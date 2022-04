Secondo l'Oroscopo dal 4 al 10 aprile, sarà una settimana di riscossa per i nativi dell'Ariete e dispettosa per i nati sotto il segno del Leone. Qualche emicrania metterà di cattivo umore i nati in Toro.

Se volete sapere come sarà la vostra settimana dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della salute, di seguito trovate le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 aprile.

Astrologia applicata alla settimana dal 4 al 10 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore sarà un periodo di riscossa specialmente per coloro che sono innamorati.

Le coppie che hanno sofferto a causa di diversi problemi avranno voglia di riportare alla normalità alcune situazioni. In campo lavorativo, sarà una settimana vantaggiosa per coloro che hanno tanta voglia di rimettersi in gioco. Arriverà una chiamata per chi è in cerca di un impiego. In salute, qualunque sia il vostro malanno, le cure dovrebbero fare effetto e il vostro umore tornare sereno.

Toro – In campo amoroso, molte coppie progetteranno qualcosa di nuovo e d’importante, altre invece continueranno ad essere agitate e anaffettive. Qualche ripensamento di troppo per chi è ancora indeciso tra due storie. In ambito professionale, dovrete lavorare con più armonia: solo in questo modo potrete produrre e guadagnare di più.

In salute, qualche emicrania potrebbe mettervi di cattivo umore.

Gemelli – In amore, la settimana dal 4 al 10 aprile non sarà vostra alleata. Sarete intolleranti, preferirete trascorrere poco tempo con il partner, mentre i single rifiuteranno qualsiasi tipo di legame. Sul fronte del lavoro, chi ha ancora del rancore con i colleghi dovrebbe controllarsi, invece di cercare delle rivincite.

Nonostante quanto accaduto negli ultimi tempi, sul piano della salute ve la caverete alla grande.

Cancro – In campo amoroso, il vostro umore sarà migliore e risulterete più simpatici ed estroversi, pieni di vita e voglia di mettervi in gioco. Le coppie ritroveranno l'armonia perduta e i single avranno più opportunità di conoscere persone nuove.

In campo lavorativo, avrete modo di dare voce alle vostre idee e ai vostri progetti. Le cose che accadranno giorno dopo giorno vi daranno uno stimolo per andare avanti e alimentare la vostra voglia di rivincita. La salute sarà più che buona, la nuova stagione vi farà tanto bene.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 4 al 10 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, settimana dispettosa per molti nativi del Leone. Qualcuno ci metterà lo zampino e non riuscirete a godervi pienamente un rapporto o una nuova conoscenza. La gelosia metterà a dura prova i rapporti di lunga data e quelli appena nati. Sarete oppressivi e il partner potrebbe stancarsi di voi. In campo lavorativo sfornerete poche idee, vi mostrerete poco entusiasti e pessimisti.

Potreste occuparvi dei progetti degli altri o di migliorare quelli che avete lasciato in sospeso. Dovrete tenere a bada la rabbia e il nervosismo, altrimenti la vostra salute ne soffrirà parecchio.

Vergine – In campo amoroso avrete molto da fare. Le coppie avranno più voglia di fare progetti per il futuro. Un po' agitati saranno i single che dovranno vivere nuove esperienze. Anche sul lavoro vi darete molto da fare, sarete capaci di cogliere al volo tutte le opportunità. Una maggiore fiducia in voi stessi vi spingerà ad avere buoni rapporti con i colleghi e con i superiori. In salute, l'oroscopo raccomanda di non trascurare i fastidi fisici e di non esagerare con gli eccessi.

Bilancia – In amore vi sentirete molto nervosi e irritati per via di alcune questioni che riguardano la famiglia e i parenti.

Se siete ai ferri corti con il vostro partner, avrete modo di verificare l'autenticità dei sentimenti. Anche sul lavoro sarete piuttosto stressati, vi ci vorrebbe una vacanza. Alti e bassi per tutta la settimana, dovrete stare attenti a non incrinare i rapporti di lavoro importanti. In salute, l'oroscopo consiglia di non strafare a tavola e di fare delle belle passeggiate all'aria aperta.

Scorpione – In campo amoroso, nei rapporti di coppia si addenseranno delle ombre tempestose, ma non dovrete perdervi d'animo. Il weekend sarà perfetto per tentare una riconciliazione. I single saranno un po' spericolati, sarà meglio evitare gli appuntamenti al buio. Nel settore lavorativo, dovrete dare il meglio di voi stessi e sfruttare appieno le occasioni in arrivo.

Chi è in cerca di un lavoro dovrà inviare il curriculum a destra e a manca senza mai perdersi d'animo. In salute, se avete intenzione di superare la prova costume, questa sarà la settimana adatta per iniziare a mettersi a dieta e fare più attività fisica.

La settimana dal 4 al 10 aprile secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, il vero problema di questo periodo sarà la gelosia, la tendenza ad essere sospettosi e a vedere intrighi ovunque. L'oroscopo dal 4 al 10 aprile consiglia caldamente di rilassarvi, altrimenti le vostre paure diventeranno realtà. La vita dei single sarà davvero dura, ma presto avrete un lieto fine come nelle favole. In campo lavorativo, le stelle vi sosterranno nella professione e vi incoraggeranno a trovare ottime opportunità, però dovrete fare attenzione ai colleghi arcigni e invidiosi.

In salute, coloro che hanno problemi ai denti dovranno andare dal dentista: certi problemi possono solo peggiorare con il tempo.

Capricorno – In campo amoroso vi sentirete vivaci e frizzanti con il partner e gli amici. Sarete disponibili a fare le ore piccole e a divertirvi in ottima compagnia, ma non a tollerare le questioni domestiche che nasceranno nei prossimi giorni. I cuori solitari del segno preferiranno vivere delle avventure brevi. Sul fronte lavoro, dovrete fare i conti con qualche ritardo o imprevisto. Le spese lieviteranno e scoraggeranno le entrate. In salute, dovrete fare attenzione ai peccati di gola che potrebbero causare qualche malessere fisico.

Acquario – In amore, durante l'inizio della settimana e nel weekend qualche discussione turberà la pace domestica.

Alcune coppie ritroveranno la serenità, il feeling e la passione. Per i single sarà un periodo buono per incontrare l'anima gemella. In ambito lavorativo, dovrete prepararvi a qualche cambiamento. Chi è in cerca di un buon impiego dovrà continuare a inviare curriculum alle aziende interessate. In salute, la vostra forma fisica sarà al top.

Pesci – In campo amoroso, occhio ai gesti impulsivi, alle parole offensive, alle prepotenze subite o imposte. Dovrete cercare di aumentare il vostro livello di tolleranza. Forti tensioni nei rapporti di coppia, ma presto troverete il tempo e il modo per stare più vicino al partner. Dovrete evitare le polemiche e resistere alle tempeste d'amore. Affrontare ogni giorno lavoro e impegni potrebbe pesare più del solito: sarà perché iniziate a risentire dello stress, o perché sul posto di lavoro manca l'accordo. Tutti i problemi che nasceranno si risolveranno al più presto. In salute, nervosismo e stress saranno i principali responsabili dei vostri malesseri fisici.