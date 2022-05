Le previsioni dell'oroscopo del 13 maggio invitano i nati sotto il segno del Capricorno ad essere un po' meno chiusi. Gli Acquario vivranno miglioramenti e per gli Scorpione ci saranno novità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: talvolta potreste avere come la sensazione che le cose che fate o dire non vengano apprezzate o capite dai vostri interlocutori, perciò, finite per chiudervi in voi stessi.

11° Sagittario: l'Oroscopo del 13 maggio vi invita a tenere a freno i bollenti spiriti. In questi giorni siete un po' troppo litigiosi, ma c'è il rischio di fare o dire cose di cui potreste pentirvi.

10° Leone: siete un po' tesi e agitati, probabilmente perché credete di non essere all'altezza di svolgere le mansioni che vi sono state assegnate. Credete di più in voi stessi.

9° Toro: attenti alle persone di cui vi circondate, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore, invece, è tempo di prendere una decisione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: cercate di essere un po' più estroversi. Spesso vi chiudete in voi stessi finendo per commettere degli errori e allontanarvi dalle persone care. Siate più espansivi.

7° Vergine: se dovete prendere una decisione molto importante, forse è il caso che valutiate in maniera appropriata i pro e i contro. Se necessario, rivolgetevi a chi ne sa più di voi.

In amore siete audaci.

6° Ariete: interessanti risvolti sul fronte delle relazioni. In amore ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete cercare di essere più predisposti. Giornata intrigante anche per il lavoro.

5° Gemelli: giornata un po' intensa per i nati sotto questo segno. Se non sapete bene in che direzione rivolgere le vostre attenzioni, puntate su voi stessi.

Prendersi cura di sé non è mai un errore.

Oroscopo primi quattro segni del 13 maggio

4° in classifica Cancro: nel lavoro bisogna ristabilire i ruoli. Essere troppo permissivi se si ricoprono degli incarichi di dirigenza potrebbe essere errato. Per contro, se siete alle dipendenze e opportuno che vi controlliate un po' di più.

Ma il periodo è positivo per l'amore e le opportunità.

3° Acquario: dopo aver vissuto qualche alto e basso in questi giorni, adesso potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Miglioramenti anche per quanto riguarda la sfera professionale.

2° Scorpione: novità in arrivo su più fronti. La settimana si concluderà in modo piuttosto positivo soprattutto per quanto riguarda le faccende professionali. In amore siate più espansivi e intraprendenti.

1° Pesci: i nati sotto questo segno si sentono in forma. L'oroscopo del 13 maggio, infatti, vi invita ad insistere e a non lasciare che gli altri prendano le decisioni facendo le vostre veci.