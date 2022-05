Martedì 17 maggio troviamo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno del Sagittario, mentre Mercurio stazionerà sui gradi dei Gemelli. Saturno, intanto, continuerà la sosta in Acquario, così come Plutone resterà stabile in Capricorno e Marte insieme a Nettuno proseguiranno il moto in Pesci. Venere e Giove, in ultimo, permarranno in Ariete come Urano assieme al Sole rimarranno nel domicilio del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Sagittario: intriganti. Ad avere una marcia in più questo martedì saranno, con buona probabilità, gli arcieri single, i quali saranno dotati di un mood spiccatamente intrigante, che calamiterà l'attenzione delle "prede" affettive più affascinanti.

2° posto Acquario: risultati top. Gli sforzi profusi dal quarto segno Fisso negli ultimi giorni potrebbero dare i primi soddisfacenti risultati in queste ventiquattro ore, sebbene i nati farebbero meglio a non decelerare qualora reputassero che la strada intrapresa sia quella idonea al loro percorso evolutivo.

3° posto Ariete: focus sportivo. La maggior parte delle attenzioni del primo segno di Fuoco questo martedì saranno, c'è da scommetterci, focalizzate sulla rivitalizzazione del loro tono muscolare. Per riuscire in tale intento saranno in molti i nativi che inizieranno un'attività sportiva regolare.

I mezzani

4° posto Leone: briosi. L'arma in più dei felini in questa giornata di maggio potrebbe essere l'eccelso tono umorale del quale beneficeranno e ciò sarà figlio della profonda introspezione, durata circa tre giorni, legata alla Luna Piena in Scorpione trina a Nettuno d'Acqua.

5° posto Scorpione: tenaci. Determinazione e voglia di mettere i puntini sulle "i" avranno buone chance di essere due qualità che faranno da corredo al martedì di casa Scorpione specialmente sul fronte professionale, dove i nativi non vorranno assolutamente farsi mettere i piedi in faccia da nessuno.

6° posto Pesci: attenti in amore.

Le esigenze dell'amato bene saranno presumibilmente tra le priorità del dodicesimo segno zodiacale, terzo decano in primis, in questa giornata primaverile, coi nativi che vorranno soddisfare ogni desiderio della dolce metà, anche se ciò dovesse far sì che si mettano in secondo piano.

7° posto Cancro: a piccoli passi. Con lo spostamento gioviale nell'esuberante Ariete e la sosta marziale poco favorevole, i nati Cancro potrebbero rendersi conto questo martedì che bisognerà avanzare step by step per ottenere risultati più concreti e durevoli.

8° posto Gemelli: attendisti. Martedì che avrà ottime possibilità di essere rivelatore quanto psicologicamente snervante per i nati Gemelli, in quanto per il segno d'Aria saranno più evidenti eventuali nemici segreti, ma al contempo non sarà ancora arrivato il momento di attuare una strategia per renderli inoffensivi.

9° posto Capricorno: spinte morali. Il segno Cardinale, durante questa giornata di metà anno, avvertirà probabilmente la necessità di ricevere un incentivo morale da una persona cara, in quanto la loro fiducia nel prossimo futuro, ma anche il loro entusiasmo, sarà sotto i livelli standard.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: taciturni. L'indole chiacchierona dei nati Bilancia lascerà, c'è da scommetterci, spazio a un insolito atteggiamento taciturno nella giornata in questione, col segno d'Aria che si riscoprirà sovente assorto nei propri pensieri, quasi come se non gli importasse più di tanto ciò che si appresterà a fare tangibilmente.

11° posto Vergine: corsa contro il tempo. Se da un lato la mole di attività da portare a compimento sarà presumibilmente voluminosa, dall'altro lato i nativi dovranno fare i conti col tempo che reclamerà una persona cara. A tal proposito, sarà bene lasciare uno spazio anche per gli affetti e allentare la morsa, almeno per questo giorno, del tran tran quotidiano.

12° posto Toro: gelosi. Semaforo acceso sul rosso nel ménage amoroso del primo segno di Terra questo martedì, in quanto i nativi potrebbero lasciarsi guidare dal fantasma della gelosia e fare delle scenate improvvise e fuori luogo al partner, il quale non gradirà affatto.