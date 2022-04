L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali del 4 aprile 2022. Abbiamo già analizzato i segni della prima sestina, nell'articolo precedente, quindi adesso chiudiamo il cerchio mettendo "nero su bianco" le valutazioni degli ultimi sei simboli astrali. A chi non avesse ben chiara tale distinzione diciamo che in questo contesto parleremo in esclusiva dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il cielo astrologico di lunedì vede adagiata tra le stelle, in tutta la sua intramontabile bellezza, una meravigliosa Luna in Toro con il Sole a fare da spalla ad un Marte prestante e generoso.

Nulla turba Nettuno, fiero e indomito entro i confini dei Pesci in piacevole congiunzione a Giove. Venere invece non trova pace in questo avvio settimanale, per via della spiacevole quadratura lunare.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 4 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La Luna in Toro vi rende più combattivi e seducenti che mai; riuscirete, fra l’altro, a liberarvi da alcuni condizionamenti legati all’ambiente familiare. Un progetto lavorativo avviato da poco comincia a dare i primi frutti, anche se la strada da percorrere è ancora lunga. L’amore si fa bollente, la passione prende il sopravvento con l’arrivo della sera...

Momenti magici vi attendono in amore! In coppia ci vorrebbe qualche improvvisata per movimentare la situazione generale: che ne direste di organizzare un breve viaggio all’ultimo minuto? Per quanto riguarda i Single, la bella stagione porta con sé belle tentazioni: cedere oppure no? A voi la scelta con le relative responsabilità.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di lunedì prevedono un ottimo avvio di settimana per molti del segno. Sono stati giorni non privi di temporali e fatiche quelli appena trascorsi. Ma da domani o massimo dopodomani tutto andrà meglio. Già da oggi il clima, sia interno che esterno, sarà decisamente migliore.

Nulla di trascendentale, intendiamoci, ma la strada apparirà in facile discesa. Per quanto riguarda l’amore, la situazione è in risalita netta e si prevedono momenti davvero "caldi". La staticità e la flemma lasceranno il posto all'inventiva e al buonumore: sapete di dover prendere decisioni importanti in questo periodo, per questo potreste sentirvi un po' confusi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 aprile invita, visto l'ottimo periodo, a chiudere una porta e cominciare una nuova strada. Questo è l’unico modo per raggiungere la sospirata serenità, sia in campo sentimentale che lavorativo, altrimenti tutto resterà così com'è ora. Lasciatevi consigliare dalla persona giusta e aprite con la massima sincerità ogni dubbio o incertezza, confidando ogni paura.

Alla fine riuscirete a ritornare sulla cresta dell'onda. Se siete single, invece, questa volta farete davvero colpo grazie all’ottima forma fisica. Nel lavoro lo spirito pratico è particolarmente spiccato e vi consentirà di risolvere senza troppa fatica alcuni problemi riguardanti la quotidianità. Ci saranno anche dilemmi da affrontare ma potete farcela comunque.

Oroscopo e stelle del 4 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata disseminata di confusione e non priva di tensioni. Alcuni conti ancora non tornano e tu cominci a scalpitare anche perché non ne capisci il motivo. Parlane con qualcuno che sappia ascoltarti e consigliarti senza essere invadente. In campo professionale non devi pretendere troppo da te stesso ma acquistare consapevolezza dei limiti e provare a superarli senza però farne una malattia.

Lascia tempo al tempo, amico Ariete, in ogni campo della tua vita. Per quanto riguarda la vita di coppia, invece, la serenità nell’ultima parte della giornata lascerà il posto alla passione. Single, analizzare le situazioni prima di buttarvisi a capofitto è sempre buona norma, tenetelo a mente. In qualche caso potrebbe succedere qualcosa che davvero non avreste mai voluto accadesse...

Acquario: ★★★★. La Luna in Toro vi mette addosso una positiva carica di energia, ovviamente da utilizzare per i doveri ma anche per i piaceri. È lunedì e la settimana sta per iniziare, quindi ci vorrà tempo fino al prossimo weekend. Intanto fuori è già esplosa la primavera, perciò nessuno vieta di organizzare qualcosa da fare in serata, magari in buona compagnia.

Per quanto riguarda l’amore, i piccoli screzi di coppia dei giorni scorsi sono già acqua passata e la complicità affettiva farà da collante per tenere unito il rapporto. Non si escludono però lievi preoccupazioni legate alle finanze e anche al lavoro. Calma, il vostro senso pratico vi consentirà di uscirne al meglio. Non demoralizzatevi, questa è l’unica raccomandazione.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 4 aprile, preannuncia un momento non troppo facile, soprattutto per quanto concerne l’attività lavorativa. Provate a cambiare parole e atteggiamenti invece di ostinarvi a percorrere ogni volta la medesima strada: forse non è quella giusta da seguire. La vita di coppia procede senza scossoni, anche se la passione a volte viene messa in secondo piano dalla routine quotidiana.

Single, l'intervento di una persona che vi è molto vicina sarà importante nella risoluzione di un problema a sfondo affettivo o legato ad una amicizia importante. Ascoltate i buoni consigli e metteteli poi in subito pratica, senza pensare che sia una sorta di debolezza da parte vostra.