Arriva un momento nella nostra vita, quando si ha piena consapevolezza di come siamo, in cui si ha la necessità di trovare qualcuno con cui condividere sentimenti, emozioni, pensieri, desideri e speranze. In poche parole, cominciamo a provare amore verso un'altra persona. Ciò nonostante si sa, non sempre i piani romantici hanno successo e in questi casi si parla di amore non corrisposto. Secondo l'oroscopo, però, ogni segno zodiacale vuole essere conquistato e sentirsi amato in un modo diverso. Vediamo dunque nel dettaglio come bisogna comportarsi per riuscire a conquistare il segno zodiacale di cui si è innamorati.

Oroscopo e sentimenti, come conquistare chi amiamo in base al segno zodiacale

Ariete: il segno di Fuoco ama sentirsi indipendente e cerca una relazione che sia a sua immagine e somiglianza. Per conquistare questo segno zodiacale occorre essere se stessi, leggeri e lasciare spazio alla persona che si ama. Attenzione però, non bisogna del tutto trascurarlo, ma neanche far sentire la propria fiamma quasi come se fosse in una gabbia.

Toro: conquistare questo segno zodiacale non è per nulla facile. Occorrerà soprattutto grande tenacia e tanta pazienza e fargli capire che non hanno nulla da temere: sicuramente vi apriranno il cuore. Tuttavia il Toro cerca una relazione d'amore davvero seria per cui, una volta conquistati, dovrete dimostrare nel tempo, e sempre al meglio, i vostri sentimenti.

Gemelli: a volte questo segno è trasgressivo nonostante la sua razionalità. Quello che cerca non è una relazione che segue un binario esatto. Per conquistarli, dunque, bisognerà concedergli la giusta libertà e allo stesso tempo mantenere un alto interesse nei suoi confronti.

Cancro: un romanticone come il Cancro sogna una relazione di coppia che prima di tutto sia affiatata.

Ciò nonostante a volte tendono a lasciarsi andare con facilità, perché è un po’ troppo facile farli cadere nella trappola dell'amore. Conquistarli non è difficile, ma non amano essere traditi, dunque bisognerà sempre dimostrare amore con i fatti, non con le parole.

Leone: con il segno di Fuoco è possibile vivere una relazione straordinaria e appassionante, perché quando sono innamorati mettono il partner al centro.

Per fare breccia nel loro cuore bisogna soprattutto dimostrare di essere alla loro altezza e portare sempre qualcosa di nuovo che possa sorprenderli, anche se a volte si accontentano di poco.

Vergine: questo segno intende l'amore a volte in modo un po’ troppo freddo e distaccato. Amano le abitudini e per conquistarli bisogna sicuramente dare loro delle garanzie, ovviamente più che convincenti.

Bilancia: amare questo segno è una cosa bellissima data la loro purezza. I Bilancia si lasciano conquistare solo accettando rigide condizioni e quando si sentono davvero pronti, questo perché amano in modo romantico, gentile e delicato. Vogliono qualcuno che li faccia sentire al sicuro e in grado di risolvere ogni situazione, e loro sicuramente mostreranno tutta la loro tenerezza e riconoscenza.

Scorpione: può sembrare strano, ma quello che i nativi Scorpione vogliono prima di tutto, per essere conquistati, è una certa sensualità. Sanno amare in modo impeccabile e prestano molta attenzione ai dettagli. Si aprono a persone sicuramente attraenti, sicure di sé e con un certo carisma.

Sagittario: il segno di Fuoco vuole essere libero e indipendente e in una relazione di coppia ciò che più non desidera è sentirsi incatenato. Tendono a difendere questa voglia di libertà, anche a costo di essere prepotenti. Bisogna dunque accettare questa loro peculiarità e non essere mai troppo invadenti.

Capricorno: niente romanticismo con loro secondo l'Oroscopo. Per conquistare questo segno bisogna essere diretti e dimostrare fin da subito con i fatti quello che si prova.

Fatto ciò il segno di Terra mostrerà tutta la sua fedeltà e affidabilità, lasciandosi andare anche qualche smanceria che male non fa.

Acquario: questo segno tende a mostrare poco i suoi sentimenti. Conquistarli non è affatto semplice, perché vogliono sentirsi sostenuti, che in fin dei conti è quello che bisogna fare in una relazione. In questo modo la loro fiducia sarà sicuramente conquistata e non andrà mai tradita.

Pesci: questo segno sa amare con tutto se stesso, ma a volte fugge un po’ troppo dalla realtà. Secondo l'oroscopo, chi vuole conquistare i Pesci deve amare fortemente, e soprattutto, essere la parte razionale di della storia d'amore. Per conquistarli inoltre, bisogna trasformare in realtà i loro sogni, particolarmente quelli più fantasiosi e realizzabili per davvero.