Giovedì 12 maggio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, mentre il Sole assieme a Urano resteranno stabili sui gradi del Toro. Venere e Giove, invece, proseguiranno l'orbita in Ariete, così come Saturno permarrà nel domicilio dell'Acquario. Mercurio, in ultimo, continuerà la sosta in Gemelli come Plutone rimarrà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: inarrestabili. La Luna nel segno trina al duetto Mercurio-Plutone parrà pigiare sul pulsante 'on' dei nati Bilancia per l'intera giornata, col segno Cardinale che risulterà oltremodo dedito alle faccende professionali e inarrestabile, o quasi, nello svolgimento delle stesse.

2° posto Gemelli: focus amoroso. Le prime due decadi di casa Gemelli, durante questo giovedì, potrebbero avere una o più occasioni di valutare il proprio status amoroso, a prescindere se sposati, fidanzati o in fase di conoscenza. Gli eventuali indizi che gli regalerà in merito il parterre planetario risulteranno preziosi per il loro prossimo futuro amoroso.

3° posto Ariete: trasgressivi. A movimentare le attività ondulatorie sotto le lenzuola del primo segno zodiacale ci penseranno, c'è da scommetterci, il loro astro governatore in Pesci e la stimolante opposizione tra la Bianca Signora e il Luminare femminile. Per merito di tali configurazioni planetarie, difatti, il segno di Fuoco diverrà decisamente più voglioso di sperimentare nell'alcova.

I mezzani

4° posto Acquario: in cerca di conferme. Il segno dell'Acquario, durante questo giorno di metà mese, avrà buone chance di avvertire la necessità di scorgere nuove certezze nella propria esistenza, specialmente riguardanti l'ambiente professionale e le entrate monetarie.

5° posto Leone: affaccendati. Le attività, perlopiù pratiche e lavorative, non dovrebbero mancare nel ruolino del giovedì dei felini ma quest'ultimi non si tireranno di centro indietro nell'adempierle, in quanto comprenderanno che non andrà lasciato nulla al caso anche se ciò significherà sforzarsi fisicamente più del solito.

6° posto Pesci: confidenze. La terza decade dei nati Pesci, la meno fortunata di questo giovedì, potrebbe dover fare i conti con un pressante senso di scoramento che la spingerà a confidare le proprie paturnie esistenziali a un'amica fidata.

7° posto Cancro: dubbiosi. La titubanza, anche nelle faccende più banale, sarà presumibilmente il tallone d'Achille del primo segno d'Acqua in questa giornata di maggio, coi nativi che saranno sovente pervasi da una miriade di dubbi che gli faranno sembrare complicate anche le attività basilari.

8° posto Scorpione: perplessi. L'atteggiamento ambiguo che la dolce metà avrà, con buona probabilità, nei riguardi dei nati Scorpione non verrà affatto compreso da quest'ultimi, anche dopo che cercheranno di vederci più chiaro chiedendo lumi in merito.

9° posto Toro: gelosi. A rendere meno frizzante il ménage amoroso del primo segno Fisso ci penseranno probabilmente i nativi stessi e la loro propensione a lasciarsi terrificare dal fantasma della gelosia, interpretando malamente eventuali contatti del partner con qualche vecchio amico.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: permalosi. Sarà facile per gli arcieri, specialmente per la seconda decade, questo giovedì prendere accuse o insinuazione troppo sul personale e ciò farà sì che i nativi assumano un controproducente mood permaloso.

Amore in secondo piano.

11° posto Capricorno: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per i nati Capricorno che operano alle dipendenze altrui, in quanto in questa giornata di maggio sarà presumibilmente più complicato giungere a risultati degni di nota così come godere di un clima rilassante nel luogo di lavoro.

12° posto Vergine: bastian contrario. Dopo un paio di giornata sulla cresta dell'onda astrologica, ecco che il parterre planetario riporterà probabilmente i nati Vergine a fare i conti con le difficoltà del periodo e ciò farà sì che il segno di Terra divenga un bastian contrario per partito preso.