrebbe causarvi qualche disagio con la famiglia e con gli amici. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non trascurare le persone a cui volete bene.

Scorpione: sarete molto dolci verso gli altri. Tenderete a fare amicizia molto facilmente e a fidarvi un po' troppo del prossimo. Sarete felici di essere circondati da persone speciali e di avere accanto una famiglia unita. In amore, però, ci saranno dei piccoli contrasti con il partner. Una cenetta romantica potrebbe sistemare le cose.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 3 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete a preoccuparvi molto per le persone care. In alcuni casi, diventerete un po' troppo pressanti. Potrebbe essere il momento giusto per cambiare le carte in tavola. I consigli degli amici, infatti, si riveleranno molto preziosi. A fine giornata, inoltre, potrebbe esserci una piccola sorpresa per voi.

Capricorno: non riuscirete a stare fermi un solo secondo. Sarete convinti che, grazie all'impegno e alla perseveranza, potrete raggiungere qualsiasi risultato. La vostra energia positiva non potrà fare a meno di coinvolgere anche i parenti e gli amici. In casa, si creerà un clima dinamico e produttivo, basato sulla stima reciproca.

Acquario: l'amore per il partner sarà incontenibile. Farete fatica a mantenere la mente lucida perché la passione conquisterà i vostri sensi. Sarete una coppia molto affiatata, soprattutto per quanto riguarda le sfide quotidiane. La famiglia cercherà di sostenervi in tutti i modi possibili, ma non potrà evitare di esprimere alcune critiche.

Pesci: sentirete il bisogno di riposare. La prossima settimana, infatti, sarà molto pesante per voi. Per qualche ora, cercherete di allontanare la mente dalle questioni lavorative e dalle preoccupazioni quotidiane. La presenza degli amici e del partner vi sarà di grande aiuto perché vi permetterà di pensare ad altro e di concentrarvi sul loro affetto.